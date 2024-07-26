Bulgur yerine kinoa kullan, sanat eseri gibi sun

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Meze sofraları, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla yeniden yorumlamaya olanak tanır. Bu yaklaşım, klasik tatları korurken yenilikçi sunumlarla sofralara dinamizm katar. Modern meze anlayışı, bu geleneksel yemekleri daha yaratıcı ve estetik sunmayı hedefler. Klasikleri modernleştirmenin yolları, farklı dokular ve tatları bir araya getirerek alışılmışın dışına çıkmak, farklı pişirme tekniklerini bir araya getirmek veya geleneksel malzemeleri yeni malzemelerle harmanlamak anlamına gelebilir. Örneğin, humusu pancarla boyamak veya tahinli patlıcan salatasını çıtır pirinç yastıkları içinde sunmak, alıştığımız pilakiyi meyvelerle tatlandırıp confit gibi tekniklerden faydalanmak, mercimek köftesini bulgur yerine kinoa ile yorumlamak meze sofranıza konuşulacak yeni bir konu daha ekleyecektir.

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Sunum, modern meze anlayışının önemli bir parçasıdır. Meze tabakları, göz alıcı ve iştah açıcı olacak şekilde düzenlenmelidir. Renkli sebzeler, çeşitli soslar, yemişler, tohumlar ve taze otlar kullanarak sofranızı bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz. Mezelerin küçük porsiyonlar halinde sunulması, hem paylaşım ruhunu korur hem de her bir yemeğin özenle hazırlanmış olduğu hissini verir. Bu sunum tarzı, misafirlerin farklı tatları deneyimlemesine olanak tanır ve sofraya görsel bir zenginlik katar. Mevsimsellik de modern meze anlayışında önemli bir rol oynar. Mevsiminde taze sebze ve meyveleri kullanmak hem lezzet hem de besin değeri açısından en iyi sonucu verir. Yazın domates, biber ve patlıcan gibi sebze-

lerle hazırlanan mezeler, kışın kök sebzeler ve baklagillerle zenginleştirilebilir.

İÇİ TATLI DA TUZLU DA OLUR

Meze sofralarına klasikleri modernleştiren bir alternatif arıyorsanız, pirinç yastıkları sizi tatmin edecektir. İçini tatlı ya da tuzlu birçok şekilde doldurabilirsiniz. Sadece dikkat edin, çabuk yumuşadıkları için hızlı servise uygun fikirler üzerinde yoğunlaşın. Ben içini patlıcanla doldurup köz biber salatası yatağına yatırdım. Üzerine biraz badem ricotta, nohut taneleri derken enfes bir tabak oldu. Ayrıca iç dolgusu da salatası da oldukça basit. Tarifi aşağıda...

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PATLICAN-BİBER DOLGULU PİRİNÇ YASTIKLARI (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Yastıklar için

◊ 4-6 pirinç kâğıdı

Patlıcan dolgusu için

◊ 3 patlıcan

◊ 1/4 kap tahin

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1/2 limon suyu

◊ Tuz-karabiber

Köz biber salatası için

◊ 3 kapya biber

◊ 4 kuru domates (sıcak suda beklemiş)

◊ 2 yemek kaşığı doğranmış biber turşusu

◊ 1 limon kabuğu

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı elma sirkesi

◊ Tuz-karabiber

Üzerine

◊ Badem ya da nane yaprakları

NASIL YAPARIM?

◊ Patlıcanları közleyin. Kolay soyulabilmesi için sıcakken üstlerini streç filmle kapattığınız bir kaba alıp terletin. Soyduğunuz patlıcanları kalan tüm malzemelerle blendera alın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

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◊ Biberleri közleyin, terletin ve soyun. Tüm malzemeleri küp kesin ve hepsini karıştırın.

◊ Fırını 200 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

◊ Bir kâseye su doldurun. Pirinç kâğıtlarından ilkini bir kere batırıp çıkarın ve tezgâha serin. İkinci kâğıdı da ıslatıp tam üzerine gelecek şekilde serin.

◊ Yumuşayınca keskin bir bıçak veya pizza kesiciyle kareler elde edecek şekilde kesin.



◊ Fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin ve sıcak fırına atın. Tamamen şişene kadar 4-5 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Hızlı nem aldıkları için 30 dakikadan uzun süre bırakmamanızı öneririm.

◊ Nazikçe üstten kırarak delik açın. İçlerini patlıcan dolgusuyla doldurun ve köz biber salatasının üzerine yerleştirin. Üzerindeki deliğe badem, nane yaprağı koyun.

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TAHİNLİ PİYAZ (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Kuru fasulyeyi haşlamak için

◊ 1 su bardağı geceden ıslatılmış kuru fasulye

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 defne yaprağı

◊ 1 çay kaşığı karabiber

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ Birkaç dal biberiye

◊ 1 limon kabuğu

◊ 1 yemek kaşığı elma sirkesi

Tahin sosu için

◊ 5 yemek kaşığı tahin

◊ 1/4 bardak fasulyenin pişme suyu

◊ 1 diş sarımsak (1 çay kaşığı tuzla ezilmiş)

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 limon suyu

◊ 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Servis için

◊ 1 çay kaşığı kimyon tohumu

◊ 1 domates

◊ 1 yeşil biber

◊ 1/2 demet maydanoz

◊ Zeytinyağı, tuz (ağız tadınıza göre)

NASIL YAPARIM?

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◊ Haşlama malzemeleri orta boy bir tencerede, 1 litre suda kaynayana kadar yüksek, sonra kısık ateşte pişirin. Fasulyeler çatlamadan önce, rahatlıkla yenebilecek yumuşaklığa gelince altını kapatın ve içine biraz elma sirkesi ekleyin, gerekiyorsa tuz ilave edin ve bırakın fasulyeler suda soğusun.

◊ Tahin sosunun tüm malzemelerini krem kıvamına gelene kadar çırpın.

◊ Bir tavada kimyon tohumlarını kavurun.

◊ Tabağınıza tahin sosunuzu dökün, üzerine fasulyeleri, küp doğranmış yeşil biber ve domatesi ekleyin. En üste maydanoz ilave edin.

◊ Üzerlerine zeytinyağı, tuz ve kimyon tohumları gezdirin.