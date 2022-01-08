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Çevre dostu kâseler!

#Çevre Dostu#Mama Bowl#Kase
Çevre dostu kâseler

Farklı beslenme modellerine ve ekolojik dengeye saygıdan doğan bir proje Mama Bowl. Yakında eve paket teslimatını da sadece bisikletle yapmayı planlıyorlar. Öne çıkan humus, burrata gibi kâse çeşitlerindeki lezzet dengeleri diyetisyen danışmanlığında hazırlanmış...

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Mama Bowl, son zamanların popüler trendlerinden kâse konsepti üzerine hizmet veren bir işletme. Hikâyesiyse iki Fransız gezgin Tom Delacroix ve Kevin Prémel’in Kadıköy’e yerleşme kararıyla başlıyor. Dünyanın pek çok yerini ve Türkiye’nin farklı şehirlerini gezdikten sonra akılları İstanbul’da kalınca buraya taşınarak çevre dostu bir mutfak kurma fikriyle projeyi hayata geçiriyorlar.

Menü ekolojik hassasiyetle geliştirilmiş. Örneğin, karbon ayak izi yüksek malzemeler dahil edilmemiş. Avokado gibi malzemelerin yerel üretim olmasına önem verilmiş. Ürün tedariklerinin çoğu Türkiye’den. İşletmede dikkat edilen en önemli konuysa plastik. Mama Bowl’da ağırlıklı olarak ahşap, cam ve kâğıt ambalaj kullanılıyor. Müşterilerin dönüşüm için getirdiği beş boş cam şişeye bir kâse vegan salata hediye ediliyor.  İşletmenin bir sonraki hedefiyse sokaklardaki emisyon kirliliğini ve gürültüyü azaltmak için tüm paket teslimatını bisikletle gerçekleştirmek.

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Çevre dostu kâseler
Keresteci Aziz Sok. 27A Kadıköy, İstanbul; (0216) 330 07 05

Bitki temelli menüyü oluştururken dikkat edilen bir başka konu da farklı beslenme alışkanlıkları olmuş. Kâselerin tamamı vejetaryen, yüzde 40’ı vegan. Tüm yemekler glütensiz diyete uyarlanabiliyor.

BELUGA MERCİMEĞİ VE IZGARA ARMUT

Mutfaklarında dondurulmuş ve işlenmiş gıda kullanılmıyor. Falafel, vegan tatlılar, hamurlar ve tüm içecekler katkısız ev yapımı hazırlanıyor. Müşterilerine yeterli protein kaynağı sağladıklarından emin olmak için diyetisyenlerle çalışıyorlar. Besin değerleri, tedarikçiler ve menü içeriklerinin mamabowl.net internet sitesinden kontrol edilebilir olmasına özen gösteriliyor.

En çok tercih edilen vegan kâselerden humus bowl’un içeriğinde (38 lira) pancarlı humus, tabule, domates, salatalık, roka, ızgara patlıcan, fesleğen, reyhan, fındık ve kuru incir var. Diğer öne çıkan vegan seçeneklerden falafel bowl’da (38 lira); karabuğday tabule, tahinli pirinç yoğurdu, maş fasulyesi, taze otlar, lahana turşusu, keten tohumu ve kuru üzüm var. Peynirsever vejetaryenler parmesan (52 lira), mozzarella (62 lira) ve burrata (82 lira) bowl tercih edebilir. Peynirli kâseler beluga mercimeği, ızgara armut, zerdeçallı beyaz sorgum, ızgara enginar, kuru domates, kuzukulağı, semizotu gibi malzemelerle zenginleştirilmiş. Glütensiz tart hamuruyla pişen ‘chocalmond pie’  (25 lira) ise deniz tuzlu çikolata, file badem ve goji berry’yle hazırlanıyor.

 

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#Çevre Dostu#Mama Bowl#Kase

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