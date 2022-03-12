'Ben sana yaparım yavrucuğum'

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Mutfakla ilişkisi belli sınırlarda olan biriyken ‘evinin şefi’ mertebesine gelişimin sebebini sık sık yazıyorum. Kızım doğduktan sonra, doktorunun tavsiyeleriyle başladığım sağlıklı beslenme arayışı beni bugüne getirdi. Özellikle ilk 36 ayda rafine şeker ve tuz vermedik, paketli gıda yemedi. Evimizin sınırlarında çok başarılı da olduk. Sonra o meşum gün geldi ve kreşe gidip başka çocukların yediklerini görmeye, tadını almaya başladı. Hele televizyon da izlemesine izin verdikten sonra abur cubur dünyası evimize aktı resmen. Pes etmedim tabii ki; kızım ne isterse, ne gösterirse “Aaa ben onu sana yaparım”, “Hayır, dışarıdan alamayız, ben sana aynısını evde yapacağım”, “Bunun içeriği senin vücudun için uygun değil, boyunun uzamamasını istemeyiz değil mi” diyerek onu ikna ederken kendim de neredeyse kimyager gibi içerik araştırıp paketli gıdaların ürün ikamelerini yapmaya çalıştım.

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SAHLEPLİ DONDURMA, MEYVELİ SORBE

Bol bol okudum. Kimi tarifleri benim gibi meraklı mutfakçılarda buldum, bazılarını kendim geliştirdim. Kreşteyken haftada bir, velinin hediye yiyecek götürdüğü etkinliklerde ‘anne işi süt dilimi’ yapıp çocukların paketten çıkmayanı da sevebileceğine ikna etmeye çalıştım etrafımı.

Tabii böyle bir yol çok da kolay değil. Eve elinde şekerlerle gelen misafirlerin ‘Bir kereden bir şey olmaz’ deyişlerini mi, parkta hiç tanımadığınız bir çocuğun annesi tarafından eline bir çubuklu top şeker tutuşturulmasını mı anlatayım... Yine de imkânsız değil! Sağlıklı çocuk beslenmesinin son dönemde yaygınlaştığını görüyorum sosyal medyada, çok mutluyum. Siz de başlayacaksanız gözünüz korkmasın; basit adımlarla ilerleyin. Herkes dondurma yapmaya muz ezip kalıpta dondurarak başlıyor. Ben sonra hızımı alamayıp ev tipi bir dondurma makinesi almıştım. Kızım büyüdü ama biz makineyi hâlâ kullanıyoruz. Özellikle Kahramanmaraş’tan satın aldığım sahleple çok güzel dondurmalar yapıyorum. Yazın bolca çıkan şeftalinin, kayısının, eriğin sorbesi de hem besleyici hem de leziz oluyor.

Bu arada ‘Marshmallow yapmak sağlıklı mı’ diyebilirsiniz, elbette değil. O da bolca şekerli ama evde benim yaptığım, pakete girerken içine basılan gazdan, uzun süre kalsın diye eklenen koruyucu katkı maddelerinden muaf. Hiç olmazsa kimyasallar açısından içim rahat. Bu hafta size çocukların sevdiğinden emin olduğum iki tarif hazırladım. Yanına güzel bir içecek önermeyi de unutmadım.

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ANNE USULÜ SÜT DİLİMİ

(7 kişilik)

NE LAZIM?

* 3 büyük boy yumurta

* 90 gr toz şeker

* 70 gr un

* 1/2 paket kabartma tozu

* 15 gram kakao

* 1 tutam tuz

* 1 çay kaşığı vanilya esansı

Harcı ve üzeri için;

* 200 gr manda kaymağı

* 1 kâse bal

NASIL YAPARIM?

* İçinde su kaynayan bir tencerenin üzerine tabanı suya değmeyecek şekilde bir kâse yerleştirin. Yumurtaları kâseye kırın, şeker ve tuzu ekleyip kaynayan suyun üzerindeyken mikserle 5 dakika çırpın.

