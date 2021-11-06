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Türk mutfağının genç ve yaratıcı şeflerinden biri Deniz Temel. Türkiye’de gastronomi eğitimi aldıktan sonra ABD’de Sheraton ve Holiday Inn gibi otellerde, ardından İstanbul’da Murat Bozok’la Mimolett’te çalıştı. Sao Paolo’daki ünlü D.O.M ve Kopenhag’daki NOMA’da staj yaptı. Sonra da Kemal Demirasal’la Alancha macerası başladı.

Son olaraksa tüm tecrübelerini toplayıp kendi Yörük köklerinden yola çıkarak Kuruçeşme’deki Alaf’ı yarattı Temel... Burayı “Alaf bir göçebe lokantası, bu topraklardan geçmiş, göç etmiş veya gelmiş insanların bıraktığı kültürlerden ve hikâyelerden beslenen bir lokanta” diye tanımlıyor.

ERMENİ YA DA EZİDİ SOFRASI...

Yörük şivesinde ‘alaf’, közlü alev anlamına geliyor. Kürtçedeyse kelime ‘alav’a dönüşüyor. Zaten Alaf’ta mevsimine göre çıkan farklı yemeklerle bir gün Yörük sofrasına konuk olurken başka bir gün Kürt sofrasına, sonra bir Ermeni ya da Ezidi sofrasına konuk olabilirsiniz... İstanbul mutfağından Anadolu’nun farklı yörelerine uzanan yerel ve geleneksel yemekler yorumlanıyor burada.

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Kuzu döşten yapılmış özel bir pastırmayla hazırlanan pide, en iddialı ve her zaman bulunan yemeklerinden. Yine özel bir tat olarak sultani bezelye öne çıkıyor. Boz Antep fıstığı, zeytinyağı, limon suyu, bazen de bezelyenin tatlılığına göre bal ekleyerek yapıyorlar. Bir de Silifke’den Antalya’ya bir sosyalleşme yemeği olan haşlanmış fıstık pişiriyorlar. Eylül-ekimde topraktan taze çıkan yerfıstıklar 4-5 saat haşlanıyor; bir gün bekletildikten sonra yeniyor.

Alaf Fine Catering & Events markasıyla özel etkinlikler de yapan şef Deniz Temel, Kuruçeşme’de aynı binadaki Alaf2Tek’le de uzmanlaştığı sokak lezzetlerini misafirleriyle paylaşıyor... (0532) 015 94 19