Biraz kruvasan, biraz pate...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Kazakistan sonrası yeni kriz Zehir zemberek açıklama...Kazakistan sonrası yeni kriz! Zehir zemberek açıklama...#ABD
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Erdoğan Konyadan duyurdu: Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruzErdoğan Konya'dan duyurdu: Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bahçeliden önemli açıklamalar: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksinizBahçeli'den önemli açıklamalar: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz#MHP
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Maylonun yürek burkan hikayesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiplenecek'Maylo'nun yürek burkan hikayesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiplenecek#Maylo
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı İşte ifadeleri...Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı! İşte ifadeleri...#İzmir
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
Beşiktaş revire döndü Koronavirüs patlaması ve 10 eksik...Beşiktaş revire döndü! Koronavirüs patlaması ve 10 eksik...#Süper Lig
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Seren Serengilin kardeş özlemi... Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuzSeren Serengil'in kardeş özlemi... 'Timur ve Jussi gözümde tütüyorsunuz!'#Seren Serengil
17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...17 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü! Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...#ANTALYA
O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardındaO gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında#Altın Küre
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Biraz kruvasan, biraz pate...

#Fransız Mutfağı#Bebek Otel#Gastronomi
Biraz kruvasan, biraz pate...

Seyahat etmeyi bir süre rafa kaldırdık belki ama Bebek Otel’in klasikleri bir araya getiren menüsüyle Fransa’ya ışınlanmak mümkün. Kaz ciğeri, dil menüer, bol şarap soslu kara midye ve krem brüle gibi lezzetleri ayrıcalıklı kılansa ev yapımı soslar, ekmekler ve bizden malzemeler...

Haberin Devamı

İstanbul’da güneşli bir kış gününün tadını Bebek’ten daha iyi çıkaran bir semt zor bulunur. Bebek Otel’in, şehrin kalbini alabildiğine deniz manzarası üzerinden gören terasına adım atan sanki paralel bir evrene de ışınlanıyor. Otel kısa bir süre önce alıştığımız atmosferini değiştirmeden kendini güzelce yenilemiş. Masalar dolu, yüzler gülüyor, sohbetler koyu...

Menüye şöyle bir göz atınca keyif katlanıyor, çünkü uzun zamandır klasik Fransız mutfağı lezzetlerini bire bir reçetesi, bizim malzememiz ve birkaç yerinde dokunuşla pişiren bir restorana denk gelmemiştim. Bir dönem havalı yemek düşününce aklımıza ilk gelen şey Fransız mutfağıydı. Hatta otel restoranlarının ilk uluslararası mutfak denemelerinde iyi niyetli kötü örneklerini de bolca görüp tattık. Zaman değiştikçe bizde de yerellik çok daha popüler olsa da yapılacak hemen her şeyi üst seviyede yapıp eleğini asan Fransız mutfağı lezzetlerinin yeri her zaman başka.

Haberin Devamı

Kaz ciğeri pate ilk başlangıç tabağım. Yanında ev yapımı acı biber, bergamot reçelleri ve fümelenmiş tuzla servis ediliyor. Şef tamamen orijinal tariflere sadık kalmayı seçmiş ama kaz ciğerine konyakla dokunmayı da ihmal etmemiş. Gelen ekmek kıtırlarının aile reçetesi olduğunu duyunca şef Demir Özkal’ın Kumlubük Yat Kulübü’yle tanınan Ahmet Özkal’ın (Hollandalı Ahmet) oğlu olduğunu da öğrendim. Aileden erken yaşta yemek farkındalığıyla yetişenlerin, tadanı mutlaka bir anısından yakalamayı daha kolay başardığını düşünüyorum. Demir Özkal da el lezzetini, malzemeyi kullanış farkını belli eden bir şef.

Biraz kruvasan, biraz pate...
Kaz ciğeri pate

SARIMSAKLI BAGET ROL ÇALIYOR

Füme ördek carpaccio’yu (75 lira) tüm menüden sıyırıp farklı bir yere koymak gerek. Et, tuz ve şekerde 8 saat kadar bekledikten sonra fümelenmiş. Özkal, malzeme konusunda titiz. Ördek ve kaz için de seçtiği özel çiftliklerle çalışıyor. Carpaccio, yanındaki ev yapımı baget ekmek dilimleri ve elma jölesiyle gerçekten yedikçe yediriyor.

Haberin Devamı

Biraz kruvasan, biraz pate...
Füme ördek carpaccio

Hemen her menünün en sade tabağını seçmeyi çok sevenlerdenim. Pazı yaprağına sarılı dağ mantarları da (95 lira) beni yanıltmadı. Blanche ettikleri pazının rengi de diriliği de tam ayarında. İçinde geyik ve kestane mantarları, yanında da Ayvalık’ta bir küçük üreticiden aldıkları lor peyniri var. Limonla aromalandırılan lor peyniri mantarlara çok yakışmış. Zayıf bulduğum tek tabak steak tartar. Sosu az versiyonunu daha çok sevdiğim için bana hitap etmedi. Ama o ekmek kıtırlarıyla tabağımı temizlemekten de geri kalmadım.

Biraz kruvasan, biraz pate...
Dağ mantarlı pazı

Deniz ürünleri seviyorsanız bol şarap sosunda gelen kara midye ve vongole tabağı ‘moules marinières’ (190 lira) güzel seçim. Sosa batırılmış sarımsaklı baget ekmek dilimleri Çanakkale’den gelen midyelerden fena rol çalıyor. Salatasız masa kurmayanlar için taze mühürlenmiş orkinos ve ızgara Yedikule maruldan ‘nisuaz’, fırında sebze ve bacon’lı kış salatası gibi seçenekler de var.

Haberin Devamı

Biraz kruvasan, biraz pate...
Şarap soslu kara midye ve vongole

Ana yemeklerde porsiyonlar büyük, paylaşmaya uygun. Bol şarap soslu organik tavuk ‘coq au vin’ (300 lira) çoğunluğun tercihi. Benim favorimse ‘beef wellington’ göndermeli iki kişilik ‘bonfile kruvasan’ tabağı. Ekşi mayalı çıtır çıtır kruvasanı kesip içindeki mantarlı bonfileyle birlikte kuşburnu marmaledına banarak yemek hem gözü hem de ruhu doyuruyor. Balığı mühürledikleri tereyağında çektirilmiş limon sosuyla servis edilen ‘dil menüer’in de hakkını yememek gerek.

Biraz kruvasan, biraz pate...
Kruvasan hamuruna sarılı bonfile

Tatlı menülerinde hemen es geçmeye alıştığım krem brülenin (80 lira) bu kadar iyisini tatmayalı o kadar uzun zaman olmuş ki, sanki yeniden tanıştık. Kıvamı, şekeri tam ayarında. Fransa’dan sıyrılıp biraz Kuzey Avrupa havası tatmak için şefin yine aile tarifi elmalı tartını denemek gerek. Yanındaki romlu köpükle kışı yazla birleştirmiş.

Haberin Devamı

Bebek Otel’e biraz nostalji yaşamak için gidecekseniz dana şnitzel, karides kokteyl, bademli milföy gibi burayla özdeşleşmiş tatlar hâlâ servis ediliyor. Şef Özkal, Fransız mutfağından sonra farklı ülkelerle menüyü düzenli değiştirecekmiş. Bu tabakları unutmak zor ama yeni tatlar da her zaman yeni heyecan...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransız Mutfağı#Bebek Otel#Gastronomi

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı