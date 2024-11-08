En iyi 10 Dubai çikolatası: Dubai’de keşfedildi, Türkiye’de patladı

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1- ÜRÜNLER SÜREKLİ TAZE

Cevizağacı Pastanesi, İstanbul

Kadıköy-Koşuyolu’ndaki bu pastane, fıstık kalitesi ve akışkan kadayıf dolgusuyla öne çıkıyor. Uygun fiyat politikası tercih edilme nedenleri arasında. Ayrıca pralin ve kadayıfı kendileri üretiyor. Yüksek sirkülasyon sayesinde ürünleri sürekli taze. Kübra Yaman, Yalçın Köse, Orhan Öztürk, Ahmet Çakır ve Şener Egemen öneriyor. 200 gr, 450 lira. (0216) 212 08 18

2- İÇ BAYMIYOR

Kapicciiiinoo, İstanbul

Nusret Gökçe’nin mekânı. “Kapıda hep sıra var. Denediklerim arasında kadayıfı en çıtır çıtır olanı. Fıstığının tadı da oldukça lezzetli. Diğerlerine nazaran ağır değil. Bir tablet yeseniz bile tatlı içinizi baymıyor” diyor Uygar Taylan. 180 gr, 480 lira. (0212) 315 12 34

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3- HEM BİTTER HEM SÜTLÜ

Baylan Pastanesi, İstanbul





“El Yapımı Kadayıf ve Antep Fıstık Ezme Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata” adıyla sütlü ve bitter çeşitleri var. Daha çıtır olması için kadayıf ve file fıstık kullanılıyor. Şef Görkem Daş “El yapımımız olan kadayıfı kullanıyoruz” diyor. Ebru Erke’nin önerisi. 90 gr, 120 lira. (0216) 346 63 50

4- FISTIKLAR ANTEP’TEN GELİYOR

Divan Pastaneleri





Dışı özel Divan çikolatasıyla hazırlanıyor. Ebru Erke “Kadayıf ve fıstık oranı çok iyi ayarlanmış. Çikolatası ince değil. Kalın ve kaliteli çikolatanın tadı ağızda hemen hissediliyor. Fıstık, Antep’ten geliyor, ilk hasat olduğu için oldukça lezzetli” diyor. 80 gr, 390 lira. (0212) 257 72 70

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5- ŞEKER DENGESİ İYİ

Origami Kruvasan, İstanbul

Bu çikolatayı ilk yapanlardan. İç dolgusunun bolluğu, paketin üzerinden fark ediliyor. Can Çakıroğlu “Nişantaşı’ndaki Origami benim için bir numara. Türkiye’de henüz bu çikolata türü tanınmıyorken Ezgi Tilki’nin elinde hayat bulmaya başlamıştı. Hem şeker dengesini hem de lezzet uyumunu muazzam bir şekilde harmanlıyor” diyor. 200 gr, 650 lira. (0533) 145 06 45

6- ÖZEL REÇETEYLE HAZIRLANIYOR

Hermosa, İstanbul

Kübra Yaman “İstanbul’daki ilk tercihim Hermosa” diyor ve devam ediyor: “Bağdat Caddesi’ndeki kafelerinde özel reçeteyle hazırladıkları Dubai çikolatasında fıstık, kadayıf ve çikolata dengesi mükemmel. Kaliteli Belçika çikolatası ve Gaziantep’ten getirdikleri fıstıkla yapılan bu lezzeti 50, 100 ve 200 gramlık porsiyonlarla sunmaları da ayrı bir avantaj.” 50 gr, 125 lira. (0538) 442 19 20

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7- BEYAZ ÇİKOLATALISI DA VAR

Asuman Çikolatacısı, İstanbul

Kadayıflı çikolata ismiyle satılıyor. Hem beyaz çikolatalı hem de sütlü seçeneğiyle yüzde 53 gerçek Antep fıstığı içerikli hazırlanan ürün için Salih Seçkin Sevinç “Türkiye’de gerçekten şu anda içinde dolu dolu Antep fıstığı ve birinci sınıf çikolatayla Dubai çikolatası yapan yer burası. Bir numaram kesinlikle Asuman” diyor. 190 gr, 575 lira. (0216) 345 05 26

8- TÜM TÜRKİYE’YE GÖNDERİYORLAR

Liva Pastanesi, Ankara

Ahmet Çakır “Kaliteli sütlü çikolatalar, kaliteli tahinle buluşuyor. İç dolgusundaki kadayıf ne çok sert ne de çok yumuşak; tam kararında. Fıstık ezmesi gerçek baklavalarda kullanılan fıstık ezmesi. Ayrıca yeni trend olan Dubai çikolatasını çeyrek asırlık pastane sanatı birikimiyle yorumlamışlar” diyor. Tüm Türkiye’ye gönderim yapıyorlar. 90 gr, 200 lira. (0312) 466 82 30

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9- ARTİZAN ÜRETİM

Goya Chocolatier, Çanakkale

Özgecan Tanyıldız “Artizan üretim yapan Serpil Hanım, kendi elleriyle fıstığı ezme haline getirip çikolatalarını taze hazırlıyor. Çanakkale’de bulunabilecek en güzel Dubai çikolatasını yapıyor” diyor. Türkiye’nin her yerine gönderiyorlar. 210 gr, 400 lira. (0553 332 07 77)

10- BUTİK MARKA

Mersin Mualla Çikolatası, Mersin

İlk mağazasını Mersin’de açan butik bir çikolata markası. Şener Egemen: “Çikolatanın sağlamış olduğu ince kabukla çok keyifli bir lezzet yaratıyorlar. İç dolgusu adeta damaklarda bir lezzet patlaması yaşatıyor.” 200 gr, 400 lira. (0850) 255 70 70