‘Ben böyle güzelini ömrümce görmedim’ demişti… 21 yıldır çifte kumrular gibi... Yuvalarını çiçek bahçesine çevirdiler

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Dün, yaşadıkları New York şehrinin sokaklarında köpeklerini gezdirirken görüntülenen ünlü çift Hollywood’un iki büyük yıldızı olsalar da yanlarından geçip gidenler onları tanımadı bile…

Çünkü 21 yıllık evli bu karı koca her zamanki gibi sade, gösterişten uzak tarzlarına uygun giyim kuşamlarıyla ortaya çıkmış, büyük şöhretlerini deyim yerindeyse yanlarında taşımaya gerek görmemişti.





GİZLİCE EVLENDİLER… 21 YILDIR AYNI YASTIĞA BAŞ KOYUYORLAR

2001 yılında çekilen ve büyük ses getiren A Beautiful Mind (Akıl Oyunları) filminin setinde ilk kez karşılaşan Oscar’lı oyuncu Jennifer Connelly ve Marvel filmlerinin yıldızı Paul Bettany 1 Ocak 2003’te gizli bir törenle büyük aşklarını nikah masasına taşımış ve aynı yıl içinde de oğullarını kucaklarına almıştı.

Jennifer Connelly ve Paul Bettany yolları Akıl Oyunları filminde kesiştiğinde ikisi de gencecik birer oyuncuydu

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Tam 21 yıldır evli olan ama aşklarını bu uzun yıllar boyunca büyüten çifte kumrular, gösteri dünyasının dedikodulardan, skandallardan ve gösterişten uzakta yaşanan en sağlam evliliklerinden birine sahipler.

ONU GÖRDÜĞÜ AN ANLAMIŞ

53 yaşındaki İngiliz oyuncu Paul Bettany, aslında yolları sette kesişse bile 55 yaşındaki eşi Jennifer Connelly’yi ilk kez 1986'da gösterime giren Labirent filminde izlediğini ve ona daha o zamandan aşık olduğunu itiraf etmişti.

Paul Bettany, karısının fotoğrafçı David Dugan’dan doğan 27 yaşındaki oğlu Kai'yi de kendi öz çocuklarından ayırmadan büyütmüştü. Çiftin oğulları Stellan 21 yaşında kızları Agnes ise geçenlerde 13 yaşına bastı.

SAĞLAM YUVANIN SIRRI

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Daha çocuk yaşta modellik yaparak başladığı kariyerinde sayısız film ve diziye imza atan Jennifer Connelly, elde ettiği bu büyük şöhrete ve ilgiye rağmen eşi Paul Bettany’yle kurdukları gözlerden uzaktaki sade yaşamlarını “Anne olmak benim için her şeyi değiştirdi. Benim için en önemli şey çocuklarımın güven içinde büyümelerini ve mutlu bir hayat sürmelerini istemek. Benim için bu yeterli” sözleriyle anlatmıştı. Birlikte üç evlat büyüten ünlü çift Hollywood'un en sağlam evliliklerindne birine sahipler

“DAHA ÖNCE BU KADAR GÜZEL BİRİNE BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIM”

Paul Bettany, ileride eşi ve çocuklarının annesi olacak Jennifer Connelly'yi film setinde ilk gördüğünde hissettiklerini “Daha önce bu kadar güzel birine hiç bu kadar yakın olmamıştım” diyerek anlatmıştı.

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Connelly de kocasının kalbini müzik yeteneğiyle çaldığını “Bana gitar çalmaya başladı ve o anda her şey bitti” sözleriyle anlattı. 11 Eylül saldırıları Paul Bettany'nin Jennifer Connelly'ye deli gibi aşık olduğunu ve hayatını onunla geçirmek istediğini anladığı gün olmuş

11 EYLÜL SALDIRILARI ÜNLÜ ÇİFTİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Çift daha görüşmeye yeni başladıkları günlerde 11 Eylül saldırıları meydana gelmişti. Paul Bettany o gün yaşanan korkunç saldırıdan o kadar etkilendi ki sadece kalbini çalan güzeller güzeli Jennifer Connelly’yi düşünüp onun için endişelenmekten başka bir şey yapamadı.





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O AN KARAR VERİP YANINA TAŞINMIŞ

İşte 21 yıldır süren bu büyük aşkın sapasağlam temeli de aslında böyle atılmış oldu… Paul Bettany Connelly’ye aşık olduğunu o zaman anladı ve daha sevgili olup olmadıkları bile tam belli değilken onunla yaşamak için hiç düşünmeden New York’a taşındı ve güzel yıldıza hemen evlenme teklif etti! Bettany karısının gördüğü en güzel kadın olduğunu söylerken Jennifer Connelly de evliliklerinin ralarındaki dengenin üstüne kurulduğunu söylüyor

EVLİLİKLERİNİ BU DENGE AYAKTA TUTUYOR

Connelly, evliliğiyle ilgili olarak konuştuğu nadir röportajlarından berinde yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen aslında çok çekingen ve utangaç biri olduğunu, kocası Bettany’nin ise tam tersine çok girişken bir adam olduğunu ve evliliklerini böylece dengede tuttuklarını anlatmıştı.