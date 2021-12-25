Bitkisel yılbaşı soframıza buyurun!

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‘VEEF’ WELLINGTON

(4 kişilik)

NE LAZIM?

- 4 yaprak vegan milföy hamuru

- 1 yemek kaşığı dijon hardalı

- Vegan peynir (opsiyonel)

Seitan için;

- 200 gr buğday glüteni

- 200 gr haşlanmış fasulye (ezilmiş)

- 125 gr su

- 1 yemek kaşığı soya sosu

- 1 yemek kaşığı besin mayası

- 1’er yemek kaşığı soğan ve sarımsak tozu

- 1 yemek kaşığı sıvıyağ

- 1 çay kaşığı tuz

Vegan düksel sos için;

- 600 gr mantar (minik küpler halinde doğranmış)

- 5 arpacık soğan (minik küpler halinde doğranmış)

- 3 diş rendelenmiş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 dal taze kekik

- Karabiber, tuz

Üzerine sürmek için;

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

- Önce seitan’ı yapalım. Buğday glüteni hariç tüm malzemeleri blender’da 30 saniye çekin, sonra glüteni ekleyip 30 saniye daha çekin.

- Karışımı tezgâha alın, üzerine yarım avuç kadar daha glüten serpiştirip 1 dakika yoğurun, sonra yağlı kâğıt arasına alıp rulo haline getirin.

- Ruloyu buharda 1 saat veya 150 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Piştikten sonra en az 1 saat soğumaya bırakın.

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- Vegan düksel sos yapımı için tavaya aldığınız zeytinyağını ısıtın, sonra içine sarımsak ve soğanları atın. 3-4 dakika çevirdikten sonra mantarları ve baharat çeşitlerini de ekleyip 5 dakika pişirin, altını kapatın.

- Buzluktan çıkardığınız 4 milföy hamurunu 20-30 dakika kadar bekletin. Çözülen hamurların ikisini yan yana birleştirip oklava veya merdaneyle tek bir hamur haline getirin, böylece 2 dikdörtgen hamur elde etmiş olacaksınız.

- Milföy hamurlarının tabanına mantarlı duxelles sostan bolca sürün.

- Soğumuş seitan’ı enine olacak şekilde 2’ye bölün, her iki parçaya da dijon hardalı sürün.

- Hamurun üzerine seitan’ları, sonra da vegan peyniri koyup hamuru rulo şeklinde sıkıca sarın.

- Hamurun üzerine en son, fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, yağlı kâğıt serili fırın tepsisine koyun. 180 derece önceden ısınmış fırında 30-35 dakika pişirin, sıcak sıcak servis edin.

ISPANAKLI BÖREK

(4 kişilik)

NE LAZIM?

- 500 gr taze yufka

- 1 konserve enginar kalbi (yaklaşık 200 gr)

- 300 gr ıspanak

- 1 mor soğan

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- 1 diş sarımsak

- 1 su bardağı vegan krema

- 1 yemek kaşığı kuşüzümü

- 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı tarçın

Üzeri için;

- Zeytinyağı

- Susam ve çörekotu

NASIL YAPARIM?

- Enginar kalplerini iri iri, soğanları küçük küçük doğrayın. Ispanak yapraklarını 3’e veya 4’e kesin.

- Tavanın altını yakın, soğanları ve rendelenmiş sarımsağı zeytinyağında yumuşayana kadar pişirin.

- Ispanakları da ekleyip 5-6 dakika kavurun. Sonrasında vegan kremayı katıp 7-8 dakika daha pişirin.

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- Tavaya sırasıyla enginarları, baharat çeşitlerini ve kuşüzümünü ekleyin, 2-3 dakika kavurup ocaktan alın. Limon kabuğu rendesi, limon suyu ve karabiberi de ilave edin.

- Elinizdeki harç 5 yufka için... Her bir yufkanın üzerine harcı uzun bir sigara böreği yapıyormuş gibi yerleştirin ve ince uzun bir rulo yapın.

- İlk yufkayı içeri doğru yuvarlayarak tepsinin ortasına yerleştirin. Diğer yufkaları etrafına sarın, yani gül şekli verin.

- Üzerlerine zeytinyağı sürün, çörekotu veya susamla süsleyip fırında kızarana kadar pişirin.

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KAHVELİ RAW CHEESECAKE

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

Tabanı için;

- 15 hurma (15 dakika sıcak suda bekletilmiş)

- 2 su bardağı karışık çiğ kuruyemiş

- 1.5 çay kaşığı toz espresso

- 2 çay kaşığı kakao

Kreması için;

- 2 su bardağı çiğ kaju (1 gece önceden suda bekletilmiş)

- 1 konserve Hindistan cevizi kreması (en az 24 saat buzdolabında bekletilmiş)

- 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

- 1 tatlı kaşığı toz espresso

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- 1 çay bardağı içme suyu

- 1 yemek kaşığı rafine Hindistan cevizi yağı (oda sıcaklığında)

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- 2-4 damla vanilya özütü (yoksa 1 paket vanilin)

Üzeri için;

- Vegan çikolata ve çikolata sosu

NASIL YAPARIM?

- Tatlının tabanı için çekirdeğini çıkarıp sıcak suda beklettiğiniz hurmaları blender’a koyun; kuruyemiş, kakao ve kahveyle birlikte çekin.

- Bu harcı yağlı kâğıt serdiğiniz pasta kalıbının tabanına elinizle bastırarak yayın ve buzluğa atın. 15 dakikayla 1 saat arasında bekletin.

- Krema için blender’ın içine kaju, içme suyu ve akçaağaç şurubunu koyun, 2 dakika kadar orta-yüksek devirde çekin.

- Hindistan cevizi kreması, kakao, espresso, Hindistan cevizi yağı, limon suyu ve vanilya özütünü de bu karışıma ekleyin, 3-4 dakika karıştırın.

- Buzluktan çıkardığınız tabanın üzerine kremayı döküp yayın ve tekrar buzluğa koyun.

- Tatlınızı servis etmeden önce üzerine rende vegan çikolata serpiştirin veya vegan çikolata sosu dökün.

MÜTEBBEL

(3 kişilik)

NE LAZIM?

- 300 gr közlenmiş patlıcan

- 4 yemek kaşığı tahin

- 3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Kimyon, pul biber

Üzeri için;

- 1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

- Susam

NASIL YAPARIM?

- Közlenmiş patlıcanları bir çatal yardımıyla ezin. Maydanoz hariç tüm malzemeleri patlıcanlara ekleyip karıştırın, ezmeye devam edin.

- Servis tabağına alın, kıyılmış maydanoz ve susamla süsleyin, üzerine azıcık da zeytinyağı gezdirin.