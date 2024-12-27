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Bu yıl masanızda farklı tavuklara yer açın

Güncelleme Tarihi:

#Yazgı Patar#Yemek Tarifi#Yazar
Bu yıl masanızda farklı tavuklara yer açın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

Masamız bir hindiyi bitirecek kadar kalabalık değilse pişirilecek en iyi yeni yıl yemeği fırında ya da kızarmış tavuktur. Geçen hafta Lezzetli Hayat Instagram hesabımızda “Yılbaşı sofranızda hangisini tercih ediyorsunuz” diye sorduk ve yanıt verenlerin yüzde 63’ü tavuk dedi; biz de ünlü şeflerden az bilinen, leziz tavuk tarifleri aldık. İster bütün ister doldurulmuş parça tavuk tariflerimizden biri mutlaka size göre…

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Klasiklerden vazgeçemeyenlere...

Bu yıl masanızda farklı tavuklara yer açın

Şef Çiğdem Alagök’ten fırında elmalı-kestaneli tavuk (6 kişilik)

NE LAZIM?

1 bütün tavuk (yaklaşık 1,5-2 kg)

2 büyük elma
200 gr kestane
4-5 diş sarımsak
1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1’er tatlı kaşığı tuz, karabiber, kekik

1/2 çay bardağı limon suyu

1 çay bardağı su

İçpilav için

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 soğan
50 gr tereyağı (ya da sıvı yağ)

100’er gr kuşüzümü ve çamfıstığı

1 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tarçın
1 defne yaprağı
Süslemek için maydanoz

NASIL YAPARIM?

Tavuğun dışını ve içini tuz ve karabiberle ovalayın. Zeytinyağı ve limon suyunu tavuğun her tarafına sürerek iyice yedirin. Elmaları dilimleyin ve soğanı halka halka doğrayın. Haşlanıp soyulmuş kestaneleri ikiye bölün. Sarımsakları bütün bırakın. Tüm bu malzemeleri iyice karıştırın ve tavuğun içini doldurun. Fırın kabına yerleştirin ve üzerine suyu ekleyin.

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Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın sarısı rengi alana kadar, yaklaşık 1,5-2 saat pişirin. Pişerken üzerine ara ara kendi suyunu gezdirin.

Tavuk fırındayken içpilav için pirinci birkaç kez soğuk suyla yıkayın. Islatıp yarım saat bekletin. Ardından süzün.

Tereyağını pilav tenceresinde eritin. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Çamfıstıklarını ilave edip kavurmaya devam edin.

Pirinci ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Kuşüzümü, tuz, karabiber ve isterseniz tarçını ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak suyu ve defne yaprağını koyun.

Kapağını kapatın ve kısık ateşte, pirinç suyu çekene kadar (15-20 dakika) pişirin. Demlenmeye bırakın.
Pişen tavuğu birkaç dakika dinlendirip demlenmiş pilavla beraber, üzerine maydanoz serperek servis edin.

Mükemmel kızartma için

Bu yıl masanızda farklı tavuklara yer açın

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Şef Melih Demirel’den Japon usulü yağda tavuk (2-3 kişilik)

NE LAZIM?

1 bütün tavuk

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

2 yemek kaşığı glikoz (yoksa bal)

5 taze soğan, ince doğranmış
Rendelenmiş ceviz büyüklüğünde zencefil 5 diş sarımsak, ince kıyılmış 3 yemek kaşığı kahverengi şeker
25 gr taze kişniş, ince kıyılmış
1/2 çay bardağı az tuzlu soy sosu
1/2 çay bardağı Hindistan cevizi yağı 1 lt ayçiçeğiyağı

NASIL YAPARIM?

Çiğ tavuğu kâğıt havluyla iyice kurulayın.

Pirinç sirkesiyle glikozu bir kapta çırpın, tavuğun içi, dışı ve derisinin altına iyice yedirin. Buzdolabında en az 24 saat, üzeri açık bekletin. 24 saat sonra kalan tüm malzemeyi harmanlayın ve tavuğun derisinin altına yedirin. En az 12 saat daha dolapta bekletin. Derin bir tencerede 1 lt ayçiçeğiyağını 160 dereceye ısıtın.
Tencerenin üzerine bir fırın teli yerleştirin ve tavuğu bunun üzerine oturtun. Bir kepçeyle yağı tavuğun üzerinde 20 dakika gezdirin; yağ tüm yüzeylere eşit gelmeli.

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200 derece önceden ısıtılmış fırında
12 dakika pişirin ve servise alın.

Şefin notu:

Haşlanmış yasemin pirinciyle yiyin.

Uzakdoğu Ay yeni yılının şans ve talihi simgeleyen tavuğu

Bu yıl masanızda farklı tavuklara yer açın

Sini Restoran’ın şefi Burcu Önal’dan Kore usulü acı-tatlı kızarmış tavuk (yangnyeom tavuk) (4 kişilik)

NE LAZIM?

1 kg tavuk göğüs eti

Yarımşar çay kaşığı sarımsak ve taze zencefil püresi 2 yumurta 2’şer yemek kaşığı un ve nişasta 1 çay kaşığı kabartma tozu Yeterince tuz-karabiber

Sosu için

Yarımşar çay kaşığı sarımsak ve taze zencefil püresi 1 acı kırmızı biber

1 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

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2 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı elma ya da pirinç sirkesi

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı+2 yemek kaşığı su

1’er çay kaşığı karabiber-tuz

Kızartmak için

Ayçiçeğiyağı

Servis ve üzeri için

1 çay bardağı kavrulmuş susam

5 dal taze soğan

1 adet acı kırmızı biber

1 adet salatalık

NASIL YAPARIM?

Eti jülyen doğrayın. Karabiber, tuz, sarımsak püresi, zencefil püresi, yumurta, ardından un, nişasta ve kabartma tozunu ekleyin. İyice karıştırın. Tüm tavukları bu karışımla harmanlayın.

Geniş bir kızartma tavasına derin kızartma yağı koyun. 150-175 derece ısı seviyesine geldiğinde tavukları kızartın. Altın rengi olan tavukları süzgece alın.
Sos için sarımsak, zencefil, ince doğranmış acı biber ve yağı karıştırın. Salçayı katıp kavurun. Ketçabı, sirkeyi, balı, tuzu, karabiberi ve susamı katın.

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Ayrı bir yerde nişastayı 1 çay bardağı suyun içinde açın. Tavadaki sosa ilave edin. Kıvamı yoğun olursa 2 yemek kaşığı su ekleyin. Fokurdayınca altını kapatın.

Süzgeçteki tavutları tekrar kızgın yağa atıp iyice çıtır oluncaya kadar kızartın. Yağdan çıkanları ılık sosun içine atıp harmanlayın.

Üzerine susam, kıyılmış soğan ve biber serpin. Dilimlenmiş salatalıkla servis yapın.

Şefin notu:

Yanında pancarlı pilavla güzel olur.

Modern pişirme tekniklerinden ilhamla

Bu yıl masanızda farklı tavuklara yer açın

Octo Restoran’ın şefi Şafak Erten’den kestane mantarı doldurulmuş tavuk göğsü (4 kişilik)

NE LAZIM?

750-800 gr tavuk göğsü

40 gr kestane mantarı (ince doğranmış)

60 gr tereyağı 40 gr parmesan peyniri

4-8 gr tuz 4 gr karabiber

1 adet vakum poşeti20 gr zeytinyağı veya tereyağı (son dokunuş için)

Sotelenmiş sebzeler için

3-4 adet kuşkonmaz (uç kısımları kırılmış) 2-3 adet bebek havuç
200 gr kök sebzeler (pancar, kereviz, mini şalgam) 40 gr tereyağı
20 gr zeytinyağı 4 diş sarımsak
4-8 gr tuz 4 gr karabiber 4 dal taze kekik veya biberiye

Mini mısır ekmeği keki için

50 gr mısır unu 30 gr beyaz un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

10 gr toz şeker 1 gr tuz 1 yumurta
50 ml süt 15 gr tereyağı (eritilmiş)
30 gr mısır tanesi 5 gr maydanoz 

NASIL YAPARIM?

Tavuk göğüslerini ortadan açarak bir cep oluşturun. Tamamen kesmeyin.

İnce doğranmış kestane mantarını, yumuşatılmış tereyağı ve rendelenmiş parmesan peyniriyle karıştırın. Tuz, karabiber ekleyin. Kestane mantarlı dolguyu hazırladığınız ceplere doldurun. Mutfak ipi veya kürdanla sıkıca kapatın.

Tavukları bir vakum poşetine yerleştirin. Havasını tamamen alın ve vakumlayın.

Sous vide cihazını 63 dereceye ayarlayın (Su dolu büyük bir tencerede suyun sıcaklığını 63 dereceyi geçmeyecek şekilde kontrol ederek de pişirebilirsiniz).

Vakumlanmış tavuk göğüslerini su banyosunda 1 saat 15 dakika pişirin.

Tavukları poşetten çıkarın ve yüzeylerini kurulayın. Bir döküm tavayı ısıtın ve az miktarda tereyağıyla tavukların her iki yüzeyine 1’er dakika renk aldırın.

Bebek havuç ve kök sebzeleri kaynar tuzlu suda 2-3 dakika, kuşkonmazı
1-2 dakika haşlayın. Ardından buzlu suya alarak renklerini koruyun.

Geniş bir tavada tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Sarımsak ekleyip yağa tadını verince çıkarın.Önce kök sebzeleri ve havuçları orta ateşte 3-4 dakika soteleyin. Kuşkonmazları ekleyin ve tüm sebzeleri 1-2 dakika daha çevirin.
Tuz, karabiber ve taze kekikle tatlandırın.

Mini mısır kek için mısır unu, beyaz un, kabartma tozu, toz şeker ve tuzu bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın, ardından süt ve eritilmiş tereyağını ekleyin.

Sıvı malzemeleri kuru karışıma ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Haşlanmış mısır tanelerini ve taze otları karıştırın. Mini muffin veya küçük silikon kek kalıplarını hafifçe yağlayın. Hamuru kalıplara eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Sotelenmiş sebzeleri tavuğun yanına yerleştirin. Tavuk göğüslerini dilimleyerek iç dolguyu sergileyin. Ilık mısır ekmeği kekiyle servis edin.

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#Yazgı Patar#Yemek Tarifi#Yazar

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