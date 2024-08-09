Buram buram deniz kokan vegan sofralar

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Deniz ürünleri, çoğu kişi için vazgeçilmez lezzetler arasındadır. Ve vegan beslenme tarzını benimseyenler için de bu lezzetlerin tadını çıkarmak, yaratıcı alternatifler bulmakla mümkün. Deniz bitkileri, bu noktada devreye girerek sofralarımıza bu esintiyi taşımanın anahtarı oluyor. Nori, wakame ve kombu gibi yosunları kullanmak, deniz ürünlerine has tat ve kokuyu soframıza taşımanın en kolay yollarından.

Yosunlar doğanın mucizevi bitkilerindendir. Denizlerde ve okyanuslarda yetişen bu bitkiler, içerdiği zengin mineraller ve vitaminlerle sağlığımız için son derece faydalıdır. Yosunlar özellikle iyot, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesine yardımcı olurlar.

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Balık tadı için nori

Günümüzde tüm süpermarketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz nori, özellikle suşi yapımında kullanılan ince yaprak şeklindeki bir yosundur. Hafif tuzlu tadı ve deniz kokusuyla bilinir. Nori, vegan tariflerde balık tadı yakalamak için ideal bir malzemedir. Çorbalardan salatalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Wakame genellikle miso çorbasında kullanılan, yumuşak ve hafif tatlı bir yosundur. İçeriğindeki fucoidan adlı bileşen anti-inflamatuar

ve antioksidan özellikler taşır.

Wakame salatalarda ve sıcak yemeklerde kullanılabilir. Asya ürünleri satan marketlerde karşınıza muhakkak çıkar.

Kombu genellikle Japon mutfağında dashi (suşi suyu) yapımında kullanılan kalın ve etli bir yosundur. Yoğun bir umami tadı verir ve yemeklere derinlik katar. Kombu çorbalarda, pilavlarda ve hatta vegan peynir üretiminde kullanılabilir.

Vegan deniz ürünü muadilleri yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey, deniz bitkilerini ve bitki bazlı proteinleri nasıl kullanacağınızı bilmek. Onları pişirmede, marine etmede ve istediğiniz ürünlerle karıştırarak kullanabilirsiniz. Size ilham verecek ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz üç tarif veriyorum...

*Vegan dükkân Sanki Atölye’nin kurucusu

Tofu ‘balık’ kızartması (4 kişilik)

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Tofu, doğru hazırlandığında birçok farklı lezzete bürünebilen bir malzemedir. Marine edilip yosunla birlikte kızartıldığında dönüştüğü şey sizi çok şaşırtacak.

NE LAZIM?

◊ 300 gram tofu

◊ 2 yaprak nori.

Marinasyon için

◊ 3/4 kap beyaz şarap (veya elma sirkesiyle 1’e 1 oranda su karıştırabilirsiniz)

◊ 1 yemek kaşığı kapari suyu

◊ 1 limon suyu

Kaplama için

◊ 1/3 kap mısır nişastası

◊ 1 kap un

◊ Tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı kırmızı biber

◊ 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

◊ 1 kap bira (soda kullanabilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

◊ Tofuları presleyerek fazla suyunu çıkarın. Bu tofuların daha iyi marine edilmesini ve daha çıtır olmasını sağlar.

◊ Tofuları 30 dakika boyunca beyaz şarap, kapari suyu ve limon suyu karışımında bekletin.

◊ Marinasyondan çıkan tofuların üzerine nori yerleştirin. Bir kapta mısır nişastası, un, tuz, karabiber, kırmızıbiber ve kabartma tozunu karıştırın. Bira ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

◊ Hazırladığınız tofuları kaplama hamuruna batırın. Kızgın yağda tofular altın sarısı olana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kızaran tofuları kâğıt havlu üzerine çıkarın.

◊ İsterseniz kızarmış tofuların yanına ferahlatıcı bir patates salatası ya da aioli sos yapabilirsiniz. Patates kızartması da oldukça yakışır.

