Bana bir kavanoz verin!

Haberin Devamı

Mutfakta dönem dönem kullandığım eşyalar, alışkanlıklarıma ve biraz da trendlere göre değişiyor. Bir zamanlar baştacım olan buharlı pişirme makinesi şimdilik bir dolabın alt rafında mesela. Bazen de bir ürüne birden fazla görev yüklüyor ve çok kullanıyorum. Sanırım bu tür kullandığım başlıca eşya da kavanozlar. Hem çevreci, ‘kullan at’ değil, hem de ileri ve geri dönüşüm için uygun.

Küçük kavanozlar, tatlıları veya yoğurdu porsiyonlamak için ideal.

Yoğurt mayalamayı tencerede değil de kavanozda yapmayı keşfettim mesela. 500 gramlık 5 kavanoza mayalıyorum, hem dolapta saklamak kolay oluyor hem de küçük miktarlarda olduğu için ekşimeden, iki günde bitiyor. Dibinde biraz kalırsa azıcık su koyup çalkalıyorum, bol köpüklü ayranım oluyor.

Haberin Devamı

Salata taşırken plastik kaplar yerine camı tercih edin. En leziz salata sosu içinse zeytinyağı, limon suyu, tuz ve biraz taze otu kavanozda çalkalayın.

Çocuklar bu sunumu çok seviyor

Kavanozların en pratik çalkalama aracı olduğunu, salata sosunu kavanozda hazırlayanlar da bilir. Zeytinyağı, limon suyu veya nar ekşisi, belki biraz mayonez ya da kapari... Artık ne salatası yapıyorsanız, içeriğini ona göre ayarlayın, tuzunu da ekleyin ve iyice çalkalayın. Salatanın sosunu üzerine ayrı ayrı koyup karıştırmakla bu yöntem arasında dağlar kadar lezzet farkı oluyor. Ayrıca pratik; kalanı dolaba kaldırıp ertesi gün de kullanabilirsiniz.

Son dönemde tüm dünyayla birlikte bizde de önce limonata ve meyve suyu sunumu için kavanoz kullanılmaya başladı. Ardından tatlı, pasta, dondurma dünyasını ele geçirdi. Geri kalacak halimiz yok! Eve çocuk misafir geldiğinde kabartmalı ve desenli reçel kavanozlarına meyve suları ve limonata koyup bardağın ağzına da limon dilimleri yerleştirip sunma çılgınlığına katılmış olabilirim. Çocuklar böyle kavanozla gelen tatlıları da çok seviyor. Gerçi kavanozda tatlı, bir sektöre dönüştü.

Haberin Devamı

Dünyadaki ‘freakshake’ akımından bahsetmeden de olmaz. Ne olduğunu çıkaramadınız mı? Muhtemelen adını bilmediğiniz içindir. Yoksa her sosyal medya mecrasında yüzlerce kez görmüşsünüzdür: Milkshake’in üzerinde kat kat krema, waffle dilimleri ve marshmellow’un olduğu kavanozlar bunlar. İçi kadar dışı da çikolata ve şekerlemelerle kaplı... Evde bu tarz bir tatlı kavanozu hazırlamak isterseniz 4 temel malzemeye ihtiyacınız var: Kek katmanı; hazır bisküvi dilimleri ve/veya kırıntısı olabilir. Kendi yaptığınız kekten, hele hele brownie varsa, lokmalık kareler keserek kullanırsanız daha da iyi olur. Krema/puding katmanı; her türlü pastada iş görecek iyi bir pastacı kreması tarifiniz varsa bu tür tatlıları hazırlarken hayat kurtarıcı olur. Daha pratik bir şey istiyorsanız toz puding kullanın. Ancak süt miktarını azaltıp koyu kıvamlı bir puding yapın, piştikten sonra içine bir kutu sıvı krema döküp mikserle çırpın; hazır pudinginiz seviye atlar. Meyve katmanı; ince dilimler halinde kullanacağınız meyveyi türüne göre püre yapın, hatta biraz şekerle çektirdikten sonra tarçınla tatlandırın. Süsleme katmanı; reçel, eritilmiş çikolata, fındık-fıstık, şekerleme parçaları vs... Bu katmanlara hayal gücünüzü katıp kavanozda istediğiniz tatlıyı yapmak size kalmış. Bence magnolia’dan başlayın, sonra uçun uçabildiğiniz kadar...

Haberin Devamı

Sadece tatlı mı? Dilerseniz kavanozda tandır da hazırlayabilirsiniz. Bu, son dönemde trend olan bir uygulama... Kuzu incik bu iş için oldukça uygun. İncikleri tuz, karabiber, patates, soğan, sarımsak, yağ ve biberiye gibi otlarla büyükçe bir kavanoza koyuyoruz, kapak kısmını da sıkıca kâğıtlı folyoyla sarıp havanın dışarı çıkmasını engelliyoruz. 170 derece fırında, 2-2.5 saat kadar pişiriyoruz. Lokum gibi bir tandır oluyor ama bu yöntem ne kadar şart, bilemedim. Sonuçta fırın tepsisini de sıkıca kapatıp ağır ateşte pişirerek aynı lezzette tandır hazırlayabiliyorum. Kavanoz sevdasıyla merak edenler varsa diye bunu da paylaşmak istedim. Siz et yerine kavanozda tatlı hazırlayacaksanız, lezzeti garanti pastacı kremasıyla yaptığım vişneli ve brownie’li tatlıyı deneyin; pişman olmazsınız.

Haberin Devamı

VİŞNELİ VE BROWNİE’Lİ KAVANOZ TATLISI

(4 kişilik)

NE LAZIM?

Kreması için;

* 400 ml süt * 4 yumurtanın sarısı

* 110 gr şeker * 50 gr mısır nişastası



* 100 gr bitter çikolata * 1 paket vanilin

Katmanı için;

* Üç dilim brownie

Süslemesi için;

* 1 avuç dondurulmuş vişne



* 1 avuç ceviz (iri çekilmiş)

NASIL YAPARIM?

* Sütü ısıtın ama kaynatmayın. Bir kaba mısır nişastası, şeker, vanilin ve yumurta sarılarını koyup çırpın.

* Sıcak sütten bir kepçe alıp yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin, bu esnada sürekli çırpın.

* Karışımı süt tenceresine dökün, ocağın altını yakın, kaynayana kadar karıştırın. Kıvam alınca ocaktan alın, çikolatayı ekleyip çırparak eritin.

Haberin Devamı

* Sıcakken bir kâseye boşaltın, üzerine değecek şekilde streç filmle kapatıp soğumaya bırakın. Böylelikle üzeri kabuk tutmayacaktır.

* Brownie’den lokmalık parçalar kesip kavanozun dibine koyun. Üzerine krema, ceviz, vişne; tekrar krema, ceviz ve vişne şeklinde katmanlar oluşturun. Bu tarifi yazın da çilekle denemenizi öneririm.