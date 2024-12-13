Davetlilerimin gönlünü çalan atıştırmalıklar

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Hint mutfağında bir çeşit ferahlatıcı sos olarak kullanılan raita bu tarz sofralar için ilk hazırladığım tariflerden biridir. Köz biberli raita için 2 kapya biberi ocakta közleyin, soğuyunca kabuklarını soyun ve şeritler halinde doğrayın. Birkaçını süsleme için kenara ayırın. Bir kâseye kalan biberleri; ağız tadınıza göre sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip karıştırın. 1 su bardağı kadar nar tanesi ekleyin. 400 gram süzme yoğurtla iyice harmanlayıp, ayırdığınız biberler ve nar taneleriyle süsleyip sunun. Kâsenin üzerine biraz daha zeytinyağı koyabilirsiniz. Ferahlatıcı bir dip sos olarak kâselere bölüp masanızı şenlendirin.

Sarımsak seviyorsanız bir de sarımsaklı labne tarifim var; bunu da hazırlayıp, ince ince dilimleyip fırında kuruttuğunuz baget ekmekle birlikte sunduğunuzda çok sevileceğine eminim. 2 baş sarımsağı kabuklarıyla birlikte ortadan ikiye bölün, üzerlerine biraz zeytinyağı dökün ve tuz serpin. Yağlı kâğıt üzerine folyoya sarıp sıkıca paketleyin ve 200 dereceye ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Yumuşamış sarımsakları kabuğundan çıkarıp püre haline getirin; 1 büyük paket labne, ince kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze kekikle karıştırın. Servis tabağına alıp bademle süsleyin.

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Son olarak ekmek üstü olarak sunacağınız doyurucu bir önerim var: Avokadolu somon dilimleri. 6-7 dilim tost ekmeğinin kenarlarını alıp çapraz olarak 4 parçaya bölün. 180 dereceye ısıtılmış fırında

15 dakika kurutun. Kontrollü olarak çıtır çıtır olana kadar bekleyin. Çok çıtır olsun ki üzerine avokado sos konunca yumuşamasın. 1 kırmızı soğanı ve 1 salatalığı küçük küpler halinde doğrayın. 2 avokadonun içini kaşıkla çıkarıp iyice ezin. Bir kâsede soğan, salatalık, zeytinyağı ve limon suyunu birleştirip iyice karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ekmek dilimlerinin üzerine avokado püresinden sürün ve incecik kesilmiş olarak satılan füme somon dilimlerini yerleştirin. Limon kabukları ve dereotuyla süsleyerek servis yapın.

Hindistan cevizinde karides pane ( 6 kişilik)

Şef ve yemek kitabı yazarı Jale Balcı

NE LAZIM?

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◊ 12 adet jumbo karides

◊ 1/2 su bardağı un

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

◊ 1 tutam toz kırmızıbiber

◊ 1/3 su bardağı bira ya da maden suyu

◊ 1/4 su bardağı süt

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

◊ 1/2 su bardağı galeta unu

◊ Kızartmak için riviera zeytinyağı

Tartar sosu için

◊ 1/2 su bardağı mayonez

◊ 4 adet kornişon salatalık turşusu

◊ 1 tatlı kaşığı kapari

◊ 1 tatlı kaşığı hardal

◊ 1/2 limonun suyu

◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Tartar sosu için bir kâsede tüm sos malzemelerini iyice karıştırın.

◊ Büyük bir kâsede un, kabartma tozu ve toz biberi karıştırın.

◊ Ayrı bir kâsede bira, süt ve yumurtayı çırpın,

unlu karışıma katın ve iyice karıştırarak

bir bulamaç elde edin.

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◊ Başka bir kapta Hindistan cevizi rendesi ve galeta ununu karıştırın.

◊ Karidesleri önce hazırladığınız bulamaca, sonra Hindistan cevizi karışımına bulayın.

◊ Fritöz veya wok tavada yağı kızdırın. Kızgın yağda, altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartın.

◊ Karideslerin fazla yağını alması için servis tabağına havlu kâğıt döşeyin.

◊ Yağları süzülmüş karidesleri ılık olarak sosla birlikte servis yapın.

Şefin önerisi:

◊ Acı tercih edenler için tartar sosun içerisine arzu ettiğiniz miktarda acı sos ilave edebilir, lezzeti katlayabilirsiniz.

Bakla humusu (2 kişilik)

The Red Balloon Restoran’ın şefi Ulaş Durmaz



NE LAZIM?

◊ 300 gr kuru bakla

◊ 85 ml zeytinyağı

◊ 1800 ml su

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◊ 105 gr tahin

◊ 5 gr toz kimyon

◊ 6 gr diş sarımsak

◊ 65 ml limon suyu

◊ 13 gr tuz

◊ 9 gr zencefil

◊ 15 gr taneli hardal

◊ Kuru bakla, zeytinyağı ve suyu pişirin ve bir el blender’ından geçirin.

◊ Pişmiş favaya kalan tüm malzemeleri ekleyip tekrar bir el blender’ından çekin.

◊ Hazırladığınız humusu dilediğiniz bir servis tabağında servis edin.

Şefin önerisi:

◊ Bakla humusunu çıtır bir ekmeğin üzerine sürüp, üzerine istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifin üzerine genelde uskumru çirozu koymayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz ince dilimlenmiş lakerda, konyakta pişmiş kuru üzüm, rendelenmiş ve marine edilmiş çiğ kereviz koyabilirsiniz.