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Nohut, vegan mutfağın en kullanışlı malzemelerindendir. Protein açısından zengin ve nötr tadı sayesinde birçok yemeğe uyum sağlar.

NE LAZIM?

◊ 2 kap haşlanmış nohut (nohutları 5’e 5 cm ebatında kombu ile haşlayarak deniz tadını daha da arttırabilirsiniz)

◊ 1/3 kap vegan mayonez

◊ 1 yemek kaşığı kapari

◊ 1/2 yaprak nori

◊ 1 yemek kaşığı wakame

◊ 1 limon kabuğu

◊ 1 çay kaşığı hardal

◊ 1 çay kaşığı besin mayası

◊ Tuz, karabiber

◊ 1/2 limon suyu

◊ 1/4 kap soğan turşusu

◊ Tercih ettiğiniz sebze ve yeşillikler eklenebilir.

NASIL YAPARIM?

◊ Nohutları iyice kurulayın, tuzla birlikte hafifçe ezin. Kalan malzemelerle karıştırın. Soğutun, sandviç ve salatalarda keyfini çıkarın.

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Enginar kalpli ‘yengeç’ kekleri ve aioli sosu (8 adet için)

Enginar kalbi, dokusu ve tadı itibariyle yengeç etini andırabilir. Enginar kalplerini nori ve diğer baharat çeşitleriyle karıştırarak yengeç keklerinin vegan versiyonunu yapabilirsiniz.

NE LAZIM?

◊ 1 kap enginar kalbi (kurulanmış)

◊ 1/2 kap haşlanmış nohut

◊ 2 çay kaşığı sarımsak tozu

◊ 1 çay kaşığı mayonez

◊ 1 çay kaşığı hardal

◊ 1/2 taze soğan

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 1 limon kabuğu

◊ 1 dilim ekmek içi

◊ 1 yaprak nori

Kaparili vegan aioli sosu

Malzemeler

◊ 1/2 kap vegan mayonez

◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)

◊ 1 yemek kaşığı kapari (doğranmış)

◊ 1 çay kaşığı Dijon hardalı

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

◊ Tuz, karabiber

◊ Taze otlar (isteğe bağlı)

Hazılanışı

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◊ Vegan mayonezi bir kâseye alın.

◊ Ezilmiş sarımsak, doğranmış kapari, Dijon hardalı ve limon suyunu ekleyin. ◊ Tuz ve karabiberle tatlandırın

NASIL YAPARIM?

◊ Enginar kalplerini süzün ve kâğıt havluyla kurulayın. Haşlanmış nohutları bir çatal veya patates eziciyle hafifçe ezin.

◊ Kurulanmış enginar kalplerini küçük parçalara ayırın ve bir karıştırma kabına alın. Ezilmiş nohutları, sarımsak tozu, vegan mayonez, hardal, ince doğranmış taze soğan, un ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.

◊ Ufalanmış ekmek içini karışıma ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Karışımın homojen bir kıvam almasını sağlayın. Çok kuru olduğunu düşünüyorsanız biraz daha vegan mayonez ekleyebilirsiniz. Çok ıslaksa biraz daha un veya ekmek içi ekleyerek kıvamı ayarlayın.

◊ Karışımdan küçük parçalar alarak avcunuzun içinde yuvarlayın ve hafifçe bastırarak yassılaştırın. Hazırladığınız vegan yengeç kekleri bir tabağa dizin.

◊ Tavada, yengeç keklerinizin yarı boyuna gelecek miktarda ayçiçekyağını ısıtın. Vegan yengeç kekleri tavaya yerleştirerek her iki tarafını altın sarısı olana kadar kızartın. Her bir tarafını yaklaşık 3-4 dakika kızartmak yeterli olacaktır.

◊ Kızaran yengeç kekleri kâğıt

havlu serili bir tabağa alın, fazla yağını çektirin. Sıcak olarak, limon dilimleri ve vegan aioli sosla servis edin.