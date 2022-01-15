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Bir kaşığında bin şifa...

#Çorba#Sakatat#Kelle
Bir kaşığında bin şifa...

Vücut direncimizi daha çok önemsediğimiz bu dönem sıcacık bir çorbaya kim hayır diyebilir! Hele de bağışıklık güçlendirici ve kolajen bombası sakatatlı bir çorbaysa... Paçadan işkembeye, kuzu kelleden damar tuzlamaya soğuk kış günlerinde imdadımıza yetişen sakatat çorbalarının en iyilerini nerede bulabileceğimizi sorduk, jürimiz favorilerini sıraladı.

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1- ÖĞLENE KADAR BİTİYOR
Paçacı Sülfettin Usta’nın Yeri, Erzurum

Bir kaşığında bin şifa...

Çorbalarını kelle paça yerine sadece ayak paça kullanarak hazırlıyorlar, bu sebeple çorbaların kolajen oranı daha yüksek... Her sabah taze yapılıp kaynayan ürünler öğlen saatine kalmıyor. Ebru Erke ve Somer Sivrioğlu’nun önerisi ayak paça çorbanın
fiyatı 20 lira. (0442) 214 02 16

2- ŞIRDAN DA VAR
Beylerbeyi Paşa Kokoreç, İstanbul

Bir kaşığında bin şifa...

Sevilen kokoreç duraklarından biri olsa da hem çorbaları hem de kebap çeşitleriyle zengin bir menüye sahip. Damar tuzlama, kelle paçanın yanı sıra şırdan da var. Somer Sivrioğlu’nun favorisi işkembenin fiyatı 36 lira. (0216) 318 12 80

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3- KUZU AYAK İÇİN GİDİN
Hayat Lokantası, İstanbul

Bir kaşığında bin şifa...

Oğuz Yenihayat burası için “Müdavimleri Paçacı Necip Usta olarak tanıyor. Yıllardır Fatih’te hizmet veren Hayat Lokantası’nın kuzu ayak çorbasının (30 lira) tadını bilen başka yerde paça içemez. Kemikli etle servis edilen paçanın eti kemiğinden kolaylıkla sıyrılıyor” diyor. (0212) 621 84 85

4- YARIM KELLELİ ÇORBA...
Çorbacı İsmet Usta, İzmir

Bir kaşığında bin şifa...

1950‘den beri İzmir’de çorba denince akla gelen ilk yerlerden... Tüm çeşitler günlük, taze pişirilip servise sunuluyor. Deniz Sipahi’nin önerisi işkembe 32.5 lira. Yarım kuzu kelleyle hazırlanan spesiyal çorbaysa 42 lira.  (0232) 463  57 66

5- BEYOĞLU’NUN ÜNLÜSÜ
Lale İşkembecisi, İstanbul

Bir kaşığında bin şifa...

60’lı yıllarda kurulan işletmenin müdavimi çok. İşkembeyi makine kullanmadan satırda çekerek hazırlıyorlar. Tuzlama ve beyin çorbası gibi çeşitleri de var. Deniz Gürsoy ve Deniz Sipahi’nin önerisi işkembe çorbası 25 lira. (0212) 252 69 69

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6- YOL ÜSTÜ İŞKEMBE
Ciğerci Osman, Bursa

İşletme Bursa-İzmir yolu üzerinde Mustafakemalpaşa girişinde... Deniz Gürsoy, yol üzerinde karnını doyurmak isteyenlerin ziyaret etmesi gereken bir durak olduğunu söylüyor ve işkembe çorbasını (26 lira) tavsiye ediyor. (0224) 613 71 00

7- 20’YE YAKIN ÇEŞİT
Ayvalık Paşa Çorba, Balıkesir

Bir kaşığında bin şifa...

Ege usulü yaptıkları sulu yemekleriyle de tanınıyorlar. Bunlara 20’ye yakın çorba çeşidi eşlik ediyor. Akşama kalmadan biten işkembe çorbalarını  (25 lira) Ebru Erke ve Deniz Sipahi’nin önerisi... (0266) 312 50 18

8- TAPTAZE MALZEMEDEN...
Makam Çorbacısı, Sivas

Bir kaşığında bin şifa...

Asuman Kerkez “Sivas’ta uzun yıllardır hizmet veren Mikail Usta, her malzemeyi titizlikle seçer. Kullanılan hiçbir ürün dondurucuya girmediği gibi çok da lezzetlidir” diyor ve kelle paça çorbasını (27 lira) tatmanızı öneriyor. (0346) 226 15 14

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9- TİRİDE BENZİYOR
Mevlana Çorbacısı, Antalya

Bir kaşığında bin şifa...

Ebru Erke “Kâseye önce tirit benzeri pekmezsiz simit parçaları konuluyor. Sonra dil, beyin, paça gibi istediğiniz sakatatı simitlerin üzerine yerleştirip terbiyeli karışımdan ekliyorlar” diyor. Kelle paça 35, tuzlama 40 lira. (0242) 321 40 46

10- 24 SAAT AÇIK
Şayan İşkembe, İstanbul

Gayrettepe’deki restoran İstanbul’un en popüler çorbacılarından... Sadece çorba değil, ızgara et ve kokoreç  de yiyebiliyorsunuz. Deniz Gürsoy tuzlama (40 lira) çorbasını denememizi öneriyor. Mekân24 saat açık. (0212) 211 30 89 

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#Çorba#Sakatat#Kelle

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