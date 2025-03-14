Çatal-bıçak yok, müdavimleri çok

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Kâğıdı serip serpiyorlar

Ankara Sereserpe Köftecisi, Bostancı-İstanbul

Bostancı’daki 110 kişilik köfteci 2012’de açılmış. İşletme sahibi Murat Taşkıran “Restorancılık baba mesleğimiz, 1960’lardan itibaren Ankara’da çeşitli restoranlar işlettik. Sonra Ankara’da meşhur olan Ahmet Usta’yla yollarımız kesişti. İstanbul’a bu çok sevilen konsepti getirmek için kolları sıvadık, halen beraber devam ediyoruz. İlk açıldığımızda tabela ismimiz farklıydı ama sanat camiasından dört müşterimiz bir gün bize tekrar geldiklerinde içlerinden biri ‘Bence buranın ismi Sereserpe olmalı çünkü kâğıdı seriyorsunuz ve serpiyorsunuz’ dedi. Biz de tabela ismimizi değiştirecek kadar değerli bulduk bu öneriyi” diyor.

Köfteler kızarmış ekmeğin üzerinde servis ediliyor. Masaya serilen kâğıdın üzerine serpilen ve dokuz çeşitten oluşan yeşillikler günlük alınıyor, masada doğranıyor. Menüde acılı ve sade olmak üzere iki çeşit köfte var. Köfte porsiyon 390 lira. 12.00-21.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bostancı Mahallesi, Profesör Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi, No 81 /A Kadıköy/İstanbul

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Tarihi Hatay’dan, sanayisi Ankara’dan

Tarihi Sanayi Köftecisi, Erenköy-İstanbul

Geçen ay açılan Tarihi Sanayici Köftecisi, semtin en yenilerinden. Mekânın sahibi Yağız Can dedelerinin Hatay’da küçük bir sanayi sitesinde köfte-ekmek yaptığını ve çocukluklarının da o lezzetli köfteyi yiyerek geçtiğini söylüyor; “Büyüklerimiz rahmetli olunca o acılı ve acısız köftenin tadı hep damağımızda kaldı” diyor.

Kendilerinin bu işe girişiniyse şöyle anlatıyor: “4,5 sene önce Ankara’da bir arkadaşım ‘Seni çok güzel bir köfteciye götüreceğim’ dedi ve küçük bir oto sanayiye götürdü. Ufacık fakat sempatik ve sıcak bir dükkândı. Kâğıt üzerinde yapılan servis, ortaya konulan ve ikram edilen salata konsepti hoşumuza gitti. O gün çocukluğumuzun lezzeti olan köfteyle bu konsepti birleştirme fikri oluştu. Ama en önemli nokta o lezzeti nasıl yakalayacağımızdı. Hakan Özfırıncı Şefimizin uzun çalışmaları sonucunda istediğimiz tadı yakaladık. Tarihi olması dedelerimizden geliyor, sanayi olması da hem Hatay hem Ankara’daki sanayiden geliyor.”

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Menüde yöresel ve coğrafi işaretli ürünler tercih edilmiş. Tüm baharat Hatay ve Şanlıurfa’dan, tahin Fethiye’den, kireçte kabak tatlısı Hatay’dan geliyor. Mercimek çorbasını ilikli kemik suyu, irmik helvasını manda sütüyle hazırlıyorlar. Acılı/acısız köfte serpme salatayla beraber 425 lira. Pazartesi günleri hariç 10.00-22.00 arasında hizmet veriyor.

Erenköy Mahallesi, Ömer Paşa Sokak, No: 38/1C Kadıköy/İstanbul

Yanında süzme yoğurttan ayranıyla...…

Köfteci Tamer, Bornova-İzmir

1996’da aynı noktada seyyar olarak başlayan ve 2012’ye kadar seyyar olarak hizmet veren Köfteci Tamer’in işletmecisi Caner Kıraş “2013’ten bu yana mevcut yerimizde hizmet veriyoruz. Ben üçüncü kuşağım. Dedem 60’lı yıllarda Camdibi bölgesinde hem seyyar olarak hem de mekân açarak uzun süre köftecilik yapmış. Köftelerimizi tabak kullanmadan kâğıtta servis ediyoruz. Yumuşak köftelerimizin yanında süzme yoğurtla yapılan ayranımız var” diyor. 50 kişilik kapasiteye sahip Köfteci Tamer, pazar günleri hariç 11.30’dan 16.30’a kadar hizmet veriyor. 120 gr, 200 lira; 200 gr, 300 lira ve 300 gr, 460 lira.

5003 Sokak No 54/A Bornova/İzmir