Ege zeytinyağlıları nerede yenir?

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Taş fırında pişiyor

Asma Yaprağı, İzmir

Alaçatı’da Hacımemiş Mahallesi’nde. Can Aras’ın favorisi. Menülerindeki neredeyse tüm yemekler zeytinyağıyla pişiyor. Her gün 10-15 çeşit zeytinyağlı çıkarıyorlar. Çağlalı bakla, enginar dolması da tadabileceğiniz lezzetlerinden. Ayrıca çeşit çeşit salata, meze ve mücver gibi çeşitlerle de masalarını donatıyorlar. Oturması keyifli bir bahçe alanları da var. Altuğ Tezer ve Ferit Özkaşıkcı’nın da önerisi. (0538) 912 12 90

Her mevsim dolu

Kısmet Lokantası, Muğla

Bodrum’da. Ebru Erke “Her mevsim dolup taşan lokantalardan. Sahibi Orhan Dumanlı yerel lezzetleri korumak ve tanıtmak için çalışıyor” diyor. Gaye Şahin “Mevsim ot ve sebzelerinden bölgeye has zeytinyağlıları var” diye ekliyor. (0252) 319 00 96

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Sebzeler bahçelerinden...

Bahar Lokantası, Balıkesir

Edremit’te. Ebru Erke’nin bölgedeki favorisi. Erke “Sahibi Erkan Yanbolluoğlu Türkiye çapında prototip olacak bir lokanta haline getirdi burayı. Ekolojik tarım yapıyorlar ve sebzelerin neredeyse tamamı bu bahçelerden. Kızartmaları dahi zeytinyağıyla” diyor. Koray Günyaşar yemeklerinde mis gibi Edremit zeytinyağı kullandıklarını ve sürpriz seçenekler de olduğunu anlatıyor. (0530) 434 59 10

Anne yemeği tadında

Beğendik Abi, İzmir

Urla’da. Ebru Erke “Burada yiyeceğiniz her şey anne yemeği tadında” diyor. Zeytinyağlı enginar dolması, Girit kabağı, taze baklalı enginar, sarma, taze fasulye, barbunya, bamya, deniz börülcesi, balkabaklı sinkonta... Mevsimin gözde sebzelerine göre zeytinyağlı seçkisi çıkarıyor. Ferit Özkaşıkcı’nın önerisi. (0232) 754 20 71

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Ünlü esnaf lokantası

Bizim Lokanta, İzmir

Konak’ta Kemeraltı Çarşısı’nın en ünlü esnaf lokantalarından. Öğle saatlerinde önünde kuyruklar oluşabiliyor. Zeytinyağlı şevketibostan, yaprak sarması, Ege otları bulabileceğiniz lezzetlerden ama haftanın bazı günleri yapılıyor. Denk gelirseniz mutlaka tadın. Gaye Şahin ve Ferit Özkaşıkcı’nın favorileri arasında. (0232) 484 42 79

Geleneksel usulde

Mutfak by Nazlı, İzmir

Menemen’de. Bora Bozankaya “Geleneksel ev yemekleri, zeytinyağlıları ve mezeleriyle harika bir dükkân. Lezzetleri yerinde” diyor. Öğle yemeği servisi için saat 12.00’de açıyorlar. Cumartesi ve pazarları kapalılar. Mevsiminde zeytinyağlı bakla, kuru patlıcandan kabak çiçeğine dolma çeşitleri, kök enginar kalbi, baklalı enginar gibi çeşitleri var. (0538) 945 08 71

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Mezeden dolmaya

Mor Salkım, Balıkesir

Ayvalık’ta. Koray Günyaşar “Ayvalık’taki öncelikli adresim. En güzel Ege otları ve Ege yemekleri bu ufak dükkânda” diyor ve Ege’ye özgü mezeleri, enginar, kabak çiçeği dolması gibi birçok özel tadı burada tadabileceğimizi söylüyor. (0534) 866 56 37

Bölgenin eskilerinden

Cumhuriyet Lokantası, Balıkesir

Edremit’te. Gaye Şahin “Bölgenin en eski ve işinin ehli esnaf lokantalarından” diyor. Kabak, pırasa, börülce, dolma, taze fasulye, enginar, bakla gibi çeşit çeşit sebzeden yaptıkları zeytinyağlı çeşitlerinin yanı sıra kelle paça, döner, kuzu tandır gibi lezzetleri de seviliyor. (0266) 373 10 76

Zeytinyağlı meyve tadın

Balmumu Dükkân Lokanta, İzmir

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Konak’ta. Koray Günyaşar “Ahmet Güzelyağdöken’in kimi unutulmaya yüz tutmuş Ege tariflerini sunduğu mekânında zeytinyağlı elma gibi alışık olmadığımız zeytinyağlılara denk gelmek mümkün” diyor. Zeytinyağlı lahana sarması, taze fasulye, ıspanak kökü, çağla ve enginar gibi yemeklerini Gaye Şahin de öneriyor. (0232) 421 20 24

Taze fasulye, enginar, barbunya...

Sevim Lokantası, İzmir

Bornova’da. Gaye Şahin’e göre anne elinden çıkma nefis lezzetlerin peşine düşenler burayı not edebilir. Her gün tezgâha patlıcan kebabından kuru fasulyeye tepsi tepsi yemek çıksa da zeytinyağlı seçenekleri de çok. Dilediğiniz çeşitleri seçerek kendinize dörtlü zeytinyağlı tabağı da hazırlatabilirsiniz. Taze fasulye, yaprak sarması, enginar, barbunya, imambayıldı tadabileceklerinizden bazıları. (0232) 342 45 05