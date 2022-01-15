Bir kaşığında bin şifa...

Haberin Devamı

1- ÖĞLENE KADAR BİTİYOR

Paçacı Sülfettin Usta’nın Yeri, Erzurum





Çorbalarını kelle paça yerine sadece ayak paça kullanarak hazırlıyorlar, bu sebeple çorbaların kolajen oranı daha yüksek... Her sabah taze yapılıp kaynayan ürünler öğlen saatine kalmıyor. Ebru Erke ve Somer Sivrioğlu’nun önerisi ayak paça çorbanın

fiyatı 20 lira. (0442) 214 02 16

2- ŞIRDAN DA VAR

Beylerbeyi Paşa Kokoreç, İstanbul





Sevilen kokoreç duraklarından biri olsa da hem çorbaları hem de kebap çeşitleriyle zengin bir menüye sahip. Damar tuzlama, kelle paçanın yanı sıra şırdan da var. Somer Sivrioğlu’nun favorisi işkembenin fiyatı 36 lira. (0216) 318 12 80

Haberin Devamı

3- KUZU AYAK İÇİN GİDİN

Hayat Lokantası, İstanbul





Oğuz Yenihayat burası için “Müdavimleri Paçacı Necip Usta olarak tanıyor. Yıllardır Fatih’te hizmet veren Hayat Lokantası’nın kuzu ayak çorbasının (30 lira) tadını bilen başka yerde paça içemez. Kemikli etle servis edilen paçanın eti kemiğinden kolaylıkla sıyrılıyor” diyor. (0212) 621 84 85

4- YARIM KELLELİ ÇORBA...

Çorbacı İsmet Usta, İzmir





1950‘den beri İzmir’de çorba denince akla gelen ilk yerlerden... Tüm çeşitler günlük, taze pişirilip servise sunuluyor. Deniz Sipahi’nin önerisi işkembe 32.5 lira. Yarım kuzu kelleyle hazırlanan spesiyal çorbaysa 42 lira. (0232) 463 57 66

5- BEYOĞLU’NUN ÜNLÜSÜ

Lale İşkembecisi, İstanbul





60’lı yıllarda kurulan işletmenin müdavimi çok. İşkembeyi makine kullanmadan satırda çekerek hazırlıyorlar. Tuzlama ve beyin çorbası gibi çeşitleri de var. Deniz Gürsoy ve Deniz Sipahi’nin önerisi işkembe çorbası 25 lira. (0212) 252 69 69

Haberin Devamı

6- YOL ÜSTÜ İŞKEMBE

Ciğerci Osman, Bursa

İşletme Bursa-İzmir yolu üzerinde Mustafakemalpaşa girişinde... Deniz Gürsoy, yol üzerinde karnını doyurmak isteyenlerin ziyaret etmesi gereken bir durak olduğunu söylüyor ve işkembe çorbasını (26 lira) tavsiye ediyor. (0224) 613 71 00

7- 20’YE YAKIN ÇEŞİT

Ayvalık Paşa Çorba, Balıkesir





Ege usulü yaptıkları sulu yemekleriyle de tanınıyorlar. Bunlara 20’ye yakın çorba çeşidi eşlik ediyor. Akşama kalmadan biten işkembe çorbalarını (25 lira) Ebru Erke ve Deniz Sipahi’nin önerisi... (0266) 312 50 18

8- TAPTAZE MALZEMEDEN...

Makam Çorbacısı, Sivas





Asuman Kerkez “Sivas’ta uzun yıllardır hizmet veren Mikail Usta, her malzemeyi titizlikle seçer. Kullanılan hiçbir ürün dondurucuya girmediği gibi çok da lezzetlidir” diyor ve kelle paça çorbasını (27 lira) tatmanızı öneriyor. (0346) 226 15 14

Haberin Devamı

9- TİRİDE BENZİYOR

Mevlana Çorbacısı, Antalya





Ebru Erke “Kâseye önce tirit benzeri pekmezsiz simit parçaları konuluyor. Sonra dil, beyin, paça gibi istediğiniz sakatatı simitlerin üzerine yerleştirip terbiyeli karışımdan ekliyorlar” diyor. Kelle paça 35, tuzlama 40 lira. (0242) 321 40 46

10- 24 SAAT AÇIK

Şayan İşkembe, İstanbul

Gayrettepe’deki restoran İstanbul’un en popüler çorbacılarından... Sadece çorba değil, ızgara et ve kokoreç de yiyebiliyorsunuz. Deniz Gürsoy tuzlama (40 lira) çorbasını denememizi öneriyor. Mekân24 saat açık. (0212) 211 30 89