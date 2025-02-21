Bereketli, leziz ve bol çeşitli

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Butik üretim, elle kesim

Tabakoğlu Pastırma, Kastamonu

Doğa Çitçi ramazan sofralarına lezzet katacak en özel adreslerden biri olarak öneriyor bu markayı: “Meşhur Kastamonu pastırması için internet sitelerinden de sipariş verebilirsiniz. Çemenli ve çemensiz seçenekleri var; çok ince doğranıyor ve makine kullanılmadan kesiliyor. Diğer illerde yapılan pastırmalar fabrikalarda kurutulup kalın dilimler halinde kesiliyor. Bu nedenle ramazan sofram için Kastamonu pastırması tercih ediyorum.” Salih Seçkin Sevinç de “Pastırma denince en iyilerden biri. Türkiye’nin her yerine kargo yapıyorlar” diyor. Gülay Barbaros Altan, Esin Sungur ve Yaren Çarpar da iftariyerikler arasında önemli yer tutan pastırma için burayı öneriyor. Çevrimiçi sipariş adresi: tabakoglupastirma.com

Geniş ürün yelpazesi

Namlı Gurme, Karaköy-İstanbul

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İstanbul’un en köklü şarküterilerinden biri olan Namlı Karaköy, sunduğu geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Ebru Erke Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel peynir ve pastırma çeşitlerinin burada olduğunu belirtirken Aydın Demir şunları söylüyor: “Namlı’yı özellikle pastırma, sucuk ve bal gibi ürünleri için tercih ediyorum, çünkü burada her ürün özenle seçilmiş ve kalite standartları yüksek. Ramazan sofralarına lezzet katmak için geleneksel yöntemlerle üretilen pastırmaları, baharat dengesi mükemmel sucukları ve doğal, katkısız ballarıyla her zaman güvenle alışveriş yapabileceğim bir adres.” (0212) 293 68 80

Doğallık ön planda

Hevsel Bahçesi, Diyarbakır

Koray Günyaşar “Karacadağ pirinci, siyah nohut, mercimek gibi ürünleri atalık tohumdan ve zehirsiz tarımla üretiliyor. Süzme çiçek balı ve tereyağıysa hem sahurda hem iftarda sofranızı lezzetlendirecek ürünlerinden” diyor. Ebru Erke de favorisi olan markayı şöyle anlatıyor: “Özellikle Diyarbakır ve çevresindeki çiftçilerle bire bir temas kurularak en doğal haliyle yetiştirilen ürünler özenle seçiliyor ve en temiz bez torbalarla paketleniyor. Diyarbakır’ın meşhur mercimeği ve doğal kayatuzları katkısız, saf içerikleriyle tavsiyelerim arasında.” Esin Sungur’un da önerdiği markanın çevrimiçi sipariş adresi: hevselbahcesi.com (0536) 945 40 21

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Sucuk, kavurma, sosis...

İkbal, Afyonkarahisar

Salih Seçkin Sevinç, Afyonkarahisar’ın tarihi markalarından İkbal hakkında şöyle diyor: “1900’lü yılların başından beri aynı kalitede üretim yapan ve adını bizzat Atatürk’ün verdiği İkbal, meşhur sucuğu ve kaymaklı lokumuyla ramazan sofraları için en güvenilir adreslerden biridir.” Ebru Erke ve Gülay Barbaros Altan da özellikle kavurmasını ve bir yenilik olarak füme dana cheddar’lı sosislerini öneriyor. Zeynep Kakınç da markanın favorileri arasında olduğunu belirtirken “İnternet sitelerinden, gönül rahatlığıyla Afyon’a özgü ürünleri temin edebilirsiniz” diyor. Çevrimiçi sipariş adresi: ikbalonline.com

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Gelenekselleşen tatlılar

Karaköy Güllüoğlu, İstanbul

İstanbul’un simge tatlıcılarından biri olan Karaköy Güllüoğlu’nun Antep fıstıklı güllacı iftar sonrası için en çok tercih edilenlerden biri. Ayfer Yavi “Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da özel olarak ürettikleri Antep fıstıklı güllaçlarından alabilirsiniz” diyor. Zeynep Kakınç ve Salih Seçkin Sevinç de ramazan sofralarından eksik olmayacak baklavalarını önerirken geleneksel reçetelere sadık kalarak üretilen bu tatlıları güvenilir bir marka olduğu için buradan aldıklarını söylüyor. (0212) 225 52 82

