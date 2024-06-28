Burgerden mezeye...

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Şehrin popüler semtlerinden Bomonti’ye yakın zamanda samimi ve rahat atmosferli yeni bir mekân daha açıldı; Bart. Burası bir ‘gastropub’ ama tüm güne yayılan menüsünde kahvaltı seçenekleri de var.

Şef Eren Erdem’in menüsünde 11.00-15.00 saatleri arasında balsamikli-çilekli granola (195 lira), kahvaltı salatası, kekikli karamelize soğanlı-patatesli yumurta, tatlı patates pancake gibi çeşitler oluyor. Tüm gün servis edilen menüsündeyse dana brisket kroket (360 lira), taco, dörtlü meze tabağı (380 lira) gibi paylaşımlıklar, fırından taze servis edilen focaccia, bagel ve artizan sandviçler tadabilirsiniz. İmza lezzetleri arasında kendi reçeteleriyle cheeseburger, Bart burger (380 lira) ve klasik goralıya farklı bir yorum getiren Bart dog öne çıkıyor.

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Farklı beslenme tercihleri gözetilerek vegan/vejetaryan alternatifler ve sağlıklı ‘fit bowl’lar da eklenmiş. Yerelliği ve lokali merkezine alan yaklaşımla mutfaktaki ürünler günlük taze olarak, Bomonti’deki mahalle kasabından, balıkçısından ve yine mahalledeki organik pazardan temin ediliyor. Tüm yemeklere eşlik eden geniş bir bar ve kraft bira seçkisi de var. Ayrıca vişne-sumak, şalgam-nar gibi farklı tat profillerinin olduğu imza kokteyller sunuluyor. 600 metrekare alanda bahçe, teras ve sahne alanları var. Stand-up show, konser, quiz night, DJ performansı gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Her gün 11.00-2.00 arası açık.

Düzoğlu Sok. The House Residence, No: 2E, İstanbul, (0536) 422 40 64