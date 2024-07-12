Biraz denizden biraz karadan...

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Genelde deniz ürünleri ve kırmızı et seçeneklerinin birbirinden ayrı tabaklarda olmasına alışığız. Ama ıstakozla fileminyonu birleştiren Amerika klasiği ‘surf&turf’ artık ülkemizde de bilinen hayli popüler lezzetlerden.

Bu ikili, ilk kez 60’larda Amerika’nın batı kıyısında bir restoranda birlikte servis edildikten sonra hızla meşhur olup her yere yayılmış. ‘Surf’ kelimesi deniz ve okyanusu, ‘turf’ ise hayvanların beslenip yetiştiği toprağı simgelediği için ikisinin kolay söylenişi olarak bu ismi almış. Amacı basit; iki pahalı ve doyurucu ürünü kolayca birleştirerek hem göze hem mideye hitap eden, sipariş edenlerin kendini şımartabileceği bir tabak sunmak.

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Metro Chef soğuk su karidesi deniz ürünlerini sevenler için.

Bizde ‘surf&turf’ü özellikle yazlık yerlerin menülerinde görmek mümkün. Klasiği dışında farklı et ve deniz ürünleri kullanılarak da çeşitlendiriliyor. Sandviç ve burger versiyonlarındaysa daha çok karides ve köfte tercih ediliyor. Şef Buse Doğrular Dövenci de bu hafta bizim için evde kolaylıkla hazırlanacak bu burger versiyonu hazırladı. Şefin kullandığı dana burger köftesi, su karidesi, ton balığı, tost peyniri ve chipotelle sos gibi tüm malzemeler Metro Market raflarında kolaylıkla bulabileceğimiz Metro markalarından. Şefin tavsiyesiyse tarifi Balıkesir’in coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanıyla lezzetlendirmek...

Metro Chef’in hamburger ekmeği



Şef Buse Doğrular Dövenci’den

Surf&turf burger

NE LAZIM?

◊ Metro Chef hamburger ekmeği

◊ Metro Chef dana burger köfte

◊ 100 gr Metro Chef soğuk

su karidesi

◊ Metro Chef tost peyniri

◊ Metro Chef kıvırcık patates

◊ 35 gr Metro Chef tereyağı

Sos için

◊ 2 çorba kaşığı Rioba

chipotle sos

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◊ 1 çorba kaşığı Rioba mayonez

◊ 200 gr Metro Chef salatalık turşusu (yarısını sosta, kalanını burgerin arasında kullanın)

◊ 30 gr ançüez

◊ 1-2 dal kuzukulağı

◊ 1-2 dal taze dereotu

◊ 100 gr Metro Chef ton balığı

◊ 30 gr Kapıdağ mor soğanı

NASIL YAPARIM?

◊ Chipotle sos, turşu, ançüez ve yağından süzdüğünüz ton balığını blender’dan geçirin.

◊ Bu karışımı mayonez, çok küçük doğradığınız Kapıdağ mor soğanı ve ince ince doğradığınız dereotuyla birlikte mayonez tenceresinde bir spatula kullanarak iyice karıştırın.

◊ 35 gram tereyağını çelik tavada ısıtın, kahverengi tereyağı haline getirip 100 gram karidesi içine atın. Çok kısa çevirin. Bu sırada kıvırcık patatesleri fritözde veya tavada kızartın.

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◊ Burger ekmeğini yağlayıp tabağa alın. Burger köftesini pişirmeye başlayın. Karidesleri tabağa alın ve hem köfteye

hem de karideslerin üzerine dilim kaşarları ekleyin.

◊ Burger ekmeğinin altına ve üstüne yaptığınız sostan istediğiniz kadar sürün. En alt tabanına kuzukulağı, üst ekmeğine turşu ve bir dilim mor soğan koyun. Köfteyi ve karidesleri yerleştirip kapayın. Yanında kıvırcık patatesle birlikte servis edin.

Mutfakların en büyük yardımcısı

Yeme-içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle yaklaşık 35 yıldır işin mutfağında olan Metro Türkiye, kendi markalarıyla da iddialı. Metro Premium, Metro Chef, Metro Professional, Rioba, Fine Life ve Aro markalarıyla başta yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere tüm mutfak ihtiyaçlarına A’dan Z’ye çözümler sunmayı hedefliyorlar. Metro Türkiye’nin hem yerli hem de dünya lezzetlerini buluşturduğu kendi markalı ürün gamında trüflü sprey zeytinyağından tatlı patatese, somon fümeden ırk burger serisine, mezelerden yerli ve ithal peynir çeşitlerine, bitki bazlı ürünlerden pastacılık malzemelerine kadar yaklaşık 3.500 ürün çeşidi var.

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Raflara taşıdığı tüm ürünlerinde kalite ve gıda güvenliğine önem veren Metro Türkiye, kendi markalı et, meyve-sebze, balık, bal, zeytinyağı seçeneklerinin yanı sıra organik ve coğrafi işaretli ürünlerde de izlenebilirlik sunuyor.

Metro şefleri test ediyor

Gastronomi ihtiyaçları için geliştirilen Metro Chef, gıda alanında geniş ürün yelpazesiyle yüksek kalite beklentisini karşılarken özenle seçilip geliştirilen Metro Premium markalı niş ürünlerse mutfaklara ilham veriyor. Rioba, çekirdek ya da kapsül kahve alternatifleri, farklı aromalı bitki çayları ve soslarıyla öne çıkarken Fine Life, gıda ve gıda dışı ürünlerde çeşitlilik odağıyla sunduğu modern ve güvenilir seçeneklerle ihtiyaçlara cevap veriyor. Aro iyi fiyat performansının yanı sıra kaliteden ödün vermeyen gıda ve gıda dışı ürünleriyle tüm temel ihtiyaçları karşılıyor. Metro Professional ise mutfak ekipmanı ve aksesuarlarıyla şeflerin yardımına yetişiyor.

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Metro kendi markasıyla piyasaya sürdüğü tüm ürünlerini Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’daki profesyonel şeflerin onayı ve kontrolünden geçiriyor.

Pek çok farklı kategoride yemek pişirenlerin hayatını kolaylaştıracak Metro ürünlerini kataloglar.metro-tr.com/metro-markali-profesyonel-cozumler sayfası üzerinden inceleyebilir, Metro şeflerinin reçetelerine de

Bu içerik sponsorludur.