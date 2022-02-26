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Bir sıcak çayınızı içeriz!

#Çay#Türkiye#İstanbul
Bir sıcak çayınızı içeriz

Dünyanın en çok çay tüketen ülkesiyiz. İyi demlenmiş, şöyle dumanı üstünde bir çayla içimizi ve sohbetimizi ısıtmanın yeri çok başka. İsteyene şömineli alanı, isteyene manzaralı seyir terasıyla çayın hakkını veren, yanında tadabileceklerimizle de mutlu eden kışlık mekânların en iyilerini jürimiz seçti.

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1) İsviçre Alpleri’nde gibi
Chalet Restoran, İstanbul
Beşiktaş’ta, Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki mekân, şehirde kış konsepti denince akla ilk gelenlerden. Savaş Özbey’e göre burada kendinizi İsviçre Alpleri’nde gibi hissetmeniz olası; zira 120 yıllık bir dağ evi İsviçre’den getirilmiş. Çay, 29 lira. İsviçre’nin özel tatlarından peynir fondüyü (235 lira) deneyimlemek de mümkün. (0212) 326 11 00

2) Eski Rus binasında
Kar’s Otel, Kars
Ebru Erke “Özellikle ateş yaktıkları dış avluda karda vakit geçirmek rüya gibi” diyor. Konaklamak için özel şömineli odalarını da öneriyor. Kışın Kars kazı (kilosu 900 TL civarında) da tadılabiliyor. Ihlamur, tarçın, bade şekeri ve karanfille hazırlanan kış çaylarıysa 15 lira. (0474) 212 16 16)

Bir sıcak çayınızı içeriz

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3) Matcha latte molası
Sakıp Sabancı Müzesi Bahçe, İstanbul
Erguvandan mimozaya birbirinden farklı 115 bitki çeşidinin olduğu kış bahçesini Ferit Özkaşıkçı öneriyor. Üst kattaki MSA’nın Restoranı’nda soluklanıp ‘rooibos chai tea latte’ (30 lira), sütlü oolong çayı (25 lira) veya matcha latte (30 lira) gibi çeşitlerin tadına bakabilirsiniz. (0212) 277 22 00

Bir sıcak çayınızı içeriz

4) Direnç çayını deneyin
Simurg Inn, Çanakkale
Yemyeşil doğa manzarasının ortasındaki otelin atmosferi ruhu da tazeliyor. Rahat koltuklu ortak oturma alanı, dağ ve deniz manzaralı terasıyla öne çıkıyor. Ebru Erberdi, zencefil, biberiye, limon ve portakalla hazırladıkları direnç çayını özellikle öneriyor. İçindeki taze zencefil rendesiyle rahatlatan çayın demlik fiyatı 50 lira. (0536) 611 89 29

Bir sıcak çayınızı içeriz

5) Saat 5’i vurunca!
Çırağan Palace Kempinski, İstanbul
Türkiye’ye ilk lüks ‘5 çayı’ deneyimini getiren oteli Savaş Özbey öneriyor. Boğaz’a bakan Gazebo Lounge’da üç katlı tepsi ve porselen fincanlarla öne çıkan bu sunuma (kişi başı 575 lira) ev yapımı çikolata, makaron, kadife kek gibi lezzetler eşlik ediyor. Özel yeşil çay harmanları (70 lira) da var. (0212) 326 46 46

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6) Müze turu molası
Dolmabahçe Resim Müzesi, İstanbul
Ebru Erke “Müzenin girişindeki Boğaz’a bakan Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu çok klas. Hem müze gezin hem keyif yapın” diyor. Bitki çayları 20 lira.
(0212) 236 90 00

7) Kavunlu, yaseminli...
Bennu, İstanbul
Onur Baştürk’ün önerdiği Etiler’deki mekân şömineli. Michelin’li şef Dave De Belder’in menüsü kömür ateşinde ızgara lezzetler odaklı... Geniş bir çay seçkisine de sahip. Böğürtlen ve melisalı; yeşil elma, limonotu ve yabanmersinli, beyaz kavunlu ve yaseminli yeşil çay öne çıkanlardan. Demlik fiyatı 65 lira. (0533) 092 36 68

8) Şömine başında...
Skye Vue, Ankara
JW Marriott’ın panoramik şehir manzaralı lounge bölümünde şık ve rahat bir alan yaratılmış. Geniş koltukları arkadaş buluşmaları için de
ideal. Savaş Özbey, mekânın geniş şömine alanında vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyor. Tarçınlı, orman meyveli kış çayı, zencefil çayı gibi çeşitler 50 lira. (0312) 248 88 88

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Bir sıcak çayınızı içeriz

9) Peribacalarına karşı
Argos in Cappadocia, Nevşehir
Otelin lounge alanı Seki, Çağdaş Ertuna’nın önerisi. Şömine başında ya da peribacaları manzaralı terasında 20’ye yakın Ronnefeldt çay tadabilirsiniz.
Demlik fiyatı 50 lira. (0384) 219 31 30

Bir sıcak çayınızı içeriz

10) Göl manzarası var
NG Hotels Sapanca, Sakarya
Doğanın içindeki lounge’da ıhlamur, papatya, melisa gibi bitki çaylarını(24 lira) tadabilirsiniz. Savaş Özbey’e göre göl manzarası kış aylarında daha da güzel, özellikle kar yağmışsa… (0264) 242 56 00

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