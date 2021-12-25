Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun!

‘VEEF’ WELLINGTON
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 4 yaprak vegan milföy hamuru
- 1 yemek kaşığı dijon hardalı
- Vegan peynir (opsiyonel)
Seitan için;
- 200 gr buğday glüteni
- 200 gr haşlanmış fasulye (ezilmiş)
- 125 gr su
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı besin mayası
- 1’er yemek kaşığı soğan ve sarımsak tozu
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 çay kaşığı tuz
Vegan düksel sos için;
- 600 gr mantar (minik küpler halinde doğranmış)
- 5 arpacık soğan (minik küpler halinde doğranmış)
- 3 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 dal taze kekik
- Karabiber, tuz
Üzerine sürmek için;
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
- Önce seitan’ı yapalım. Buğday glüteni hariç tüm malzemeleri blender’da 30 saniye çekin, sonra glüteni ekleyip 30 saniye daha çekin.
- Karışımı tezgâha alın, üzerine yarım avuç kadar daha glüten serpiştirip 1 dakika yoğurun, sonra yağlı kâğıt arasına alıp rulo haline getirin.
- Ruloyu buharda 1 saat veya 150 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Piştikten sonra en az 1 saat soğumaya bırakın.
- Vegan düksel sos yapımı için tavaya aldığınız zeytinyağını ısıtın, sonra içine sarımsak ve soğanları atın. 3-4 dakika çevirdikten sonra mantarları ve baharat çeşitlerini de ekleyip 5 dakika pişirin, altını kapatın.
- Buzluktan çıkardığınız 4 milföy hamurunu 20-30 dakika kadar bekletin. Çözülen hamurların ikisini yan yana birleştirip oklava veya merdaneyle tek bir hamur haline getirin, böylece 2 dikdörtgen hamur elde etmiş olacaksınız.
- Milföy hamurlarının tabanına mantarlı duxelles sostan bolca sürün.
- Soğumuş seitan’ı enine olacak şekilde 2’ye bölün, her iki parçaya da dijon hardalı sürün.
- Hamurun üzerine seitan’ları, sonra da vegan peyniri koyup hamuru rulo şeklinde sıkıca sarın.
- Hamurun üzerine en son, fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, yağlı kâğıt serili fırın tepsisine koyun. 180 derece önceden ısınmış fırında 30-35 dakika pişirin, sıcak sıcak servis edin.
ISPANAKLI BÖREK
(4 kişilik)
NE LAZIM?
- 500 gr taze yufka
- 1 konserve enginar kalbi (yaklaşık 200 gr)
- 300 gr ıspanak
- 1 mor soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı vegan krema
- 1 yemek kaşığı kuşüzümü
- 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı tarçın
Üzeri için;
- Zeytinyağı
- Susam ve çörekotu
NASIL YAPARIM?
- Enginar kalplerini iri iri, soğanları küçük küçük doğrayın. Ispanak yapraklarını 3’e veya 4’e kesin.
- Tavanın altını yakın, soğanları ve rendelenmiş sarımsağı zeytinyağında yumuşayana kadar pişirin.
- Ispanakları da ekleyip 5-6 dakika kavurun. Sonrasında vegan kremayı katıp 7-8 dakika daha pişirin.
- Tavaya sırasıyla enginarları, baharat çeşitlerini ve kuşüzümünü ekleyin, 2-3 dakika kavurup ocaktan alın. Limon kabuğu rendesi, limon suyu ve karabiberi de ilave edin.
- Elinizdeki harç 5 yufka için... Her bir yufkanın üzerine harcı uzun bir sigara böreği yapıyormuş gibi yerleştirin ve ince uzun bir rulo yapın.
- İlk yufkayı içeri doğru yuvarlayarak tepsinin ortasına yerleştirin. Diğer yufkaları etrafına sarın, yani gül şekli verin.
- Üzerlerine zeytinyağı sürün, çörekotu veya susamla süsleyip fırında kızarana kadar pişirin.
KAHVELİ RAW CHEESECAKE
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
Tabanı için;
- 15 hurma (15 dakika sıcak suda bekletilmiş)
- 2 su bardağı karışık çiğ kuruyemiş
- 1.5 çay kaşığı toz espresso
- 2 çay kaşığı kakao
Kreması için;
- 2 su bardağı çiğ kaju (1 gece önceden suda bekletilmiş)
- 1 konserve Hindistan cevizi kreması (en az 24 saat buzdolabında bekletilmiş)
- 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
- 1 tatlı kaşığı toz espresso
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 çay bardağı içme suyu
- 1 yemek kaşığı rafine Hindistan cevizi yağı (oda sıcaklığında)
- 2-4 damla vanilya özütü (yoksa 1 paket vanilin)
Üzeri için;
- Vegan çikolata ve çikolata sosu
NASIL YAPARIM?
- Tatlının tabanı için çekirdeğini çıkarıp sıcak suda beklettiğiniz hurmaları blender’a koyun; kuruyemiş, kakao ve kahveyle birlikte çekin.
- Bu harcı yağlı kâğıt serdiğiniz pasta kalıbının tabanına elinizle bastırarak yayın ve buzluğa atın. 15 dakikayla 1 saat arasında bekletin.
- Krema için blender’ın içine kaju, içme suyu ve akçaağaç şurubunu koyun, 2 dakika kadar orta-yüksek devirde çekin.
- Hindistan cevizi kreması, kakao, espresso, Hindistan cevizi yağı, limon suyu ve vanilya özütünü de bu karışıma ekleyin, 3-4 dakika karıştırın.
- Buzluktan çıkardığınız tabanın üzerine kremayı döküp yayın ve tekrar buzluğa koyun.
- Tatlınızı servis etmeden önce üzerine rende vegan çikolata serpiştirin veya vegan çikolata sosu dökün.
MÜTEBBEL
(3 kişilik)
NE LAZIM?
- 300 gr közlenmiş patlıcan
- 4 yemek kaşığı tahin
- 3 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Kimyon, pul biber
Üzeri için;
- 1/4 demet ince kıyılmış maydanoz
- Susam
NASIL YAPARIM?
- Közlenmiş patlıcanları bir çatal yardımıyla ezin. Maydanoz hariç tüm malzemeleri patlıcanlara ekleyip karıştırın, ezmeye devam edin.
- Servis tabağına alın, kıyılmış maydanoz ve susamla süsleyin, üzerine azıcık da zeytinyağı gezdirin.