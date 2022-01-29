‘Çek bi pilav üstü kuru’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde gözü Borussia Dortmundda Roman Bürki ve Nico Schulz...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözü Borussia Dortmund'da! Roman Bürki ve Nico Schulz...#Transfer
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Cinayetin nedeni 65 bin TL Detaylar gün yüzüne çıkıyorCinayetin nedeni 65 bin TL! Detaylar gün yüzüne çıkıyor#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimiOkul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi#Mahmut Özer
İlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur muİlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur mu?#Gözlük
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Figüran Vedat’ın kâbusuFigüran Vedat’ın kâbusu#Vedat Gümüşgöz
Aktivite mi, egzersiz miAktivite mi, egzersiz mi?#Egzersiz
Krizin sıfır noktası Eller tetikte, sinirler gerginKrizin sıfır noktası! Eller tetikte, sinirler gergin#Ukrayna
Galatasarayda Burak Elmastan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklamasıGalatasaray'da Burak Elmas'tan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklaması#Galatasaray
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

‘Çek bi pilav üstü kuru’

#Kurufasulye#Lokanta#En İyi
‘Çek bi pilav üstü kuru’

Tereyağında pişmiş, salçalı bir kuru fasulye kış günlerinde sofralarımızın vazgeçilmezi. Sucuk, pastırma, dumanı tüten pirinç pilavı ve kütür kütür turşu çeşitleri de onun en güzel eşlikçileri. Jürimiz Türkiye’nin dört bir yanından, kuru fasulyesinin lezzetiyle öne çıkan mekânları seçti…

Haberin Devamı

1- ODUN ATEŞİNDE...
Liman Lokantası, Rize

Karadeniz tereyağı, kemik suyu ve kaburga eti kullanılıyor. Bakır kazanda ve odun ateşinde pişiriliyor (33 lira). Tereyağında kavrulan pirinçten  pilavıysa  koyu sarı renkte (15 lira). Asuman Kerkez  ve Ebru Erke’nin favorisi. (0464) 532 76 27

2- PARÇA DANA ETİYLE..
Çayeli Lale Lokantası, Rize

Adnan Şahin ve Oğuz Yenihayat’ın  tavsiye ettiği lokantada Karadeniz tereyağı, parça dana eti ve et suyuyla pişen fasulyeler fırında dinlendiriliyor. İspir veya Kelkit şeker fasulyesi kullanılıyor. Pilav üstü kuru fasulyenin fiyatı 52 lira. (0464) 532 75 18

3- 2 SAAT PİŞİYOR
Hüsrev Lokantası, Ankara

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Haberin Devamı

Erdal İpekeşen “İstanbul ve Ankara şubeleri var ama lezzetin çıkış noktası Rize. İspir fasulyesi kullanıyorlar. İşin sırrı tereyağıyla beraber 2 saat boyunca bakır tencerede ve fırında pişmesi” diyor. Porsiyon fiyatı 38 lira. (0312) 284 73 73

4- AZ AZ, SIK SIK YAPILIYOR
Zennup 1844, İstanbul

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Şef Ömür Akkor’un restoranında  değişmeyen lezzetlerden biri kuru fasulye... Her müşteriye aynı lezzeti sunabilmek için büyük kazanlar yerine daha ufak tencerelerde gün içinde sürekli taze pişiriyorlar. Çıkan fasulye de anında bitiyor. Ebru Erke’nin önerisi olan pastırmalı ve bol kaburga etli, İspir kuru fasulyenin fiyatı 195 lira.  (0532) 419 16 34

5- 20 ÇEŞİT KURU FASULYE
Fasülyeli Odun Ateşi, Bursa

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Taş fırında ve toprak tencerelerde pişen kuru fasulyenin kuzu etli, kavurmalı, Uludağ kestaneli, kuru acı biberli, yaprak sarmalı gibi
20 farklı çeşidi (30-33 lira arasında) var. Mekânın süt helvası da çok meşhur. Salih Seçkin Sevinç’in önerisi... (0224) 441 61 61

6- USTA ELİNDEN...
Boğaziçi Lokantası, Ankara

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Haberin Devamı

Asuman Kerkez burası için “Ulus’un bu tarih kokan Türk mutfağı lokantası, Pandeli’nin ustasından öğrenilen geleneksel tarifi uyguluyor” diyor. Kuru fasulyenin fiyatı 30 lira. (0312) 311 88 32

7- HAS KARADENİZ MUTFAĞI…
Hayvore, İstanbul

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Beyoğlu’nda Karadeniz mutfağı sunan işletmeyi Oğuz Yenihayat öneriyor. Parça dana etli (45 lira) ve sade (35 lira) olmak üzere iki çeşit çıkan kuru fasulye güveçte pişiyor. Çayeli usulü bol Karadeniz tereyağı ve salçayla hazırlıyorlar. (0212) 245 75 01

8- MÜDAVİMİ ÇOK
Kardeşler Lokantası, İstanbul

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Göktürk’teki esnaf lokantasının kapısında sıra bekleyen müdavimler eksik olmuyor. Mekânın sahibi Hacı Mehmet Akkaya yemekleri bizzat kendisi pişiriyor. Adnan Şahin’e göre güveçte pişen tereyağlı kuru fasulyeleri kaçmaz… Fiyatı 28 lira. (0212) 360 13 85

Haberin Devamı

9- GELENEKSEL LEZZETLER
Sade Beş Denizler, İstanbul

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hazar Denizi’ni kapsayan Beş Denizler coğrafyasından geleneksel yemekler sunan restoranı Ebru Erke öneriyor. Dana etiyle pişen kuru fasulyenin fiyatı 45 lira. (0212) 709 12 02

10- TAŞ FIRINDA, TOPRAK GÜVEÇLERDE
Tarihi Kısıklı Fasulyecisi, İstanbul

‘Çek bi pilav üstü kuru’

Erdal İpekeşen’in önerisi mekân, tatlıcı olarak başladığı yolculuğunu 1938’den bu yana kuru fasulyeci olarak sürdürüyor.  Fasulye İspir’den... Pişirmeden önce 14 saat suda ıslatılıyor, ardından terbiye ediliyor ve Trabzon tereyağıyla taş fırında, toprak güveçlerde pişiriliyor. Porsiyonu 35 lira. (0530) 084 95 61

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurufasulye#Lokanta#En İyi

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı