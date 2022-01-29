‘Çek bi pilav üstü kuru’

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1- ODUN ATEŞİNDE...

Liman Lokantası, Rize

Karadeniz tereyağı, kemik suyu ve kaburga eti kullanılıyor. Bakır kazanda ve odun ateşinde pişiriliyor (33 lira). Tereyağında kavrulan pirinçten pilavıysa koyu sarı renkte (15 lira). Asuman Kerkez ve Ebru Erke’nin favorisi. (0464) 532 76 27

2- PARÇA DANA ETİYLE..

Çayeli Lale Lokantası, Rize

Adnan Şahin ve Oğuz Yenihayat’ın tavsiye ettiği lokantada Karadeniz tereyağı, parça dana eti ve et suyuyla pişen fasulyeler fırında dinlendiriliyor. İspir veya Kelkit şeker fasulyesi kullanılıyor. Pilav üstü kuru fasulyenin fiyatı 52 lira. (0464) 532 75 18

3- 2 SAAT PİŞİYOR

Hüsrev Lokantası, Ankara





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Erdal İpekeşen “İstanbul ve Ankara şubeleri var ama lezzetin çıkış noktası Rize. İspir fasulyesi kullanıyorlar. İşin sırrı tereyağıyla beraber 2 saat boyunca bakır tencerede ve fırında pişmesi” diyor. Porsiyon fiyatı 38 lira. (0312) 284 73 73

4- AZ AZ, SIK SIK YAPILIYOR

Zennup 1844, İstanbul





Şef Ömür Akkor’un restoranında değişmeyen lezzetlerden biri kuru fasulye... Her müşteriye aynı lezzeti sunabilmek için büyük kazanlar yerine daha ufak tencerelerde gün içinde sürekli taze pişiriyorlar. Çıkan fasulye de anında bitiyor. Ebru Erke’nin önerisi olan pastırmalı ve bol kaburga etli, İspir kuru fasulyenin fiyatı 195 lira. (0532) 419 16 34

5- 20 ÇEŞİT KURU FASULYE

Fasülyeli Odun Ateşi, Bursa





Taş fırında ve toprak tencerelerde pişen kuru fasulyenin kuzu etli, kavurmalı, Uludağ kestaneli, kuru acı biberli, yaprak sarmalı gibi

20 farklı çeşidi (30-33 lira arasında) var. Mekânın süt helvası da çok meşhur. Salih Seçkin Sevinç’in önerisi... (0224) 441 61 61

6- USTA ELİNDEN...

Boğaziçi Lokantası, Ankara





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Asuman Kerkez burası için “Ulus’un bu tarih kokan Türk mutfağı lokantası, Pandeli’nin ustasından öğrenilen geleneksel tarifi uyguluyor” diyor. Kuru fasulyenin fiyatı 30 lira. (0312) 311 88 32

7- HAS KARADENİZ MUTFAĞI…

Hayvore, İstanbul





Beyoğlu’nda Karadeniz mutfağı sunan işletmeyi Oğuz Yenihayat öneriyor. Parça dana etli (45 lira) ve sade (35 lira) olmak üzere iki çeşit çıkan kuru fasulye güveçte pişiyor. Çayeli usulü bol Karadeniz tereyağı ve salçayla hazırlıyorlar. (0212) 245 75 01

8- MÜDAVİMİ ÇOK

Kardeşler Lokantası, İstanbul





Göktürk’teki esnaf lokantasının kapısında sıra bekleyen müdavimler eksik olmuyor. Mekânın sahibi Hacı Mehmet Akkaya yemekleri bizzat kendisi pişiriyor. Adnan Şahin’e göre güveçte pişen tereyağlı kuru fasulyeleri kaçmaz… Fiyatı 28 lira. (0212) 360 13 85

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9- GELENEKSEL LEZZETLER

Sade Beş Denizler, İstanbul





Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hazar Denizi’ni kapsayan Beş Denizler coğrafyasından geleneksel yemekler sunan restoranı Ebru Erke öneriyor. Dana etiyle pişen kuru fasulyenin fiyatı 45 lira. (0212) 709 12 02

10- TAŞ FIRINDA, TOPRAK GÜVEÇLERDE

Tarihi Kısıklı Fasulyecisi, İstanbul





Erdal İpekeşen’in önerisi mekân, tatlıcı olarak başladığı yolculuğunu 1938’den bu yana kuru fasulyeci olarak sürdürüyor. Fasulye İspir’den... Pişirmeden önce 14 saat suda ıslatılıyor, ardından terbiye ediliyor ve Trabzon tereyağıyla taş fırında, toprak güveçlerde pişiriliyor. Porsiyonu 35 lira. (0530) 084 95 61