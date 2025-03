Durun, atmayın, sofranıza tat katın

Haberin Devamı

Devir, atıksız mutfak devri... Son yıllarda gastronomi açısından bir trend haline gelen ‘atıksız mutfak’ mevzusu israfın önüne geçiyor. Aslında bizim mutfak kültürümüze yabancı değil, aksine geleneklerimizde olan, sofralarımızı lezzetlendiren bir kavram. Atıksız mutfak üzerine uzman, aşçı Özge Şahin “Dünya genelinde gıda krizinin kapıda olduğunun farkına varıldı. İklim krizi, üretim süreçlerindeki tıkanmalar ve kaynakların tükenmesi artık görmezden gelinemeyecek seviyede” diyor.

Atıksız bir mutfak yaratmak ve gıda israfının önüne geçmek için Şahin yaratıcı olmanın önemli olduğunu, her gıda atığının aslında yeni bir tarife dönüşebileceğini söylüyor: “Benim mutfağım tamamen sıfır atık prensibiyle çalıştığı için her sebze ve meyveye farklı bir gözle bakıyorum. Türkiye’de her gün 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını düşündüğümüzde, ekmek israfına dikkat etmek şart. Ben bayat ekmekleri galeta unu yapıyorum, çorbalarda kıvam verici olarak kullanıyorum. Muz kabuğundan

puding, karpuz kabuğundan reçel veya soğuk çorba, salatalık kabuklarından pesto, limon kabuklarından cips veya temizlik sirkesi yapıyorum. Fasulye kılçıkları bile çöpe gitmiyor; örneğin onları ızgara somonun yanında kullanıyorum.”

Haberin Devamı

Metro Türkiye’nin ürünleriyle

hazırlanmış, lezzetli bir tatlı

Bayatlayan ekmekleri değerlendirin

Elma pelteli ekmek tatlısı

(4 kişilik)

Ne lazım?

Nohut suyu beze için

◊ 200 gr Metro Chef

bio organik koçbaşı nohut

◊ 150 gr Aro toz şeker

Elma peltesi için

◊ 8 adet elma

◊ 100 gr Aro toz şeker

◊ 5 gr Metro Chef agar agar

◊ 1 adet bitkisel yaprak jelatin

Ekmek tatlısı için

◊ 3 adet bayat beyaz ekmek

◊ 500 ml Metro Chef vişne konservesi

Limon şekerlemesi için

◊ 5 adet limon

◊ 100 gr Aro toz şeker

◊ 100 ml su

Nasıl yaparım?

Nohut suyu beze

◊ Nohut suyu ve şeker mikser kazanına alınır. Çırpma teliyle yüksek devirde, köpük kıvamına gelene kadar çırpılır.

◊ Elde edilen karışım sıkma torbasına aktarılır ve düz duyla yağlı kâğıt serili tepsiye istenen boyutlarda sıkılır.

◊ Önceden ısıtılmış 90 derece fırında, tamamen kuruyana kadar yavaşça pişirilir.

Elma peltesi

Haberin Devamı

◊ Yaprak jelatinler buzlu suya alınır.

◊ Orta boy bir tencereye yarısına kadar

su doldurulup kaynamaya bırakılır.

◊ Elmalar 4’e bölünerek kaynar suya eklenir. Yumuşayan elmalar süzülüp el blendırıyla püre haline getirilir.

◊ Püre tekrar tencereye alınarak kaynamaya bırakılır. Kaynayınca şekerle karıştırılmış agar agar yavaşça ilave edilir.

◊ Ocaktan alınan karışıma yumuşayan jelatinler eklenir. Karışım düz bir tepside soğumaya bırakılır.

◊ Pelte kesilerek kullanılır.

Ekmek tatlısı

◊ Bayat ekmekler istenen boyutlarda doğranır ve 220 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika kurutulur.

◊ Metro Chef vişne konservesinin suyu tencereye alınarak kaynatılır.

