BugÃ¼nÃ¼n ve geleceÄŸin gastronomi arÅŸivi

* 8 yÄ±llÄ±k bir serÃ¼ven... BugÃ¼nÃ¼ne kadarki sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda kÄ±sa bir deÄŸerlendirme yapmanÄ±zÄ± rica etsem...

Fatih Karaca: Rehberi hazÄ±rlarken taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z heyecan, hÃ¢lÃ¢ ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi taze. AmacÄ±mÄ±z sadece restoranlarÄ± derecelendirmek deÄŸil; TÃ¼rkiyeâ€™nin gastronomik birikimini, yerel tatlarÄ±nÄ± ve emeÄŸini gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lmaktÄ±. BugÃ¼n 7. edisyonuna ulaÅŸÄ±yor olmamÄ±z, bu hedefin ne kadar yerinde olduÄŸunu ve toplumda nasÄ±l bir karÅŸÄ±lÄ±k bulduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bu rehber, sadece bugÃ¼nÃ¼n deÄŸil, geleceÄŸin de gastronomi arÅŸivi.

* TÃ¼rkiyeâ€™nin kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ± sahiplenen, yerelden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼cÃ¼ kÃ¼resel Ã¶lÃ§eÄŸe taÅŸÄ±yan bir marka olarak rehberin duruÅŸundan ve geldiÄŸi noktadan memnun musunuz?

Fatih Karaca: Memnuniyetin Ã¶tesinde, gurur duyuyorum. Ã–zellikle sektÃ¶rÃ¼n iÃ§inden, ÅŸefler ve iÅŸletmeciler ile yeme-iÃ§me tutkunlarÄ±ndan gelen geri bildirimler bize doÄŸru yolda olduÄŸumuzu gÃ¶steriyor. Rehberin en kÄ±ymetli yÃ¶nÃ¼, ticari kaygÄ±dan tamamen baÄŸÄ±msÄ±z, ÅŸeffaf bir sistemle hazÄ±rlanmasÄ±. Proje ortaÄŸÄ± olarak, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã¶nerileri dikkate alarak, bugÃ¼ne â€˜hep daha da iyisiâ€™ diyerek ulaÅŸtÄ±k. Karaca olarak kurumsal duruÅŸumuz ve uzun vadeli bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±z, rehberin her yÄ±l daha da gÃ¼Ã§lenmesine ve kalÄ±cÄ± bir deÄŸer haline gelmesine destek olmak.

FatihÂ Karaca - MÃ¼ge AkgÃ¼n

SÃœRDÃœRÃœLEBÄ°LÄ°RLÄ°ÄžEÂ Ä°LGÄ° ARTIYOR

* 2017â€™den beri gastronomi dÃ¼nyasÄ±nda olumlu, olumsuz ne gibi deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶zlemlediniz?

Fatih Karaca: DÃ¼nya genelinde olduÄŸu gibi TÃ¼rkiyeâ€™de de gastronomi sahnesi Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m geÃ§irdi. En belirgin deÄŸiÅŸimlerden biri, yerelliÄŸe ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸe artan ilgi. ArtÄ±k insanlar yalnÄ±zca ne yediklerine deÄŸil, Ã¼rÃ¼nÃ¼n nereden geldiÄŸine, nasÄ±l Ã¼retildiÄŸine ve nasÄ±l bir hikÃ¢yeye sahip olduÄŸuna da dikkat ediyor. Ã–zellikle genÃ§ kuÅŸak, deneyim odaklÄ±, meraklÄ± ve deÄŸer temelli tercihler yapÄ±yor. Tabii bu olumlu geliÅŸmelerin yanÄ±nda bazÄ± zorluklar da yaÅŸandÄ±. Nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n sektÃ¶rden kopmasÄ±, artan maliyetler ve tedarik zinciri sorunlarÄ± hÃ¢lÃ¢ tam anlamÄ±yla aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ancak tÃ¼m bu zorluklara raÄŸmen, TÃ¼rkiyeâ€™nin gastronomi alanÄ±ndaki potansiyelinin her geÃ§en yÄ±l daha Ã§ok takdir edilmesi umut verici.

Â PORTFÃ–YÃœMÃœZ GENÄ°ÅžLÄ°YOR

* Bir yanda yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼meye devam ederken, bir yandan da Ã¶nde gelen uluslararasÄ± markalarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye getiriyorsunuz. BugÃ¼n Karaca Grup Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda hangi markalar var?

Fatih Karaca: Karaca Grup olarak yalnÄ±zca sofra ve ev yaÅŸam Ã¼rÃ¼nlerinde deÄŸil; tasarÄ±m, teknoloji ve gastronomi gibi farklÄ± alanlarda da aktif ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼meye devam ediyoruz. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ DanimarkalÄ± perakende markasÄ± Flying Tiger Copenhagen geliyor. Renkli, yaratÄ±cÄ± ve ulaÅŸÄ±labilir tasarÄ±mlarÄ±yla geniÅŸ bir kitleye hitap eden bu marka, TÃ¼rkiyeâ€™de kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. ABDâ€™de sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n lideri olan SharkNinja ise teknolojiyi fonksiyonellikle birleÅŸtiren gÃ¼Ã§lÃ¼ bir markamÄ±z; Ã¶zellikle mutfak aletlerinde inovatif Ã§Ã¶zÃ¼mleriyle dikkat Ã§ekiyor. Grubumuza en son katÄ±lan Ä°talyan Baci Milano markasÄ± ise sofistike tasarÄ±mlarÄ± ve Ä°talyan estetiÄŸini yansÄ±tan Ã§izgisiyle Ã¶nemli bir boÅŸluÄŸu dolduruyor.

* Peki, hangi Ã¼lkelerde, kaÃ§ maÄŸazayla faaliyet sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorsunuz?

Fatih Karaca: BugÃ¼n itibarÄ±yla 43 Ã¼lkede 500â€™Ã¼n Ã¼zerinde maÄŸaza, 2000â€™i aÅŸkÄ±n satÄ±ÅŸ noktasÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ e-ticaret varlÄ±ÄŸÄ±yla faaliyet gÃ¶steriyoruz. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle Almanya, Ä°ngiltere, Fransa ve OrtadoÄŸuâ€™daki pazarlarda hem perakendede hem de e-ticarette bÃ¼yÃ¼memizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. E-ticarette hedefimiz, sadece kendi markalarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸil; seÃ§kin tasarÄ±m, teknoloji ve gastronomi markalarÄ±nÄ± da bir araya getiren Ã§ok kanallÄ± birÂ ekosistem yaratmak.

SÃœRPRÄ°ZÂ PROJE YOLDAÂ

* Karaca olarak ÅŸefleri de destekliyor, onlarÄ±n sanatÃ§Ä± yÃ¶nÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±karanÂ tasarÄ±mlarÄ±na yer veriyorsunuz. YeniÂ tasarÄ±mlar, yeni sÃ¼rpriz isimler var mÄ±?

Fatih Karaca: DÃ¼nya Ã§apÄ±nda kendini ispatlamÄ±ÅŸ ÅŸeflerle Ã§alÄ±ÅŸmak bizim iÃ§in yalnÄ±zca bir tercih deÄŸil, aynÄ± zamanda bir gereklilik. Åžefler, mutfaÄŸÄ±n dinamiklerini en iyi bilen, kullanÄ±cÄ± beklentilerini sahada en net gÃ¶zlemleyen kiÅŸiler.Â TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen ÅŸefleriyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸbirlikleri bu sebeple Ã¶nemli. Her koleksiyonu bir hikÃ¢ye, bir vizyonla sunmak istiyoruz. Bu arada dÃ¼nyada yeteneÄŸiyle Ã§ok konuÅŸulan bir ÅŸefimizle Ã§ok Ã¶zel bir iÅŸbirliÄŸimiz olacak. DetaylarÄ±nÄ± ÅŸimdilik paylaÅŸamÄ±yorum ama ilk kez Ä°ncili Gastronomi Rehberi lansmanÄ±nda kamuoyuna duyuracaÄŸÄ±z.

REHBERÄ°N GÄ°ZLÄ° VE ADÄ°L BÄ°RÂ DEÄžERLENDÄ°RME SÄ°STEMÄ° VAR

* Yeni bir rehberi hazÄ±rlamak ne kadar sÃ¼re alÄ±yor, Ã§alÄ±ÅŸmaya ne zaman baÅŸlÄ±yorsunuz?Â

MÃœGE AKGÃœN: DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse Ã§alÄ±ÅŸmaya ara vermiyoruz. SonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gecenin ertesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l iÃ§in neler yapmalÄ±yÄ±z, hangi kentler rehbere girmeli, ne gibi yenilikler yapmalÄ±yÄ±z diye Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye sonra da Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz.

* Gizli mÃ¼fettiÅŸler, Onur Kurulu Ã¼yeleri ve ekibinizde deÄŸiÅŸimler oluyor mu peki?

MÃœGE AKGÃœN: Evet oluyor, her yÄ±l yeni isimlerin Onur Kuruluâ€™na girmesini arzu ediyoruz. AldÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸun farkÄ±nda olan ve Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼fettiÅŸlerimiz tabii ki yÄ±llardÄ±r bizimle.

Ã–te yandan yeterli deÄŸerlendirme yapmayan, hatta sisteme hiÃ§ girmeyenler de eleniyor. AdÄ± Ã¼stÃ¼nde â€˜Gizli MÃ¼fettiÅŸ.â€™ Bu yÄ±l da gittikleri restoranlarda kendisini deÅŸifre edenler olduÄŸu bilgisini aldÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l maalesef o isimlerle olamayacaÄŸÄ±z. Rehberin kapsamÄ± geniÅŸledikÃ§e sorumluluklarÄ±mÄ±z artÄ±yor. DahasÄ±, rehberin hem sektÃ¶r hem de yeme-iÃ§me severler tarafÄ±ndan benimsendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e eksikliklerimiz, varsa hatalarÄ±mÄ±zÄ± en aza indirgemek iÃ§in daha da Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

GÃ–CEK, MARMARÄ°SÂ VE FETHÄ°YE SÃœRPRÄ°ZÄ°

* Bu yÄ±l Ä°ncili Gastronomi Rehberiâ€™nde ne gibi yeniliklerle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z?

