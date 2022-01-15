En masum atıştırmalık patlamış mısır

Haberin Devamı

Amerikanvari bir alışkanlık olarak sinemada film izlemenin, bizdeyse uzun kış gecelerinin ayrılmaz bir parçası patlamış mısır. Son iki yılda pandemi yüzünden sinemaya gidemez olunca da her hafta evde düzenlenen ‘sinema geceleri’nin gerek şartı. 19 Ocak Dünya Patlamış Mısır Günü vesilesiyle size birkaç farklı mısır patlatma önerim olacak. Ancak şunu açıkça söylemeliyim ki 40 yıl düşünsem mısır patlatmanın püf noktalarını yazacağım aklıma gelmezdi. Ta ki geçen ay evimizdeki sinema gecesine katılan bir arkadaşım “Nasıl patlatıyorsun, ben yapamıyorum” diyene kadar...

Mısırın patlamasının sebebi, tanenin kalın kabuğu. Belli bir sıcaklığa kadar ısınan mısırın içi buharla doluyor, 200 dereceye geldiğinde de artık oluşan basınca dayanamadığında kabuk yarılıp içinden nişasta ve buhar patlıyor.

Haberin Devamı

Atıştırmalıklar arasında diyetisyenlerin en masum bulduğu da patlamış mısır; tabii yağını ve tuzunu dengeli kullanmak şartıyla... Ama çocuklara 3 yaşından önce patlamış mısır vermeyin, yutma-çiğneme kasları yeterince gelişmediğinden tıkanabilirler.

GDO çalışması en çok mısır üzerinde yapıldığı için yerli tohum ‘cin mısır’ tercih etmek önemli. Biz küçükken patlayan mısıra ‘cin mısır’ denirdi. Daha küçük dişli ve açık sarı renkli olanları çok güzel patlardı. Hâlâ piyasada bu isimle bulmak mümkün. Cinsinden ziyade mısırın iyi patlamasının nedeni iyice kuru olması. Kapalı ve hava almayan yerde saklayın, nemlenirse patlamaz.

Mısır patlatmak için ev tipi makinelerin yanı sıra bir de alüminyumdan, ‘saplı elek’ gibi görünen özel bir alet var. Yağ ve tuzu ağzınızın tadına göre ayarlanmış bir patlamış mısır için ideal yöntemse bence çelik tencere. Hatta tencerenin kapağı camsa daha da iyi. Tencerenin dibinde incecik bir katman olacak kadar ayçiçeğiyağı gezdiriyorum. Sadece tencerenin tabanında tek sıra olacak kadar da mısır... Püf noktası bu! Mısırlar tencerenin dibini kaplasın; daha çok ya da daha az değil. Bir çay kaşığı tuz ekleyip yüksek ısıda ağzı kapalı beklemeye başlıyorum. 1-2 kez sallıyorum, yanmalarına müsaade etmiyorum. Tencerenin içinde buhar birikmeye başlıyor ve anlıyorum ki mısırların içindeki su da kaynayıp gaz haline dönüşmek üzere. İlk pıt sesi, arkadan geleceklerin müjdesi. Ateşi orta seviyeye alıyorum ve birkaç dakika içinde her şey olup bitiyor. Aralarda sallayarak dibine yapışmasını ve yanmayı engelliyorum, o kadar.

Haberin Devamı

Bu küçük bulutsu atıştırmalıkları birer lezzet bombasına dönüştürmek için birkaç sihirli dokunuş da yapabilirsiniz. Sinema geceniz yetişkinler içinse 1 çay kaşığı kadar toz acı biber, çok az karabiber, 1 çay kaşığı kadar sarımsak tozu ve çay kaşığının ucuyla köriyi bir araya getirin. Bu karışıma ağız tadınıza uyan baharatı koyabilirsiniz. Patlamış mısırların tamamını geniş ve derin bir tepsiye alın. Baharatları sıcakken üzerlerine serpin, harmanlayın ve her tarafının baharatlanmasını sağlayın. Yazarken bile ağzım sulandı...

Amerikan patlamış mısır geleneği tereyağlıdır. Ancak yanma derecesi çok düşük olduğu için tereyağıyla yaparsanız içindeki süt kalıntıları yanacağı için mısırınız kararabilir ve mutfağınız kötü kokar. Denedim, biliyorum. Mısırı ayrı bir yerde patlatıp aynı anda minik bir tavada tereyağı eritin, hatta tereyağının içine istediğiniz baharatı ekleyip bir karışım oluşturun. Patlattığınız mısırların üzerine bu karışımı boca edip güzelce harmanlayın; işte size tereyağlı mısır!

Haberin Devamı

Bir dönem mikrodalga için hazır tereyağlı mısırlar satılırdı, kesekâğıdıyla atardık mikrodalgaya. Birkaç kez denedim ama aynı sonucu cam kapaklı tencere kullanarak da elde etmek mümkün. Yukarıda çelik tencere olarak verdiğim ölçüyü cam kaba uyarlayın. Kapağı yoksa streç filmle ağzını sıkıca kapatın. Üzerine birkaç yerden delik açıp 600 veya 800 vatta 4-6 dakika pişirin. Bütün makineler aynı güçte olmuyor. Başında bekleyin ve patlama sesi bitince kapatın.

TUZLU-KARAMELLİ PATLAMIŞ MISIR

NE LAZIM?

- 100 gram mısır (1 çay bardağı dolusu)

- 2 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı (25 santimetre çapındaki bir çelik tencerenin dibini kaplayacak kadar)

Haberin Devamı

- 1 çay kaşığı tuz

Karamel için;

- 1 su bardağı şeker

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı karbonat

- 1 çay kaşığı deniz tuzu

NASIL YAPARIM?

- Çelik tencerede mısırları patlatın, geniş bir karıştırma kabına alın.

- Geniş ve derin bir çelik tavaya şekeri koyup ocağa alın, altını yakın. Karıştırmadan bekleyin.

- Kenarlarından erimeye başladıkça tavayı hareket ettirerek her tarafının erimesini sağlayın. İlk denemenizse rengi fazla dönmeden hızlı hareket edin çünkü bir anda yanabilir. Tüm şeker eridiğinde bir kaşık tereyağını ekleyin, köpürecek.

- Karamele tuzu koyun, ocağı kapatınca da hemen karbonatı ilave edin. Köpürmesi bitince çırpma teliyle karıştırın.

Haberin Devamı

- Sıcak karameli dikkatlice mısırların üzerine gezdirin, birbirine yapışıp topaklanmaması için tepsinin içinde eşit şekilde dağıtın. Soğuyunca servis edin.

Mısırı karamel yerine eritilmiş çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Donmasını bekleyin ve mısırınız servise hazır...