Ege zeytinyağlıları nerede yenir?

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Taş fırında pişiyor
Asma Yaprağı, İzmir
Alaçatı’da Hacımemiş Mahallesi’nde. Can Aras’ın favorisi. Menülerindeki neredeyse tüm yemekler zeytinyağıyla pişiyor. Her gün 10-15 çeşit zeytinyağlı çıkarıyorlar. Çağlalı bakla, enginar dolması da tadabileceğiniz lezzetlerinden. Ayrıca çeşit çeşit salata, meze ve mücver gibi çeşitlerle de masalarını donatıyorlar. Oturması keyifli bir bahçe alanları da var. Altuğ Tezer ve Ferit Özkaşıkcı’nın da önerisi. (0538) 912 12 90
Her mevsim dolu
Kısmet Lokantası, Muğla
Bodrum’da. Ebru Erke “Her mevsim dolup taşan lokantalardan. Sahibi Orhan Dumanlı yerel lezzetleri korumak ve tanıtmak için çalışıyor” diyor. Gaye Şahin “Mevsim ot ve sebzelerinden bölgeye has zeytinyağlıları var” diye ekliyor. (0252) 319 00 96
Sebzeler bahçelerinden...
Bahar Lokantası, Balıkesir
Edremit’te. Ebru Erke’nin bölgedeki favorisi. Erke “Sahibi Erkan Yanbolluoğlu Türkiye çapında prototip olacak bir lokanta haline getirdi burayı. Ekolojik tarım yapıyorlar ve sebzelerin neredeyse tamamı bu bahçelerden. Kızartmaları dahi zeytinyağıyla” diyor. Koray Günyaşar yemeklerinde mis gibi Edremit zeytinyağı kullandıklarını ve sürpriz seçenekler de olduğunu anlatıyor. (0530) 434 59 10
Anne yemeği tadında
Beğendik Abi, İzmir
Urla’da. Ebru Erke “Burada yiyeceğiniz her şey anne yemeği tadında” diyor. Zeytinyağlı enginar dolması, Girit kabağı, taze baklalı enginar, sarma, taze fasulye, barbunya, bamya, deniz börülcesi, balkabaklı sinkonta... Mevsimin gözde sebzelerine göre zeytinyağlı seçkisi çıkarıyor. Ferit Özkaşıkcı’nın önerisi. (0232) 754 20 71
Ünlü esnaf lokantası
Bizim Lokanta, İzmir
Konak’ta Kemeraltı Çarşısı’nın en ünlü esnaf lokantalarından. Öğle saatlerinde önünde kuyruklar oluşabiliyor. Zeytinyağlı şevketibostan, yaprak sarması, Ege otları bulabileceğiniz lezzetlerden ama haftanın bazı günleri yapılıyor. Denk gelirseniz mutlaka tadın. Gaye Şahin ve Ferit Özkaşıkcı’nın favorileri arasında. (0232) 484 42 79
Geleneksel usulde
Mutfak by Nazlı, İzmir
Menemen’de. Bora Bozankaya “Geleneksel ev yemekleri, zeytinyağlıları ve mezeleriyle harika bir dükkân. Lezzetleri yerinde” diyor. Öğle yemeği servisi için saat 12.00’de açıyorlar. Cumartesi ve pazarları kapalılar. Mevsiminde zeytinyağlı bakla, kuru patlıcandan kabak çiçeğine dolma çeşitleri, kök enginar kalbi, baklalı enginar gibi çeşitleri var. (0538) 945 08 71
Mezeden dolmaya
Mor Salkım, Balıkesir
Ayvalık’ta. Koray Günyaşar “Ayvalık’taki öncelikli adresim. En güzel Ege otları ve Ege yemekleri bu ufak dükkânda” diyor ve Ege’ye özgü mezeleri, enginar, kabak çiçeği dolması gibi birçok özel tadı burada tadabileceğimizi söylüyor. (0534) 866 56 37
Bölgenin eskilerinden
Cumhuriyet Lokantası, Balıkesir
Edremit’te. Gaye Şahin “Bölgenin en eski ve işinin ehli esnaf lokantalarından” diyor. Kabak, pırasa, börülce, dolma, taze fasulye, enginar, bakla gibi çeşit çeşit sebzeden yaptıkları zeytinyağlı çeşitlerinin yanı sıra kelle paça, döner, kuzu tandır gibi lezzetleri de seviliyor. (0266) 373 10 76
Zeytinyağlı meyve tadın
Balmumu Dükkân Lokanta, İzmir
Konak’ta. Koray Günyaşar “Ahmet Güzelyağdöken’in kimi unutulmaya yüz tutmuş Ege tariflerini sunduğu mekânında zeytinyağlı elma gibi alışık olmadığımız zeytinyağlılara denk gelmek mümkün” diyor. Zeytinyağlı lahana sarması, taze fasulye, ıspanak kökü, çağla ve enginar gibi yemeklerini Gaye Şahin de öneriyor. (0232) 421 20 24
Taze fasulye, enginar, barbunya...
Sevim Lokantası, İzmir
Bornova’da. Gaye Şahin’e göre anne elinden çıkma nefis lezzetlerin peşine düşenler burayı not edebilir. Her gün tezgâha patlıcan kebabından kuru fasulyeye tepsi tepsi yemek çıksa da zeytinyağlı seçenekleri de çok. Dilediğiniz çeşitleri seçerek kendinize dörtlü zeytinyağlı tabağı da hazırlatabilirsiniz. Taze fasulye, yaprak sarması, enginar, barbunya, imambayıldı tadabileceklerinizden bazıları. (0232) 342 45 05