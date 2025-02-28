Buyurun iftar sofrasına

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Ebru Erke “En önemli iftariyeliklerden peynir ve zeytinin coğrafi işaretli olanlarını soframıza koyabilmek elbette ramazan sofralarımıza ayrı bir lezzet katacaktır” diyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizle iftar ve sahur sofralarımıza çeşitlilik katabileceğimizin altını çizen Erke şunları ekliyor: “Kars gravyerinin Boğatepe Köyü’nde merada serbest otlayan ineklerin sütü kullanılarak ustalıkla yapılmış olanının, tulum peynirinin Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında yetiştirilen koyunların sütüyle yapılanının tadını ve yerini elbette kolay kolay başka peynirler tutamaz. Sadece bunlar değil. Yağı tüm gövdesine eşit dağılıp etinin lezzetini arttıran Kırklareli kuzusuyla hazırlayacağımız yemeğimizin yanına volkanik topraklarda yetişmiş ufak taneli ama çok lezzetli Karacadağ pirinciyle pilav pişirip servis etmek gibisi var mı? Unutmayalım, coğrafi işaretli ürün kullanmak aynı zamanda ürünün gerçek üreticilerini koruyarak kırsal kalkınmaya aracılık etmemize de vesile olur.”

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Akkomarka Mutfak Koordinatörü Çiğdem Alagök de coğrafi işaretli ürünlerimizi sofralarımıza taşıyabilmemiz için bir tarif paylaştı: Aydın iline özgü olan ve genellikle yerel kabak çeşidi kullanılarak yapılan Aydın kabak tatlısı...

AYDIN KABAK TATLISI (8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 kg Aydın kabağı (daha çok Aydın kabağı olarak bilinen, mevsiminde hasat edilen kabak)

◊ 500 gr toz şeker

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

◊ 1/2 çay bardağı su

◊ 100 gr ceviz içi

◊ Tahin

NASIL YAPARIM?

◊ Kabakları iyice yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra iri dilimler halinde kesin.

◊ Kesilmiş kabak dilimlerini geniş bir tencereye yerleştirin. Üzerine toz şekeri serpiştirin. Şekerin kabakla özdeşleşmesi için birkaç saat (en az 2-3 saat) bekletin. Bu süreçte kabak su salacak.

◊ Beklettikten sonra tencereyi ocağa alın. Üzerine isteğe bağlı olarak biraz su ekleyebilirsiniz, ama genelde kabak kendi suyuyla yeterince pişecektir.

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◊ Kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Kabaklar yumuşayıp şekerle karıştıktan sonra limon suyunu ekleyin. Limon suyu hem tat verir hem de renginin koyulaşmasını engeller.

◊ Kabaklar iyice yumuşadıktan sonra (yaklaşık 40 dakika kadar) ocaktan alın. Kabak tatlısı, şerbetini çekip kıvam almalı.

◊ Kabak tatlısı soğuduktan sonra isterseniz sade isterseniz üzerine dövülmüş ceviz ve tahin ekleyerek sunabilirsiniz.

Unutmayın

◊ Aydın kabağının tatlıya olan özel katkısı, kabak tatlısının lezzetini arttırır, bu nedenle yerel kabak kullanmanız önerilir.

◊ Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Metro Türkiye’nin sunduğu zengin çeşitlilikteki ürünlerle hazırlanmış, lezzetli bir ramazan yemeği

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KUZU ŞAŞLIK (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 kg kemiksiz kuzu sırt

◊ 1 kg Metro Chef Kapıdağ mor soğan

◊ 20 adet yassı şiş

◊ 400 ml şaşlık sos (Malzeme ve tarifi altta)

◊ Metro Chef acı sos

Şaşlık sos malzemeler

◊ 200 ml Metro Chef krema

◊ 200 ml Metro Chef soya sosu

◊ 60 ml Aro zeytinyağı

◊ 120 ml Aro ayçiçeğiyağı

◊ 10 gr Aro kuru nane

◊ 6 gr Metro Chef Taşköprü sarımsak

◊ 60 gr Metro Chef kuru soğan

◊ 60 gr Metro Chef süzme yoğurt

NASIL YAPARIM?

