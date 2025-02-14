Bereketli ramazan sofraları

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Ramazanda her zamankinden daha özenli sofralar kurulacak. Birbirinden lezzetli yemekler iftar ve sahur sofraları için özenle hazırlanacak. Hürriyet Lezzetli Hayat yazarımız Sahrap Soysal her şehrin kendine ait, ramazan ayına özel reçeteleri olduğunu, bu lezzetlerin sofraları süsleyeceğini söylüyor. “Anadolu iftar geleneğinde, oruç ya kahvaltılıkla açılır ya da çorbayla. Ben Malatya Pötürge ekmeğini tereyağıyla özel bir karışım olan dermana batırırken Antakya pidesini de zeytinyağı ve toz zahtere bandırmayı, yanına da halhalı zeytin yemeği severim” diyor.

Her şehrin kendine özgü ramazan sofralarında olmazsa olmazı var. Soysal “Samsun, Trabzon’a uzanırsak ‘Kıymalı veya peynirli pide olsa’ diye içimden geçiririm. Ordulular melocan kavurmasını, Giresunlular kuru fasulyeli karalahana çorbasını tercih eder. Öte yandan Erzurum çivil peynirli suböreğini, Amasya cevizli nokulunu, Tokat etli yaprak sarmasını, Trakya muhacir tarhanasını, Çorum katık çorbasını, Gaziantep’se ekşili köftesini sofrasında mutlaka görmek ister. Tatlıya gelirsek; cevizli sarı burma, Adana usulü kadayıf, kuru yufka tatlısı, Diyarbakır incaz hoşafı, Van erik kavurması ramazan sofralarının en geleneksel tatlılarıdır, yüzyıllardır sofralarımızda yer alır” diye anlatıyor.

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Temel gıda ürünlerinden oluşuyor



Gıda güvenliğine uygunluğu ve kalitesiyle gönül rahatlığıyla tüketilebilecek yağ, un, salça, tuz, şeker, çay ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden oluşan Metro Türkiye ramazan erzak paketleri...

Aro Ramazan Erzak Paketi

13 çeşit ürün: 1 litre Aro ayçiçeğiyağı, 1 kg Aro un, 1 kg Aro toz şeker, 500 g Aro makarna spagetti, 500 g Aro arpa şehriye, 200 g Aro zeytin (351-380), 1 kg Aro kırmızı mercimek, 1 kg Aro nohut,

1 kg Aro pilavlık bulgur, 750 g Aro tuz, 500 g Aro Rize çay, 830 g Aro domates salçası, 1 kg Aro pilavlık pirinç ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 465 lira (KDV dahil)

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Ramazan Erzak Paketi 2

21 çeşit ürün: 2 litre Biryağ ayçiçeğiyağı, 2 kg Söke un, 1 kg Doğuş toz şeker, 500 g Tat burgu makarna, 500 g Tat kalem makarna, 500 g Tat tel şehriye, 500 g Tat arpa şehriye, 400 g Onur siyah zeytin (411-460), 1 kg Tat yerli kırmızı mercimek, 1 kg Tat nohut, 1 kg Tat pilavlık bulgur, 750 g Billur Tuz, 500 g Efor Rize çay, 830 g Tukaş domates salçası, 180 g Çokokrem fındık kreması, 2 kg Tat yerli pilavlık pirinç, 98 g Dr. Oetker kakaolu puding, 80 g Dr. Oetker vanilyalı puding, 750 g Doğuş küp şeker,

51 g Bizim Çorba şehriyeli tavuk, 80 g Bizim Çorba ezogelin ürünlerinden oluşuyor. Fiyat: 890 TL (KDV dahil)

Ramazan Erzak Paketi 3

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23 çeşit ürün: 2 lt Biryağ ayçiçeğiyağı, 1 lt Biryağ ayçiçeğiyağı, 2 kg Söke un, 1 kg Doğuş toz şeker, 500 g Arbella burgu makarna, 500 g Arbella kalem makarna, 500 g Arbella tel şehriye, 500 g Arbella arpa şehriye, 500 g Marmarabirlik zeytin (411-460), 1 kg Tat yerli kırmızı mercimek, 1 kg Tat dermason fasulye, 1 kg Tat pilavlık bulgur, 750 g Billur iyotlu tuz, 500 g Efor Tiryaki çay, 830 g Tat domates salçası,

2 kg Tat Osmancık pirinç, 98 g Dr. Oetker kakaolu puding, 80 g Dr. Oetker vanilyalı puding, 750 g Doğuş küp şeker, 51 g Bizim Çorba şehriyeli tavuk, 80 g Bizim Çorba ezogelin, 180 g Çokokrem fındık kreması, 50 g Kurukahveci Mehmet Efendi Türk kahvesinden oluşuyor. Fiyat: 1.050 lira (KDV dahil)

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Kendiniz de oluşturabilirsiniz

Ülkemizde faaliyete başladığı 1990’dan bu yana Türk mutfak kültürünün değerlerini korumayı ve yaşatmayı misyon edinen Metro Türkiye hem mutfağımızın hem yardımlaşmanın en önemli yansımalarından biri olan ramazan sofraları için hazırlıklarını tamamladı. Bolluk, bereket, dayanışma kavramlarının çok daha fazla anlam kazandığı ramazan ayına özel hazırlanan üç farklı erzak paketi, bu yıl da Metro Türkiye güvencesiyle raflarda yerini aldı. Her partisi gıda analiz ve denetimlerinden geçmiş yağ, un, salça, tuz, çay, şeker ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden oluşan erzak paketleri paylaşmanın gücünü arttırırken ramazan sofralarını da bereketlendirecek. Bu yıl müşterilerine kendi markası Aro’nun 13 ürün çeşidinden oluşan özel bir erzak paketi de hazırlayan Metro Türkiye, kendi ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş kolileri tercih eden kurumlar içinse ‘Kendi Erzak Paketini Oluştur’ seçeneği sunuyor.

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Müşterilerine birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri kaynağından rafa en güvenli şekilde ulaştırmayı en temel görev olarak gören Metro Türkiye, erzak paketlerinde yer verdiği toplam 40’tan fazla çeşit ürün için tedarikçilere gıda güvenliği denetimleri yapmanın yanı sıra her parti ürünü akredite laboratuvarlarda analizlerden geçiriyor. Yalnızca analiz ve denetim sonucu onaylanmış ürünlere ramazan paketlerinde yer vererek bereketi paylaşmayı güvenilir bir hale getiriyor.

Siz de ramazanın bereketini Metro Erzak Paketleri ile yaşatmak için üç farklı seçenekten size uygun olanı seçebilir a da ‘Çok Al Az Öde’ ile toplu alım avantajı sunan ürünlerin de olduğu seçeneklerle kendi erzak paketinizi dilediğiniz miktarda ve tutarda oluşturabilirsiniz. Ülkemizin dört bir yanındaki 61 ile satışı yapılan erzak paketlerinin yanı sıra bereketi dilediğiniz kişi ve kurumlarla paylaşmak için Metro Türkiye’nin özel indirim oranlarıyla müşterilerine sunduğu Metro Hediye Çeki ve Dijital Hediye Kartı seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz.