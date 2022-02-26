Bir sıcak çayınızı içeriz!

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1) İsviçre Alpleri’nde gibi

Chalet Restoran, İstanbul

Beşiktaş’ta, Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki mekân, şehirde kış konsepti denince akla ilk gelenlerden. Savaş Özbey’e göre burada kendinizi İsviçre Alpleri’nde gibi hissetmeniz olası; zira 120 yıllık bir dağ evi İsviçre’den getirilmiş. Çay, 29 lira. İsviçre’nin özel tatlarından peynir fondüyü (235 lira) deneyimlemek de mümkün. (0212) 326 11 00

2) Eski Rus binasında

Kar’s Otel, Kars

Ebru Erke “Özellikle ateş yaktıkları dış avluda karda vakit geçirmek rüya gibi” diyor. Konaklamak için özel şömineli odalarını da öneriyor. Kışın Kars kazı (kilosu 900 TL civarında) da tadılabiliyor. Ihlamur, tarçın, bade şekeri ve karanfille hazırlanan kış çaylarıysa 15 lira. (0474) 212 16 16)

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3) Matcha latte molası

Sakıp Sabancı Müzesi Bahçe, İstanbul

Erguvandan mimozaya birbirinden farklı 115 bitki çeşidinin olduğu kış bahçesini Ferit Özkaşıkçı öneriyor. Üst kattaki MSA’nın Restoranı’nda soluklanıp ‘rooibos chai tea latte’ (30 lira), sütlü oolong çayı (25 lira) veya matcha latte (30 lira) gibi çeşitlerin tadına bakabilirsiniz. (0212) 277 22 00

4) Direnç çayını deneyin

Simurg Inn, Çanakkale

Yemyeşil doğa manzarasının ortasındaki otelin atmosferi ruhu da tazeliyor. Rahat koltuklu ortak oturma alanı, dağ ve deniz manzaralı terasıyla öne çıkıyor. Ebru Erberdi, zencefil, biberiye, limon ve portakalla hazırladıkları direnç çayını özellikle öneriyor. İçindeki taze zencefil rendesiyle rahatlatan çayın demlik fiyatı 50 lira. (0536) 611 89 29

5) Saat 5’i vurunca!

Çırağan Palace Kempinski, İstanbul

Türkiye’ye ilk lüks ‘5 çayı’ deneyimini getiren oteli Savaş Özbey öneriyor. Boğaz’a bakan Gazebo Lounge’da üç katlı tepsi ve porselen fincanlarla öne çıkan bu sunuma (kişi başı 575 lira) ev yapımı çikolata, makaron, kadife kek gibi lezzetler eşlik ediyor. Özel yeşil çay harmanları (70 lira) da var. (0212) 326 46 46

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6) Müze turu molası

Dolmabahçe Resim Müzesi, İstanbul

Ebru Erke “Müzenin girişindeki Boğaz’a bakan Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu çok klas. Hem müze gezin hem keyif yapın” diyor. Bitki çayları 20 lira.

(0212) 236 90 00

7) Kavunlu, yaseminli...

Bennu, İstanbul

Onur Baştürk’ün önerdiği Etiler’deki mekân şömineli. Michelin’li şef Dave De Belder’in menüsü kömür ateşinde ızgara lezzetler odaklı... Geniş bir çay seçkisine de sahip. Böğürtlen ve melisalı; yeşil elma, limonotu ve yabanmersinli, beyaz kavunlu ve yaseminli yeşil çay öne çıkanlardan. Demlik fiyatı 65 lira. (0533) 092 36 68

8) Şömine başında...

Skye Vue, Ankara

JW Marriott’ın panoramik şehir manzaralı lounge bölümünde şık ve rahat bir alan yaratılmış. Geniş koltukları arkadaş buluşmaları için de

ideal. Savaş Özbey, mekânın geniş şömine alanında vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyor. Tarçınlı, orman meyveli kış çayı, zencefil çayı gibi çeşitler 50 lira. (0312) 248 88 88

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9) Peribacalarına karşı

Argos in Cappadocia, Nevşehir

Otelin lounge alanı Seki, Çağdaş Ertuna’nın önerisi. Şömine başında ya da peribacaları manzaralı terasında 20’ye yakın Ronnefeldt çay tadabilirsiniz.

Demlik fiyatı 50 lira. (0384) 219 31 30

10) Göl manzarası var

NG Hotels Sapanca, Sakarya

Doğanın içindeki lounge’da ıhlamur, papatya, melisa gibi bitki çaylarını(24 lira) tadabilirsiniz. Savaş Özbey’e göre göl manzarası kış aylarında daha da güzel, özellikle kar yağmışsa… (0264) 242 56 00