* Karışım koyulaşınca tezgâha alıp soğutun.

* Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, vanilyayı da koyun. Spatulayla altüst ederek, yumurtaları söndürmeden karıştırın.

* Yağlı kâğıt serilmiş dikdörtgen fırın tepsisine ince bir katman halinde karışımı yayın.

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* 200 derece fırında, tepsiden kenarları ayrılana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Temiz bir fırın kâğıdının üzerine ters çevirin. Bir mutfak havlusuyla örtüp hafifçe ılınmasını bekleyin. Bu şekilde bekleyince kâğıt daha kolay ayrılır. Ilık hale gelince pişirme kâğıdını sıyırın.

* Keki 10x3 santim boyutlarında dikdörtgenlere kesin. İyice soğuyunca dilimlerin üzerini bir kaşıktan ince ince akıtarak balla kaplayın. Bir dilim kekin üzerine oda sıcaklığına gelmiş kaymaktan kalınca sürün ve diğer kek parçasını üzerine kapatın. Elinizdeki tüm kek kareleri bitene kadar devam edin. Buzdolabında saklayın.

CHAİ TEA LATTE

(4 kişilik)

NE LAZIM?









* 2 siyah çay poşeti

* 1 lt kaynar süt

* 3 su bardağı su

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* 1 tatlı kaşığı (silme) tane karabiber

* 4-5 karanfil



* 2 çubuk tarçın

* Başparmak uzunluğunda zencefil

* 1 tatlı kaşığı kakule (havanda tohumları çıkacak kadar dövülmüş)

* 1 yıldız anason

* 1/2 muskat rendesi

* Tercihe göre bal

NASIL YAPARIM?

* Bir sos tenceresinde su, çay ve tüm baharat çeşitlerini ağır ağır, uzun süre kaynatın. Ocağı kapatıp biraz bekleyin, iyice demlensin.

* Servis için, fincanın üçte birine bu çaydan, üzerine de kaynar sütten ekleyin. Aromasını yoğun seviyorsanız çayı ve sütü yarı yarıya koyabilirsiniz. Dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

GÜLLÜ MARSHMALLOW

(25-30 adet)

NE LAZIM?









* 1 yumurta

* 125 ml su

* 250 gr toz şeker

* 8 kare yaprak jelatin

* Jelatin için soğuk su

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* 1 yemek kaşığı saf gül suyu

* 1/2 su bardağı pudra şekeri

* 1/2 su bardağı mısır nişastası

* Termometre

NASIL YAPARIM?

* Pudra şekeri ve mısır nişastasını karıştırın, yağlı kâğıt serdiğiniz kare cam tepsiye bolca serpin. Ama bir miktarını kenara ayırın.

* Jelatinleri irice kırıp bir kabın içinde soğuk suyla ıslatın ve bekletin.

* 125 ml su ve toz şekeri bir tencerede kaynatın. Şeker kaynadığında yumurta akını çırpmaya başlayın. Yumurta akı katılaşıp mereng haline gelene kadar şekerin ısısını takip edin. 122 dereceye ulaştığında ocaktan alın, yavaş yavaş ve çırparak yumurta akının üzerine boşaltın.

* Suda bekleyen jelatinleri iyice sıkıp karışıma ekleyin. Gül suyunu katın. Hızlı devirde 10 dakika kadar karıştırın. Köpük köpük, bulutsu bir karışım elde edin.

* Spatulayla nişasta ve pudra şekeri serptiğiniz tepsiye boşaltın, üzerini düzleştirin. Üzerine kalan karışımı serpiştirin, bir gece buzdolabında bekletin.

* Bıçağı sıvıyağla yağladıktan sonra marshmallow’u kare kare kesin. Sonra yine nişastalı-şekerli karışıma bulayıp servis edin.