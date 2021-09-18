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Denizin üstünde ‘doğa ve yemeğin harmanlanması’

#Ebru Omurcalı#Yemek Tarifleri#Gastronomi
Denizin üstünde ‘doğa ve yemeğin harmanlanması’

Teknede veya minik ev mutfaklarında bile rahatlıkla hazırlanabilecek tariflerle ‘Yat Yemekleri’ adlı kitabı yazan Ebru Omurcalı “Kolaylığı ön plana aldım, tarifleri herkesin yapabileceği hale getirdim” diyor.

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Şef Ebru Omurcalı, pandemi başlamadan bir yıl kadar önce, şehri bırakıp ağırlıklı olarak Marmaris’te yaşadığı bir düzene geçenlerden. O dönem, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki öğrencilerinin bir kısmı yatlarda şeflik yapmaya başlayınca, Omurcalı da öğrencilerine yat mutfaklarına uygun tarifler konusunda destek vermeye başlamış. Pandeminin başında da aklına ‘Yat Yemekleri-Denizdeki Mutfak’ (Alfa Yayıncılık) kitabının fikri düşmüş...İzole alanlar, köy evi, tekne ve karavan gibi seçeneklerin herkese daha cazip ve güvenli gelmesiyle birlikte Omurcalı da küçük mutfaklarda yapılabilecek yemeklere yönelmiş.

Kitapta Omurcalı’nın hem öğrencilerine verdiği reçeteler hem de yurtdışı seyahatlerinde arşivlediği tarifler var. Fas usulü balıklı barbunya, pekmezli soğan, bademli patlıcan gibi tariflerle mezeler, başlangıçlar, et ve sebze yemekleri, makarna ve pilavlardan oluşan 136 tarifin hepsi, küçük mutfaklara göre sadeleştirilmiş. “Yat yemekleri, doğa ve yemeğin bir harmanı...” diyor Omurcalı ve kitabın pratik ama şaşırtıcı lezzetlere meraklı okuyuculara hitap ettiğini söylüyor.

Denizin üstünde ‘doğa ve yemeğin harmanlanması’

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LABNELİ ARMUT ÇORBASI (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

- 2 armut
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 kuru soğan
- 1 sap pırasa
- 1 küçük boy patates
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı köri
- Tuz, karabiber
- 1 çay bardağı badem sütü
- 5 çorba kaşığı labne
- 4 bardak su

NASIL YAPARIM?

- 1 armudu çok ince olacak şekilde dilimleyin ve dilimleri zeytinyağında kızartarak kenara alın.

- Aynı yağda doğranmış diğer armut, doğranmış soğan, sarımsak, patates ve pırasayı kavurun.

- Unu serpin ve 2 dakika daha kavurmaya devam edin.

- Üzerine suyunu ve baharatını koyarak bir taşım kaynatın. Ocağı kısın, çorbanızı 20 dakika kısık ateşte pişirin.

- Labne ve badem sütünü ekleyerek çorbayı blender’da pürüzsüz kıvama getirin.

- Soğuyunca kızarmış dilim armutlarla süsleyerek servis yapın.

Denizin üstünde ‘doğa ve yemeğin harmanlanması’

VİŞNELİ BİCİ (6 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 demet pazı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 kuru soğan
- 2 çorba kaşığı pirinç
- 1 su bardağı vişne
- Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

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- Pazıları yıkayın ve doğrayın.

- Doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun; üzerine pazı, pirinç ve baharatını ekleyin.

- Çok kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.

- Ocağın altını kapatın, vişneleri koyun. Kapağı kapalı olarak soğuttuktan sonra servis yapın.

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#Ebru Omurcalı#Yemek Tarifleri#Gastronomi