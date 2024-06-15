Bayram sofrasına vegan tatlılar

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Tatlılarda en sık kullanılan ve vegan olmayan üç temel ürün yumurta, süt ve tereyağı. Bu malzemelerin hepsini de bitkisel alternatiflerle kolayca değiştirmek mümkün. Mesela yumurtanın tatlılarda genellikle bağlayıcı ve kabartıcı bir rolü vardır. Standart bir yumurta yaklaşık 50 gram ve bu fonksiyonları yerine getirebilecek birkaç bitkisel alternatif bulmak mümkün. Örneğin; keten tohumu veya chia tohumu jeli, elma püresi, tofu, karbonat ve sirke karışımı ya da aquafaba (nohut suyu) harika işler çıkarır. Keten veya chia tohumu jeli genellikle kurabiyelerde, elma püresi keklerde, aquafaba ise merenglerde, tofuysa protein oranını yükseltmeye ihtiyacımız olan tariflerde ideal sonuçlar verir. Bu alternatifler, tatlılarınızın dokusunu ve lezzetini koruyarak benzer sonuçlar elde etmenizi sağlar.

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Badem sütü, soya sütü, Hindistan cevizi sütü, yulaf sütü gibi seçenekler hem lezzetli hem de besleyici alternatifler sunar. Her biri farklı bir aroma ve doku katacağı için tarifinize ve damak zevkinize en uygun olanını seçebilirsiniz. Örneğin; kazandibi, sütlaç gibi geleneksel sütlü tatlıları vegan hale getirmek için sadece bitkisel süt kullanmanız yeterli.

TEREYAĞI ŞART DEĞİL

Tereyağı yerine kullanılabilecek birçok bitkisel yağ ve margarin var. Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, tatlılarınıza hoş bir aroma ve doku kazandırır. Ayrıca bitkisel margarinler de tereyağı yerine kullanılabilecek pratik bir alternatif. Buzdolabında soğuttuğunuz Hindistan cevizi yağını tart hamurlarınızda kullanarak aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Vegan tatlılar, sadece veganlar için değil, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme tarzını benimsemek isteyen herkes için harika bir seçenek. Basit birkaç dokunuşla geleneksel tariflerinizi veganlaştırabilir, lezzetten ödün vermeden sağlıklı tatlılar yapabilirsiniz. Bu hafta sizlerle paylaşacağım üç tarifte de

bunu göreceksiniz. Her biri, lezzetli ve tatmin edici tatlılar yapmanın vegan olarak da mümkün olduğunu gösterecek.

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VEGAN BEZE (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı nohut suyu (aquafaba)

◊ 1/4 çay kaşığı krem tartar

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Nohut suyunu (aquafaba) yaklaşık yarıya düşene kadar bir tencerede kaynatın. Bu işlem, bezelerin daha sıkı ve stabil olmasını sağlar. Soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen nohut suyunu bir karıştırma kabına alın.



◊ Üzerine krem tartarı ekleyin. Mikserle orta hızda çırpmaya başlayın. Karışım köpürmeye başladığında mikserin hızını arttırın. Karışım beyaz hale geldiğinde, şekeri yavaş yavaş eklemeye başlayın. Her seferinde 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek tamamen çözülmesini sağlayın. Karışımda sert ve parlak tepeler oluşana kadar çırpmaya devam edin. Vanilya özünü de ekleyebilirsiniz.



◊ Hazırladığınız beze karışımını sıkma torbasına doldurun ve yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine küçük bezeler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında 90-120 dakika, bezeler tamamen kuruyana kadar pişirin. Fırını kapatın ve bezeleri fırında soğumaya bırakın.

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VEGAN KAZANDİBİ (4-6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 1 çay bardağı un

◊ 1 çay bardağı pirinç unu

◊ 2,5 su bardağı toz şeker

◊ 2,5 litre bitkisel süt (badem sütü, soya sütü veya Hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz)

◊ 1 paket vanilya

NASIL YAPARIM?

◊ Un, pirinç unu ve şekeri bir tencereye alın. Üzerine biraz bitkisel süt ekleyerek karışımı iyice ezin.



◊ Kalan bitkisel sütü yavaş yavaş ilave edin ve karışımı sürekli karıştırarak kaynatın. Karışım kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan indirmeden önce vanilyayı ekleyin ve mikserle çırpın.



◊ Bir tepsinin dibine toz şeker serpin. İsteğe bağlı pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Karışımdan birkaç kepçe tepsiye dökün ve eşit şekilde yayın. Tepsiyi ocağın üzerinde koyup altını yakın. Bu ilk katı hafifçe tutturma işlemi bitince kalan kazandibini ekleyin. Soğutup dilimleyerek servis yapın.

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LİMONLU-HAŞHAŞLI KEK (6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 1 + 3/4 su bardağı un

◊ 1/4 çay kaşığı kabartma tozu

◊ 1/4 çay kaşığı karbonat

◊ 2/3 su bardağı tofu veya elma püresi

◊ 1/2 su bardağı şeker

◊ 1/2 su bardağı ayçiçek yağı

◊ 1/2 su bardağı limon suyu

◊ 4 limon kabuğu rendesi

◊ 1 tutam haşhaş tohumu

◊ 1/4 çay kaşığı vanilya özü

◊ Bir tutam tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Limon kabuklarını şekerle ovarak kullanın. Bu, şekerin limon kabuğunun aromasını emmesini sağlar. Un, kabartma tozu, karbonat, tuz ve haşhaş tohumunu bir kaba eleyerek karıştırın. Limon suyu, tofu (veya elma püresi) ve ayçiçek yağını bir blender’da karıştırarak pürüzsüz bir karışım elde edin. Hazırladığınız sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

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◊ Karışımı yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün.

◊ Keki önceden ısıtılmış 170 derece fırında toplamda 50 dakika pişirin. İlk 45 dakikası kapaklı, son 5 dakikası ise kapağı açık şekilde pişirin.

◊ Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarın ve kalıpta soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.

VEGAN ÇİKOLATALI MUS (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 400 gr silken tofu

◊ 300 gr yüzde 80 bitter çikolata



◊ 1 yemek kaşığı kakao

◊ 1 çay kaşığı vanilya aroması

◊ 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı



◊ Tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. ◊ Silken tofu, eritilmiş çikolata, vanilya, kakao ve sızma zeytinyağını bir blender veya mutfak robotuna koyun. Karışımı pürüzsüz olana kadar çekin.



◊ Hazırladığınız musu servis kaplarına paylaştırın. Buzdolabında en az 1 saat soğutun. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve tuz serperek servis edin.