Şaşlık sosu

◊ Soğanın blendır yardımıyla

suyunu çıkarın.

◊ Sarımsakları havan yardımıyla dövün.

◊ Soğan suyu, dövülmüş sarımsak ve diğer tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın ve süzün.

Kuzu şaşlık

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◊ Eti kuşbaşı dilimleyin.

◊ Mor soğanları yuvarlak şekilde doğrayın.

◊ Yassı şişe 1 kuzu eti, 1 soğan gelecek şekilde dizin.

◊ Hazırlanan şişleri sosun içerisine yatırın ve 3-4 saat bekletin.

◊ Izgarada pişirerek acı sosla servis edin.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Metro Türkiye, iftar ve sahurda lezzet dolu sofralar kurmak için yüzlerce çeşit ürünü kalite ve güvenle sunuyor. Ramazan sofraları için bal, pastırma, peynir gibi iftariyeliklerden sofraların vazgeçilmezi bakliyata, meyve ve sebzelerden et çeşitlerine, kolayca hazırlayabileceğiniz tatlılardan iftar sonrası içilen çay ve kahvelere kadar aradığınız her şeyi güvenilir alışverişin adresi Metro Türkiye’de bir arada bulabilirsiniz. Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından bu yana hem profesyonel şeflerin hem de kendi mutfağının şefi olanların tüm

ihtiyaçlarını zengin ürün çeşitliliğiyle karşılayan Metro Türkiye, en özenli sofraların kurulduğu ramazan ayı için de tüm hazırlıklarını tamamladı.

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Düzenli analiz ve denetimlerden geçen ürünlerinin rafa gelene kadarki yolculuğunu izlenebilirlik sistemi sayesinde tüm şeffaflığıyla müşterileriyle paylaşan Metro Türkiye, son olarak Metro Chef markalı işlenmiş ette de izlenebilirlik sunmaya başladı. Ürün etiketlerinde yer alan QR kod aracılığıyla kullanılan ete ait veteriner sağlık raporu, ürünün üretim yeri, ürün bileşenleri listesi, ürünün kullanım ve muhafaza koşulları, üretilen tesisin işletme onay numarası, varsa alerjen bilgisi, enerji besin değerleri, gıda güvenliği denetim sertifikası ve ürün analizine ulaşılabiliyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ İFTARİYELİKLER

Metro Türkiye, her partisi gıda analizlerinden geçmiş kaliteli ve güvenilir ürünlerle hazırladığı erzak paketlerini raflarına taşıdı. Temel gıda ürünlerinden oluşan 3 farklı erzak paketini avantajlı fiyatlarla sunan Metro Türkiye, bu yıl kendi markalarından Aro ürünlerinden oluşan özel bir seçenek de hazırladı. 465 liradan başlayan fiyatlarla sunulan hazır paketlerin yanı sıra yardımlaşmanın bereketini yaşatmak isteyen kurumların özelleştirilmiş koliler hazırlayabilmesi içinse ‘Kendi Erzak Paketini Oluştur’ seçeneği Metro Türkiye’de.

Türk mutfağını ve kültürünü geleceğe taşımayı misyon edinen Metro Türkiye, bunun ancak yerel ürünlere sahip çıkarak sağlanabileceğine olan inancıyla ülkemizin dört bir yanındaki coğrafi işaret tescilli ürünleri raflarına taşıyor. Meyve sebzelerden kahvaltılıklara, bakliyattan tatlılara mevsimine göre 600’den fazla coğrafi işaretli ürün sunan Metro Türkiye; Metro Chef markasıyla İzmir tulum peyniri, Ezine peyniri, Boğatepe Kars gravyeri, Gemlik zeytini gibi iftariyelikleri sofralara taşıyor. Karacadağ pirincinden Taşköprü sarımsağına Aydın kestanesinden Bayramiç helvasına her çeşit lezzeti sofralarla buluşturuyor.

*Bu içerik sponsorludur.