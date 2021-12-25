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Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun!

#Yılbaşı#Menü#Bitkisel Ürünler
Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun

Enginar kalbi, kuşüzümü, ıspanak ve limon kabuğuyla tatlandırılmış bir börek... Hurma, espresso ve kakaoyu buluşturan zahmetsiz bir cheesecake... Mütebbel ve mantarlı ‘veef’ wellington... İşte benim bu yılbaşındaki menüm böyle... Siz de başlangıçlardan tatlılara ziyafet sofranızı bitkisel ürünlerle donatabilirsiniz.

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‘VEEF’ WELLINGTON

(4 kişilik)

NE LAZIM?

- 4 yaprak vegan milföy hamuru

- 1 yemek kaşığı dijon hardalı

- Vegan peynir (opsiyonel)

Seitan için;

- 200 gr buğday glüteni

- 200 gr haşlanmış fasulye (ezilmiş)

- 125 gr su

- 1 yemek kaşığı soya sosu

- 1 yemek kaşığı besin mayası

- 1’er yemek kaşığı soğan ve sarımsak tozu

- 1 yemek kaşığı sıvıyağ

- 1 çay kaşığı tuz

Vegan düksel sos için;

- 600 gr mantar (minik küpler halinde doğranmış)

- 5 arpacık soğan (minik küpler halinde doğranmış)

- 3 diş rendelenmiş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 dal taze kekik

- Karabiber, tuz

Üzerine sürmek için;

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

- Önce seitan’ı yapalım. Buğday glüteni hariç tüm malzemeleri blender’da 30 saniye çekin, sonra glüteni ekleyip 30 saniye daha çekin.

- Karışımı tezgâha alın, üzerine yarım avuç kadar daha glüten serpiştirip 1 dakika yoğurun, sonra yağlı kâğıt arasına alıp rulo haline getirin.

- Ruloyu buharda 1 saat veya 150 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Piştikten sonra en az 1 saat soğumaya bırakın.

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- Vegan düksel sos yapımı için tavaya aldığınız zeytinyağını ısıtın, sonra içine sarımsak ve soğanları atın. 3-4 dakika çevirdikten sonra  mantarları ve baharat çeşitlerini de ekleyip 5 dakika pişirin, altını kapatın.

- Buzluktan çıkardığınız 4 milföy hamurunu 20-30 dakika kadar bekletin. Çözülen hamurların ikisini yan yana birleştirip oklava veya merdaneyle tek bir hamur haline getirin, böylece 2 dikdörtgen hamur elde etmiş olacaksınız.

- Milföy hamurlarının tabanına mantarlı duxelles sostan bolca sürün.

- Soğumuş seitan’ı enine olacak şekilde 2’ye bölün, her iki parçaya da dijon hardalı sürün.

- Hamurun üzerine seitan’ları, sonra da vegan peyniri koyup hamuru rulo şeklinde sıkıca sarın.

- Hamurun üzerine en son, fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, yağlı kâğıt serili fırın tepsisine koyun. 180 derece önceden ısınmış fırında 30-35 dakika pişirin, sıcak sıcak servis edin.

Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun

ISPANAKLI BÖREK

(4 kişilik)

NE LAZIM?

- 500 gr taze yufka

- 1 konserve enginar kalbi (yaklaşık 200 gr)

- 300 gr ıspanak

- 1 mor soğan

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- 1 diş sarımsak

- 1 su bardağı vegan krema

- 1 yemek kaşığı kuşüzümü

- 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı tarçın

Üzeri için;

- Zeytinyağı

- Susam ve çörekotu

NASIL YAPARIM?

- Enginar kalplerini iri iri, soğanları küçük küçük doğrayın. Ispanak yapraklarını 3’e veya 4’e kesin.

- Tavanın altını yakın, soğanları ve rendelenmiş sarımsağı zeytinyağında yumuşayana kadar pişirin.

- Ispanakları da ekleyip 5-6 dakika kavurun. Sonrasında vegan kremayı katıp 7-8 dakika daha pişirin. 

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- Tavaya sırasıyla enginarları, baharat çeşitlerini ve kuşüzümünü ekleyin, 2-3 dakika kavurup ocaktan alın. Limon kabuğu rendesi, limon suyu ve karabiberi de ilave edin. 

- Elinizdeki harç 5 yufka için... Her bir yufkanın üzerine harcı uzun bir sigara böreği yapıyormuş gibi yerleştirin ve ince uzun bir rulo yapın.

- İlk yufkayı içeri doğru yuvarlayarak tepsinin ortasına yerleştirin. Diğer yufkaları etrafına sarın, yani gül şekli verin. 

- Üzerlerine zeytinyağı sürün,  çörekotu veya susamla süsleyip fırında kızarana kadar pişirin.

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Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun

KAHVELİ RAW CHEESECAKE

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

Tabanı için;

- 15 hurma (15 dakika sıcak suda bekletilmiş)

- 2 su bardağı karışık çiğ kuruyemiş

- 1.5 çay kaşığı toz espresso

- 2 çay kaşığı kakao

Kreması için;

- 2 su bardağı çiğ kaju (1 gece önceden suda bekletilmiş)

- 1 konserve Hindistan cevizi kreması (en az 24 saat buzdolabında bekletilmiş)

- 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

- 1 tatlı kaşığı toz espresso

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- 1 çay bardağı içme suyu

- 1 yemek kaşığı rafine Hindistan cevizi yağı (oda sıcaklığında)

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- 2-4 damla vanilya özütü (yoksa 1 paket vanilin)

Üzeri için;

- Vegan çikolata ve çikolata sosu

NASIL YAPARIM?

- Tatlının tabanı için çekirdeğini çıkarıp sıcak suda beklettiğiniz hurmaları blender’a koyun; kuruyemiş, kakao ve kahveyle birlikte çekin.

- Bu harcı yağlı kâğıt serdiğiniz pasta kalıbının tabanına elinizle bastırarak yayın ve buzluğa atın. 15 dakikayla 1 saat arasında bekletin.

- Krema için blender’ın içine kaju, içme suyu ve akçaağaç şurubunu koyun, 2 dakika kadar orta-yüksek devirde çekin.

- Hindistan cevizi kreması, kakao, espresso, Hindistan cevizi yağı, limon suyu ve vanilya özütünü de bu karışıma ekleyin, 3-4 dakika karıştırın.

- Buzluktan çıkardığınız tabanın üzerine kremayı döküp yayın ve tekrar buzluğa koyun.

- Tatlınızı servis etmeden önce üzerine rende vegan çikolata serpiştirin veya vegan çikolata sosu dökün.

Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun

MÜTEBBEL

(3 kişilik)

NE LAZIM?

- 300 gr közlenmiş patlıcan 

- 4 yemek kaşığı tahin 

- 3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Kimyon, pul biber

Üzeri için;

- 1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

- Susam

NASIL YAPARIM?

- Közlenmiş patlıcanları bir çatal yardımıyla ezin. Maydanoz hariç tüm malzemeleri patlıcanlara ekleyip karıştırın, ezmeye devam edin. 

- Servis tabağına alın, kıyılmış maydanoz ve susamla süsleyin, üzerine azıcık da zeytinyağı gezdirin.

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#Yılbaşı#Menü#Bitkisel Ürünler

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