Anadolu’dan bir seçki

Gözde Şarküteri, İstanbul

Koray Günyaşar “Kadıköy Çarşısı’nda Türkiye’nin dört bir yanından en kaliteli ürünleri toplamasıyla meşhur, tarihi bir nokta. Mezeleri de mükemmel ama ben peynir çeşitlerinin müptelasıyım. Çanakkale’den Kars’a, Erzincan’dan Gaziantep’e kadar pek çok yöreden peynir var. Özellikle Çanakkale yüzde 100 keçi peyniri ve Trakya eski kaşarlarına hayranım. Zeytin çeşitleri de iyi. Gözde’de Boşnak usulü kuru et de yine önereceğim ürünlerin başında geliyor” diyor. Zeynep Kakınç da burayı tavsiye ediyor. (0216) 346 02 40

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Kars lezzetleri

Koçulu Peynircilik, İstanbul

Kars’ın meşhur peynirlerini İstanbul Beylerbeyi’ne taşıdılar. Ayfer Yavi “Boğatepe Köyü’nün zengin otlaklarında beslenen ineklerin sütünden üretilen peynirlerini kargoyla sipariş edebilirsiniz. İlk tavsiyem coğrafi işaretli Kars gravyeri ve eski kaşar peyniri. Ramazan için koyun tulum peyniri ve yayık tereyağı da denemeniz gerekenlerden” tavsiyesini veriyor. Zeynep Kakınç tereyağı ve doğal Kars kavılca bulgurunu öneriyor. Çevrimiçi sipariş: koculupeynircilik.com, (0554) 181 30 36

Tek adresten tüm alışveriş

Metro Marketleri, Türkiye

Gülay Barbaros Altan “Tek noktada birçok yöresel ürünü bulmak için ideal. İskenderoğlu’nun Vakfıkebir tereyağı güçlü aromasıyla pilava, çorbalara yakışıyor. Buffa’nın yüzde 100 manda tereyağı sahurluk. Şemsi Egi’nin 1 yıl olgunlaştırılmış İzmir tulumu ve Mesnevi Çiftliği’nin yüzde 100 koyun, Erzincan tulumunu alıyorum. Coğrafi işaretli Pınarbaşı Rize kavurmasını da öneririm. Metro Chef’in ödüllü Gemlik zeytini ve Hatay halhalı kırma yeşil zeytini de çok iyi.” 444 50 40

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Ayvalık’tan yöresel

Darbuka Kardeşler, Ayvalık

Doğa Çitçi “Dededen toruna butik bir peynirci. Tüm peynirlerini şirden mayasıyla üretip, 1 yıl olgunlaştırıp satıyor.

Bu sayede peynirleri daha aromatik oluyor. Balıkesir’in yöresel ürünlerini satan işletmenin en popüler peyniri, coğrafi işaretli Cunda sepet peyniri. Ayrıca Midilli’ye özgü Saganaki’nin kekikli, cevizli, çörekotlu gibi çeşitleri denemeye değer. Ayvalık kırma, çizik ve biberli zeytinleri, Bergama ve İzmir tulumları çok lezzetli. İnternet sitesi ve Instagram adresinden ulaşabilirsiniz” diyor. Çevrimiçi sipariş:

darbukakardesler.com, (0505) 990 73 94

Peyniriyle meşhur

Alâ Dükkân, Karaman

Esin Sungur “Divle obruğu tulum peynirini alabilirsiniz. İyisini tatmamış olan bilemez ama keçi ve koyun sütünden yapılması, aylar boyu mağaralarda olgunlaşması sayesinde güçlü tadıyla, ağızda adeta eriyen dokusuyla mükemmel bir peynir. Ayrıca kayısı pestili ve kuru meyveleri de güzel. Hoşaf yapmak için kullanabileceğiniz ya da iftar sonrası atıştırmalık kuru meyvelerinizi buradan sipariş edebilirsiniz. Marmelat ve reçelleri iftariyelik veya sahurunuzu tatlandıracak bir seçenek olarak değerlendirilmeli” diyerek öneriyor. (0537) 415 71 30