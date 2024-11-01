En iyi 10 sandviççi: Her katı ayrı lezzet

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1- EKMEKLER EV YAPIMI

Guido’s, Teşvikiye (İstanbul)





Sandviçleri taze ve mevsimsel malzemelerle hazırlıyorlar. Focaccia ve bagel gibi farklı tür ekmekleri ev yapımı. Sandvicinizi Guido’s’un rahat ve samimi ortamında yiyebilir ya da paket yaptırabilirsiniz. Berat Çokal, Cem Ekşi ve Yaren Çarpar’ın tavsiyesi: Focaccia arası trüf, füme antrikotlu sandviç. Fiyatı 426 lira. (0212) 233 54 25

2- 1959’DAN BERİ…

Tunç Balık, Beyoğlu (İstanbul)





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Yaklaşık 65 yıldır deniz mahsullü sandviçler yapıyor. Balıklar fırından taze taze gelen ekmekle servis ediliyor. Koray Günyaşar ve Oğuz Yenihayat, Tunç Balık’ın taramalı somon füme sandvicinin oldukça başarılı olduğunu söylüyorlar. Caddebostan’da da şubesi var. Fiyatı 250 lira. (0536) 601 09 72

3- TARİHİ ÇARŞIDA MOLA

Mini Tuşba Meze Evi, Eminönü (İstanbul)

Kapalıçarşı’nın Kürkçüler Kapısı girişinde, soldan ikinci dükkân. Çarşının 44 yıllık işletmesi. Mezelerinin yanında yaptığı tostlarla ve sandviçlerle ünlü. Oğuz Yenihayat ve Salih Seçkin Sevinç dilli sandvicini öneriyor. Fiyatı 150 lira. (0212) 512 61 34

4- ÇAY EŞLİĞİNDE…

Kahveci Mustafa Amca Jean’s, Beyoğlu (İstanbul)

Umut Karakuş ve Cem Ekşi’nin önerisi. Kahveci Mustafa Amca Jean’s’te çayın yanında sunulan atıştırmalıklar da oldukça popüler. Jürimizin tavsiyesiyse Mustafa Amca klasik karışık sandviç. Fiyatı 150 lira. (0534) 076 32 76

5- İZMİR’İN EFSANESİ

Kartal Büfe, Bornova (İzmir)





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Günde ortalama 2.500-3.000 sandviç satıyor. Ebru Erke ve Koray Günyaşar, Kartal Büfe’nin duble karışık sandvicini seviyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu sandviç, özellikle öğle ve akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. İçerisinde sucuk, salam, sosis, kaşar ve turşu var. Fiyatı 150 lira. (0232) 486 61 72.

6- GELENEKSEL ADRES

Bebek Santral Şarküteri, Bebek (İstanbul)





60 yılı aşkın tecrübesiyle İstanbul’un en eski şarküterilerinden. Bebek Santral, özenle seçtiği ekmekler, peynirler ve şarküteri ürünleriyle istekleriniz doğrultusunda sandviçler hazırlıyor. Müge Ergül ve Oğuz Yenihayat’ın favorisi köz patlıcanlı, dilli, salamlı ve eski kaşarlı sandviç. Fiyatına ürünler tartılarak karar veriliyor. (0212) 263 63 52

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7- İTALYA SANDVİCİYLE TANIŞIN

Grano Coffee&Sandwiches, Çankaya (Ankara)





Koray Günyaşar “Tramezzini’yi Türkiye ile tanıştıran yerlerden” diyor. Tramezzini bir tür İtalyan sandvici. Günyaşar’ın seçimi tramezzini al pollo: “Tavuk göğsü, ceviz, kapya biber ve mayonezle zenginleştirilen bu sandviç oldukça lezzetli.” Fiyatı 120 lira. (0312) 215 09 49

8- AÇIK BÜFE HİZMET

Duran Sandwiches, İstanbul





Avusturya mutfağına özgü açık büfesi, fast food seçenekleri ve salata barıyla farklı lezzetler sunuyor. Somer Sivrioğlu’nun tavsiyesi tavuk şnitzelli sandviç. Fiyatı 320 lira. Gayrettepe, Güneşli ve Kabataş’ta şubeleri var. (0212) 275 51 92

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9- FABRİKA ÜRÜNÜ KULLANMIYOR

Servet Sandviç, Eminönü (İstanbul)

Sirkeci’deki Kayseri Han’da 1988’den bu yana hizmet veren, babadan oğula geçmiş seyyar sandviççi. Cem Ekşi anlatıyor: “İstanbul’da yediğim en lezzetli, dolu dolu sandviç. Malzemeleri çok iyi kalitede, fabrika ürünü kullanılmıyor. Karışık sandvici favorim.” Fiyatı 180 lira. (0533) 714 58 16

10- ADANIN SEVİLENİ

Yalovalı Kardeşler Şarküteri, Büyükada (İstanbul)

Çok eski bir işletme. Çok da seviliyor. Mezeleri her sabah taze olarak geliyor. Patates köftesi en ünlü lezzetlerinden. Dilediğiniz türde sandviç hazırlanıyor. Müge Ergül “Beyazpeynirli, dilli ve Amerikanlı sandvici en sevdiğim” diyor. Fiyatı 225 lira. (0216) 382 68 15