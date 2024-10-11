Çıtırtısı da tadı da özel: Artizan ekmek yapan en iyi 10 yer

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1- ADI TAŞ FIRINDAN GELİYOR

240 Derece / Ataşehir, İstanbul

Koray Günyaşar “İki çocukluk arkadaşının hayali ilk tadımdan sonra sizin de hayalinize dönüşüyor. Adını 240 derece ısınan taş fırından almış. Kullanılan tekniklerin çoğu farklı fırınlarda yok” diyor. Ebru Erke ve Sinem Çapraz’ın da tavsiyesi. (0216) 576 22 06

2- SAN FRANCİSCO TEKNİĞİ

Pelin’in Ekmeği /Beşiktaş, İstanbul

Sinem Çapraz “Ekmek yaparken San Francisco tekniğini kullanıyor, bu da ekmeklerine çok güzel bir doku ve lezzet katıyor” diyor. İdil Yazar ve Ebru Erke’nin de favorisi. (0212) 358 58 77

3- ÇEŞİTLİ UNLAR VAR

Mitte Brot / Beşiktaş, İstanbul

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Berrin Bal Onur “Uzun ve soğuk mayalama yapıyorlar” derken Neşe Biber şunu ekliyor: “Organik Bafa ve Karahan buğdayı ve Kars’ta üretilen Kavılca gibi unları kullanıyorlar.” Sinem Çapraz’ın da listesinde. (0212) 356 10 53

4- NEREDEYSE 2 GÜN MAYALANIYOR

Bröd / Şişli, İstanbul

Sinem Çapraz “Katkısız un, su, ekşi maya, deniz tuzu ve 44 saatlik mayalanma… Çok lezzetli...” derken Gülay Barbaros Altan “Tek dilimiyle tok tutan tam buğday favorim” diyor. İdil Yazar da öneriyor. (0212) 234 27 63

5- ADRESİNİZE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ

Naan Bakeshop / Kadıköy, İstanbul

Her salı ve cuma günleri siparişleri eve teslim eden Naan’ı Koray Günyaşar değerlendiriyor: “Tek bölgeye değil Ortadoğu’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyanın en güzel çeşitlerine odaklanmış. Mis kokular adeta dans ediyor; size damak bayramı yaşatmak kalıyor.” Ebru Erke ve İdil Yazar da tavsiye ediyor. (0539) 630 52 12

6- FRANSIZ BAGETLERİ DENEYİN

Sour&Sweet Artisan Bakery / Kadıköy, İstanbul

Gülay Barbaros Altan “Kadıköy’de tam bir mahalle fırını havasında. Ekşi mayalı Fransız bagetlerinin çıtırtısı harika” diyor. Sinem Çapraz ise “Ekmeklerin kabukları çıtır, içleri yumuşak ve nemli. 30 saat mayalanma sonrası şahane ekşi maya ekmekler ortaya çıkıyor” diye yorumluyor. (0542) 252 52 88

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7- BUĞDAYI GÖKÇEADA’DAN

Eppek / Kadıköy, İstanbul

Koray Günyaşar “En başından beri yolculuklarına aşina olduğum, serüveni Gökçeada’daki değirmenlerinden güç alarak devam eden, atalık buğday ve doğru, temiz üretime kafayı takmış bir ekibin ürünü” diyor. İdil Yazar ve Sinem Çapraz’ın da listesinde. (0537) 685 15 40

8- SANDVİÇLERİNDEN TADIN

Asuman Bakery / Moda, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç “Harika ekşi mayalı ekmeklerini ve onlardan yapılan muhteşem sandviçleri deneyin. Asuman kruvasan, gravyer peynirli poğaça ve İzmir tulum peynirli poğaça denenmesi gereken lezzetlerden” diye tavsiye ediyor. (0216) 338 69 54

9- BODRUM KOKULU

Farina Bakery / Bodrum

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Mine Ataman, Farina için “Gerçek ekşi mayalı baget ekmekleri Bodrum kokulu, enfes” yorumunu yapıyor. (0549) 652 07 00

10- KARIŞIM KULLANMIYOR

Zerun 1650 / Acıbadem, İstanbul

Emine Şahin “Miks (standart ekmek karışımı) kullanmadan yerel buğday unlarından ürünler yapan artizan bir fırın” diyerek öneriyor. (0216) 339 39 59