Demli bir bardak çay için...

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Sesli uyarı yapıyor



Karaca Çaysever Robotea

Chrome Çay Makinesi

Ayarlanabilir demleme gücüyle hafif, orta veya koyu çay seçenekleri var. Çayın tazeliğini gösteren ışık sistemiyle 60 dakika boyunca çayın taze kalmasını sağlıyor. Demleme ve kaynatma aşamalarında sesli uyarılarla kullanıcıyı bilgilendiriyor. Sık çay tüketenler için pratik bir alternatif. Sekiz jüri üyemizin de önerisi.

5.999 lira.

Ofis için ideal



WMF Kitchenminis Su Isıtıcısı+Çay Makinesi

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Paslanmaz çelik gövdesiyle hem şık hem dayanıklı. 1 litrelik kapasitesi, küçük aileler veya ofis kullanımı için ideal. Ayarlanabilir sıcaklık fonksiyonu sayesinde 60’la 100 derece arasında suyu ısıtarak farklı

çay türlerine en uygun sıcaklığı sunuyor.

Dört jüri üyesinin tavsiyesi. 7.499 lira.

Uygun sıcaklık ve süre

Sage BTM800 The Tea

Maker Çay Makinesi

5 farklı çay türü için özel demleme programlarıyla her çayı en uygun sıcaklık ve sürede demlemenizi sağlıyor. Yuchi Pirim, Ömer Çağatay ve Cemil Can Akdaşlı’nın önerisi. 17.999 lira.

Retro görünüm

SMEG Demlik

Yeliz Edis “Retro tarzıyla ikonik bir tasarım. Renkleri tüm mutfaklara yakışıyor. Teknolojik özellikleriyle de her evin mutfağında başköşede olmayı hak ediyor” diyor. Cemil Can Akdaşlı’ın tavsiyesi. 7.950 lira.

Kalabalık ailelere...

Philips Daily Collection Çay Makinesi

Otomatik sıcak tutma fonksiyonuyla çayı hızla demleyip ideal sıcaklıkta tutuyor. 1,9 lt’lik su haznesiyle kalabalık ailelere uygun. Yeşim Mutlu ve Günseli Büyüksağış tavsiye ediyor. 1.740 lira.

Çok fonksiyonlu

Arçelik CFM 9147 B Gurme Filtre Kahve&Otomatik Çay Makinesi

Cihaz hem filtre kahve hem de çay

yapıyor. Özel su transfer sistemiyle suyu otomatik olarak demleme

haznesine aktararak çayı demliyor.

Yeşim Mutlu tavsiye ediyor. 11.799 lira.

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Nostaljik tasarım

Berghoff Gem Retro Çay Makinesi

“Nostaljik bir tasarımı var. Kaynatma esnasında musluk suyu ya da arıtılmış su özelliğini seçebilme imkânı bulunması, alt haznesinin çelik, üst haznesinin borosilikat cam olması da bu ürünü seçmemdeki etkenlerden” diyor Naz Gürlek. 7.999 lira.

Yoğun çay tadı

CM 8058 Beko Dem

Otomatik Çay Makinesi

Yuchi Pirim “Geleneksel çay keyfini pratiklikle birleştirmek isteyenler için ideal. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde çay hep içime hazır. Kalabalık aileler ve çay tiryakileri için mükemmel’ diyor. Zeynep Kakınç da öneriyor. 10.599 lira.

Kolay temizleniyor

TM 7981 Grundig Paslanmaz

Çelik Elektrikli Çay Makinesi

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Funda Güleç Yalçın “Gövdesi paslanmaz çelik. 1,7 lt su ısıtıcı haznesi ve

0,7 lt demlik kapasitesiyle hem bol bol çay demler hem de çayı uzun süre sıcak tutar. Sessiz çalışıyor. Kolay temizleniyor” diyor. 2.297 lira.

Şık ve işlevsel

Fakir Bestea Çay Makinesi

“Cam malzemeden yapılmış. Su ısıtıcı olarak da kullanılabilir. Yüksek performansının yanı sıra şık tasarımıyla da mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak ürün, en lezzetleri çayı demlemenize imkân sağlıyor” yorumunu yapıyor Günseli Büyüksağış. 3.499 lira.

Ebru Erke’den iyi çay demleme rehberi

‘Bizimki demini geç verir’

Leziz bir çay için yapmanız gereken iyi kalitede suyu, kaliteli bir çayı doğru demleme yöntemiyle hemhal etmektir.

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Su mutlaka iyi kalitede, kireçsiz ve kaynak içme suyu olmalı. Suyun sertlik oranı da önemli, asit baz dengesi nötr suları tercih etmek daha iyi sonuç verir. Suyunuzda klor ve kireç gibi maddeler yüksekse çayınızın görüntüsü bulanık olur, karakteristik tüm aromalar kaybolur.

Kullanacağınız çay tek bir çeşit olabileceği gibi farklı tipleri karıştırıp kendi harmanınızı da yaratabilirsiniz. Bizim çayımıza göre daha kuvvetli karakterde olan ve kaçak çay olarak dilimize yerleşmiş olan Seylan çaylarından 1/3 oranında ekleyerek çayınızı daha yoğunlaştırabilir, earl grey ilavesiyle zarif bir narenciye dokunuşu katabilirsiniz.

Türk çayının demlenme usulü şöyledir: Su çaydanlığa koyulur, üzerine demlik yerleştirilir. Su kaynamaya başladığı an oksijenini kaybetmemesi için ateş kısılır. Önceden kaynayıp soğumuş su tekrar çay demlemek için kullanılmaz. Isınmış olan demliğe kuru çay yaprakları koyulur. Bir bardak için bir çay kaşığı idealdir. Gereğinden fazla çay kullanmak, taze bile olsa demimizi acılaştırır. Düşük kaliteli çaylar bazen fazla tozlu olabilir, böyle çayları soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Bazıları soğuk suyla demlerse çayın daha iyi olduğunu düşünür, tamamen yanlıştır. Bizim çayımız zaten demini geç veren bir çaydır.

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Seylan ya da Assam siyah çayları 3-4 dakikada demlenirken bizim çayımız için ideal demleme süresi ortalama 13-15 dakikadır. 30 dakikadan fazla ocakta tutarsak çayımız bayatlamaya başlar, buruk ve gittikçe acılaşan bir tat alır.