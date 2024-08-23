Çeşme’nin yerel yemekleri mutfağımızda...

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Antikçağ’dan bugüne... Germiyan ekmeğinden karasakız üzümüne... ‘Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler’ kitabı, Çeşme Yarımadası’nın zengin kültürel mirası ve gastronomik değerlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Antikçağ’dan günümüze bölgede yaşamış uygarlıklara saygı duruşu niteliğinde olan çalışma; yarımada yemek kültürünün tarihsel kökenleri, bölge mutfağının temel özellikleri, bölgenin biyolojik çeşitliliği ve bölgeden doğan lezzetler olmak üzere dört ayrı bölümden oluşuyor. Kitapta, bölgeye özgü otlar, çorbalar, zeytinyağlılar, mezeler ve tatlılar gibi birçok değerli lezzet ve bu lezzetleri yaratan uygarlıklar farklı yönleriyle anlatılıyor.

Kitaptaki reçetelerin tümü, evde kendi mutfağınızda yapabilmeniz için çok açık bir dille anlatılmış, aynı zamanda malzeme ölçüleri ev tipi yani bardak, kaşık cinsinden verilmiş hem de gram ölçüleriyle belirtilmiş. Ayrıca Beril Ateş’in Çeşme tarihini özetleyen özel illüstrasyonu da kitapta yerini almış.

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KİTAPTAN BİR TARİF

ŞEVKETİBOSTAN ÇORBASI (8-10 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 10 adet şevketibostan (500 gr)

◊ 1 adet soğan (120 gr)

◊ 1 diş sarımsak

◊ 3 yemek kaşığı erkence zeytinyağı (30 ml)

◊ 2 yemek kaşığı un (40 gr)

◊ 3 su bardağı süzme yoğurt (600 gr)

◊ 5 yemek kaşığı tereyağı (100 gr)

◊ 2 çay kaşığı acı toz biber

◊ 4 su bardağı su (800 ml)

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

Servis için

◊ 1 tatlı kaşığı Barbaros Köyü susamı (5 gr)

NASIL YAPARIM?

◊ Şevketibostan, sarımsak ve soğanı tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.

◊ Karışımı renk aldırmadan zeytinyağıyla kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.

◊ Suyu ekleyin ve şevketibostanlar olana dek kısık ateşte pişirmeye devam edin.

◊ Ayrı bir kapta yoğurt ve unu homojen hale gelinceye dek çırpın.

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◊ Pişen şevketibostanların suyundan azar azar alıp yarısını ısısını dengelemek için yoğurtlu karışıma ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

◊ Isınan yoğurt karışımını çırpma teli yardımıyla çırparak şevketibostanların olduğu tencereye koyun.

◊ Kısık ateşte yoğun kıvam alıncaya dek yaklaşık 10 dakika karıştırarak pişirin.

◊ Ayrı bir yerde tereyağını eritin ve acı toz biberi ekledikten sonra ocağın altını kapatın.

◊ Tereyağını kâselere aldığınız çorbaların üzerinde gezdirin ve susam serperek servis edin.