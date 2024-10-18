En iyi kokoreççiler: Sokak lezzetlerinin baş tacı

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1- 7/24 HİZMET VERİYOR
Aslanboğa Kokoreç, Balıkesir
Kendi üretim tesisinde hazırlanan kokoreç şişlerde Balıkesir kuzusu kullanıyor. Haftanın 7 günü 24 saat açık olan mekânı Zeynep Kakınç “Lezzetinde Balıkesir kuzusunun imzası var. Klasiğinin yanı sıra kendi yorumladığı çeşitleri de efsane. Hele 3 saate yakın meşe kömüründe pişen Kocco’su ve Koko Asado’su bir ömre bedel. Kokorece çağ atlatan yer” diyor. Yarım kokoreç 200 lira, bütün kokoreç 400 lira. (0266) 228 12 28
2- O BİR KLASİK
Kokoreççi Asım Usta, İzmir
En eski kokoreç ustalarından. İzmir usulü iri kıyım kokoreci çok meşhur. 1960’ta, üç tekerlekli arabayla başlamış, şimdi Çamdibi, Üçkuyular-Göztepe şubeleriyle büyüyerek devam ediyor. 5 jüri üyemizin favorisi. Fiyatı yarım ekmek 250 lira. (0232) 462 02 14
3- FIRINDA PİŞİRİYORLAR
Baki Usta, İzmir
İlk üçte ikinci İzmirli marka, Baki Usta. Şemikler, Bornova ve Bostanlı’da şubeleri var. Fırında kokoreç ve tavada atom en sevilen lezzetlerinden. Ebru Erke, Salih Seçkin Sevinç, Zeynep Kakınç tavsiye ediyor. Yarım 230 lira, çeyrek 130 lira. (0232) 330 5918
4- BOĞAZ MANZARALI
Çengelköy Kokoreççisi, İstanbul
Kömür ateşinde pişirilen lezzetli kokoreciyle İstanbul’un en iyilerinden. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken mekân, Çengelköy’ün meşhur Boğaz manzarasıyla da beğeniliyor. Teoman Hünal ve Ferit Özkaşıkcı’nın önerisi. Fiyatı yarım 220 lira, çeyrek 140 lira. (0216) 318 76 56
5- UYKULUKLU ATOMU DENEYİN
Bizim Ora Kokoreç, Bursa
En eski kokoreççilerden biri. Mekânın uykuluklu atom kokoreci en çok tercih edilenler arasında. İstanbul’daki ünlü restoran Nazende de kokorecini Bizim Ora Kokoreç’ten temin ediyor. Oğuz Yenihayat ve Cem Ekşi burayı öneriyor. Yarım 220 lira, çeyrek 130 lira. (0538) 555 9569
6- FARKLI ÇEŞİTLER
Şölen Kokoreç, Akhisar-Manisa
Berat Çokal “Akhisar çarşısındaki Şölen Kokoreç memleketin en farklı kokoreçlerinden birini yapıyor. Sarma dana kokoreçler büyük bir tencerede uzun süre fırınlanıyor. Bu sayede kadife gibi, ağızda eriyen bir kıvama ulaşıyor. Kuzu kokoreç istiyorsanız da ya öğlene kadar yetişmeniz ya da telefonla arayıp ayırtmanız gerekli” diyor. Yarım 140 lira, çeyrek 75 lira. (0236) 413 99 29
7- AİLE GELENEĞİ
Mertcan Kokoreç, Bodrum-Muğla
“1974’te İzmir’de başlayan kokoreç serüvenini babadan el alarak 2013 yılı itibariyle Bodrum Yalıkavak’ta devam ettiren kokoreççi Göksel Usta’nın özenle hazırladığı yağsız süt kuzu kokorecinin lezzetine doyum olmuyor. Ayrıca halka kokoreç ve atom kokorecini de mutlaka denemenizi tavsiye ederiz” diyor Ferit Özkaşıkcı. Fiyatı yarım 220 lira. (0536) 787 92 64
8- SINIRLI ÜRETİM
Ozzy Kokoreç, İstanbul
Cem Ekşi mekânın ürüne ve tazeliğine gösterdiği özenin başka bir yerde bulunamayacağını belirtiyor ve “Her gün sınırlı sayıda porsiyon hazırlayan ve bu porsiyonları rezervasyonla belirleyen Ozzy Kokoreç, daha fazla satmak uğruna lezzetten ödün vermeyeceğini net bir şekilde gösteriyor” diyerek anlatıyor burayı. Fiyatı 350 lira. (0212) 361 91 23
9- AÇIK MUTFAK
Gizli Bahçe, Göbel-Balıkesir
Bandırma-Susurluk arasında önemli bir durak. Açık mutfağı, ızgarada pişen kokoreçleri ve zengin meze dolabıyla beğeniliyor. Koray Günyaşar “Güzel bahçesinde halka kokoreci durmaksızın yiyebilirsiniz” diye yorumluyor. Fiyatı 250 lira. (0532) 544 05 15
10- GASTRONOMİK DOKUNUŞLAR
Lokal Cihangir, İstanbul
Kokorecinde gastronomik detaylar var. Onur Ziya Demir “Kokoreçleri İzmir’den geliyor, içinde uykuluk ve gömlek yağı var. Ateşi çok iyi kontrol ediyorlar. Dışı çıtır, içi sulu” diyor. Ekmek arası 340 lira, dürüm
335 lira. (0212) 890 93 23