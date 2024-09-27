En iyi 10 turşucu: Ağız sulandıran adresler

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1- MEVSİMİNDE KALİTELİ MALZEME

Özcan Turşu-Kadıköy, İstanbul

Ebru Erke “Lahana, biber, havuç gibi klasiklerinin yanı sıra bamya, kuşkonmaz gibi farklı, kimçi gibi yenilikçi ürünlerine de fırsat verin. Turşu suları da çok iyi” diyerek anlatırken Gaye Şahin de “1935’ten bu yana turşu yapıp satıyorlar. Mevsiminde, iyi kalite malzeme kullanıyorlar” diyor. Esin Sungur, Ferit Özkaşıkcı, Gülay Barbaros Altan ve Koray Günyaşar’ın da listesinde.

2- NOSTALJİK HAVA

Asri Turşucu-Beyoğlu, İstanbul

“1913’ten beri turşucu olan dükkânda hem lezzetin hem de atmosferdeki nostaljik havanın tadını çıkarabilirsiniz” diye anlatıyor Ferit Özkaşıkcı burayı. Arda Türkmen, Gaye Şahin, Gülay Barbaros Altan ve Koray Günyaşar’dan da yüksek puan alıyor.

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3- İNANILMAZ ÇEŞİTLİLİK

Vonalı Celal-Perşembe, Ordu

Sahrap Soysal “Kaparinin bile turşusunu yapar, inanılmaz bir çeşitlilik var” diyerek listesine alıyor. Koray Günyaşar da “Türkiye’nin en kapsamlı turşucularından” diyor. Ebru Erke, Ferit Özkaşıkcı ve Gülay Barbaros Altan’ın da listesinde.

4- SİRKELERİ ÇOK LEZZETLİ

Pelit Turşuları-Şişli, İstanbul

Esin Sungur, kışın Kurtuluş Caddesi’ne yolunuz düşerse içeri girip turşu suyu içmenizi öneriyor. Gaye Şahin ise erik, sarımsak ve karnabahar turşularını tavsiye ediyor. Ebru Erke’nin “Sadece kaya tuzu ve sirke kullanıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Sirkeleri çok lezzetli. Kaliteyi hiç bozmadılar” diyerek tavsiye ettiği dükkân Arda Türkmen’in de önerdiği adreslerden.

5- HER YERDE BULAMAZSINIZ

Petek Turşuları-Beyoğlu, İstanbul

Balık Pazarı’ndaki dükkânın müdavimi olan Arda Türkmen “Bir numaralı turşucum” diyerek öneriyor. Petek’te her yerde kolay rastlayamayacağınız meyve ve sebzelerin turşuları var.

6- KALİTESİNİ HİÇ BOZMADI

Soydan-Bakırköy/Beşiktaş, İstanbul

Gülay Barbaros Altan “Özellikle turşu suyu için sezonu açmasını dört gözle bekliyoruz” diyor ve lahana-havuç denemenizi öneriyor. İki şubesi de kalitesini bozmadan hizmet veriyor.

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7- 115 YILLIK TARİHİ MEKÂN

Tarihi Hacı Salih Demir Turşucusu Eyüp, İstanbul

Ferit Özkaşıkcı “Kemerburgaz Turşucusu olarak da bilinir; 115 yıllık bir mekân. Onlarca çeşit arasında damak tadınıza uygun olan bir tane bulabilirsiniz” diyor. Arda Türkmen, Sahrap Soysal ve Salih Seçkin Sevinç’in de listesinde.

8- MAHALLE ESNAFINA SAHİP ÇIK

Tatar Turşucusu Engin Usta-Kartal, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç “Turşucuların piri” diyerek listesinde bir numaraya yerleştiriyor ve “İyi bir mahalle turşucusu. Mahalle turşucularımıza sahip çıkalım” çağrısını ekliyor. Lahana, domates ve kornişonlarını denemenizi öneriyor.

9- ‘SAKIN ŞAŞIRMAYIN!’

Hasan Amca-Narlıdere, İzmir

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Yıllardır ‘Sakın şaşırmayın hepsi turşu’ sloganıyla ağırlıklı olarak ev tipi turşu üretiyor. Ferit Özkaşıkcı karışık ve salatalık turşularını tavsiye ediyor. Dükkân Arda Türkmen’in de listesinde.

10- BARDAKTA ‘ATOM’

Kantur Turşu -Seyhan, Adana

Koray Günyaşar “Dev bardakta ‘atom’ yani turşu ve şalgam suyu karışımı zirve olabilir” diyerek burayı listesine ekliyor. Sarımsak turşusu ve Afyon kornişonu da enfes.