Haberin Devamı

◊ Kuruyan ekmekler fırından çıkarılıp soğumaya bırakılır.

◊ Soğuyan ekmeklerin üzerine sıcak vişne suyu dökülerek şerbeti çekmesi sağlanır.

Limon şekerlemesi

◊ Limon kabuklarının beyaz ve acı kısımları bıçak yardımıyla temizlenir.

◊ Kalan sarı kabuklar jülyen doğranır ve 3 kez blanch (kaynar suda kısa süreli haşlanıp soğuk suya almak) edilir.

◊ Su ve şeker bir tencerede kaynatılarak şerbet hazırlanır.

◊ Limon kabukları şerbete eklenerek

1 dakika kaynatılır. Şekerleme soğutularak kullanıma hazır hale getirilir.

Servis tabağına ekmek tatlısı yerleştirilir, pelte, beze ve limon şekerlemesiyle süslenerek servis edilir.

Üç aşamalı mücadele

Ramazanda artan tüketimle birlikte gıda israfı dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Bu konuda bütünsel bir yaklaşımla çalışmalar yapan Metro Türkiye sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alarak gıda atıklarıyla mücadele çalışmalarını kendi operasyonları, tedarikçileri ve yeme-içme sektörü olmak üzere tüm ekosisteme etki edecek şekilde üç ayak üzerine inşa ediyor.

Haberin Devamı

◊ Mücadelenin ilk ayağını oluşturan kendi operasyonlarında yaptığı çalışmalar neticesinde 2017’den bu yana 11 bin 575 ton gıdanın israf olmasını önlerken 10 milyon 644 bin 182 öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.

◊ Gıda atıklarıyla sadece kendi operasyonlarında mücadele etmiyor, aynı zamanda tedarikçilerini de bu girişimlere dahil etmeye odaklanıyor.

◊ Üçüncü ayağıysa HORECA (otel, restoran, kafe) müşterilerinde atığı azaltmaya yönelik çalışmalar oluşturuyor. Metro Türkiye internet sitesindeki ‘Sürdürülebilirlik’ portalında atıkla mücadele, sürdürülebilir mutfak uygulamaları konusunda önemli kılavuzlar ve bilgiler paylaşılıyor.

Gıda israfını azaltmak amacıyla tasarlanmış menülerle fazladan yemek hazırlamanın önüne geçilebilir. Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’daki şefler de yapılan çalışmalara önemli katkılar sunuyor.

Haberin Devamı

Evinizde gıda atığını önleyin

◊ Geleneksel olarak yenmeyen ürünleri kullanmak üzere yaratıcı yollar arayın.

◊ Olgunlaşmış çilek gibi hazırlık artıklarından lahana salatası, salsa sos veya püre yapın.

◊ Doğranmış mantar sapları veya pancar yaprakları gibi az kullanılan yeşillikleri, salata ve çorbalara ilave edin.

◊ Balkabağı ve kabak çekirdeği gibi yenebilir tohumları garnitür olarak kavurabilirsiniz.

◊ Et suları ve çorbalarda kullanılabilen mantar, ıspanak ve maydanoz saplarını kahvaltıda artan peynir parçalarıyla değerlendirebilirsiniz.

◊ Patatesin kabukları kızartılabilir.

◊ Haftalık alışveriş listenizdeki ürünleri tüketebileceğiniz kadar almaya özen gösterin.

◊ Görsel kusuru olan (ugly food) ancak aroma ve tat farklılığı olmayan ürünleri kullanın.

◊ Taze baharat ve yeşilliklerin köklerini suyla temas ettirerek ömrünü uzatın. Ürünler dondurularak veya kurutularak da saklanabilir.

◊ Yeterli alan ve imkâna sahipseniz meyve ve sebze atıklarını kompostla değerlendirebilirsiniz.

◊ Tüketim zamanı yaklaşan meyve ve sebzelerle sos, püre ve çorba ya da sirke yapın.

Sponsorlu İçeriktir.