MÃ¼ge AkgÃ¼n: Bodrumâ€™un yanÄ± sÄ±ra GÃ¶cek, Marmaris ve Fethiye rehberdeki yerini aldÄ±.

* Peki, Ä°ngilizcesini yayÄ±nlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?

MÃ¼ge AkgÃ¼n: Rehberin ilk Ä°ngilizce versiyonunun 2 yÄ±l Ã¶nce, lansmanÄ± da Londraâ€™da yapmÄ±ÅŸtÄ±k. 7. versiyonun da Ã§evirisini yapÄ±p, 2026â€™nÄ±n mart ayÄ±nda, lansmanÄ±nÄ± da ÅŸimdilik sÃ¼rpriz bir yerde yapmak istiyoruz. Hem TÃ¼rkiyeâ€™de yaÅŸayan yabancÄ±lar hem oteller hem de restoranlardan Ã§ok fazla talep var.

DemirÃ¶renÂ Medya GazeteÂ Reklam SatÄ±ÅŸ Grup BaÅŸkanÄ± OrÃ§un Ã‡evikoÄŸullarÄ± -Â Ä°ncili Gastronomi RehberiÂ Proje KoordinatÃ¶rÃ¼ ve HÃ¼rriyetÂ Kelebek yazarÄ± MÃ¼ge AkgÃ¼nÂ -Â KaracaÂ Grup CEOâ€™su Fatih Karaca -Â HÃ¼rriyet yazarÄ±Â Fulya SoybaÅŸÂ

EN SÃœRPRÄ°ZLÄ° YILLARDAN BÄ°RÄ° OLACAK

* Bu yÄ±l sÃ¼rpriz sonuÃ§lar var mÄ± peki?



MÃ¼ge AkgÃ¼n: Evet, bu yÄ±l en sÃ¼rprizli yÄ±llardan biri olacak. 24 KasÄ±mâ€™da Ä°stanbul, The Ritz-Carltonâ€™da yapÄ±lacak Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde sonuÃ§lar aÃ§Ä±klanacak. Kapanan yerlerin sayÄ±sÄ± da az deÄŸil. AyrÄ±ca â€˜inciâ€™si yÃ¼kselenler ve dÃ¼ÅŸenler de var.

HEDEFÄ°MÄ°ZÂ TÃœRKÄ°YEâ€™YEÂ YAYMAKÂ

* BugÃ¼n gelinen noktada dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz neler?

OrÃ§un Ã‡evikoÄŸullarÄ±: 8 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, dÃ¼nyada olduÄŸu kadar TÃ¼rkiyeâ€™de de yeme-iÃ§me akÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼kselen bir trend olduÄŸunun farkÄ±ndaydÄ±k. HÃ¼rriyet, Karaca iÅŸbirliÄŸi ve MÃ¼ge AkgÃ¼n ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk restoran derecelendirme sistemini hayata geÃ§irerek ilke imza attÄ±k. Projemizin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri Ã§ok doÄŸru adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Her geÃ§en sene eklenen destekÃ§ilerimizle bu sistemi, uzun vadede tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™ye yaymayÄ± hedefliyoruz.

DÄ°JÄ°TAL VERSÄ°YONU DA OLACAK

* Rehberi dijitalleÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?Â

OrÃ§un Ã‡evikoÄŸullarÄ±: Ana sponsorlarÄ±mÄ±z Karaca ve Jumbo dÄ±ÅŸÄ±nda, ÅžÃ¶len, The Ritz-Carlton Ä°stanbul ve Unilever Food Solutions iÅŸbirliÄŸi ile projemizi gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Ä°ncili Gastronomi Rehberiâ€™nin ilk senesinden beri sosyal medya hesabÄ±mÄ±zdan ve web sitemizden iletiÅŸimlerimizi saÄŸlamaktayÄ±z. Ve evet, ilerleyen senelerde rehbere Ã¶zel bir uygulama ile mobil kullanÄ±cÄ±lara da ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz.

* Gelecek planlarÄ±nÄ±z, hedefleriniz neler?

OrÃ§un Ã‡evikoÄŸullarÄ±: PlanÄ±mÄ±z, eklenen destekÃ§ilerimizle TÃ¼rkiyeâ€™nin gastronomi atlasÄ±nÄ± geniÅŸletmek. Rehberimizi daha fazla okuyucuyla buluÅŸturmak iÃ§in Ã¶zel projelerimiz de devam ediyor.

