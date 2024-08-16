Balık sofrasına oturmadan tatil olmaz

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Ahtapotlu pilavını deneyin

Gemibaşı Restaurant-Bodrum, Muğla

Bodrum Marina’daki mekân listemizde bir numara. Melis Yılmaz burayı “Bodrum’da bir klasik” olarak tanımlıyor ve sadece cumartesi günleri çıkan ahtapotlu pilavını mutlaka denemenizi tavsiye ediyor. Çağdaş Ertuna, Deniz Sipahi, Ferit Özkaşıkcı ve Saffet Emre Tonguç’un da önerilerinden.

Michelin tavsiye etti

Orkide Balık-Bodrum, Muğla

Gündüz plaj, akşamlarıysa restoran. Ebru Erke: “Göltürkbükü’nün Gölköy tarafındaki restoran ve mini otel sizi 30 yıl öncesinin Bodrum’una ışınlayacak. Türkiye’nin en taze balıklarını yiyebilirsiniz.” 2024 Michelin Tavsiye Listesi’nde.

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Adının hakkını veriyor

Manzara Restaurant-Marmaris, Muğla

Koray Günyaşar “Balık restoranı ama tüm yiyecek gruplarında bir gelişim ve başarı içinde. Türkiye’deki en iyi kabuklular, usta işi balık tabakları burada. Adının hakkını veren nefes kesici bir manzarası var” diyor.

Çok farklı ve çeşitli malzeme

Horasan Balık-Çeşme, İzmir

Deniz Sipahi şöyle söylüyor “Şef Ahmet Horasan işini seven, tutkulu biri. Çok farklı ve çeşitli malzemelerle çalışıyor. Deniyor, yeniliklere açık ve yerel olana önem veriyor. Gastronomide de yerel olan yükseliyor.” Sanem Bal Ay’ın da listesinde.

İskelesinde güneşi batırın

Ferdi Baba-Çeşme, İzmir

Jüri üyemiz Melis Yılmaz: “Yıllardır aynı kalitede. İskelesinde yer bulursanız güneşi batırmak çok keyifli.” 1981 yılından beri hizmet veren mekân turistlerin de sevdiği mekânlardan. Ferit Özkaşıkçı ve Sanem Bal Ay’ın da listesinde yer alıyor.

Mevsiminde taptaze balıklar

Akın’ın Yeri-Urla, İzmir

50 yıllık bir işletme, babadan oğula geçmiş. Koray Günyaşar “Mevsiminde taptaze balıkların ustalıkla pişirilerek sunulduğu bir yer. Üstelik başta kabuklular olmak üzere çok iyi çeşitler de mevcut’’ diyor restoran için. Deniz Sipahi’nin de favorilerinden.

‘Yeri değişse bile tadı değişmiyor’

Memedof Balık Restaurant-Yalıkavak, Muğla

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2001’de açılan restoran, yıllar önce Gölköy’deki yerini kapatıp Yalıkavak’ta hizmete vermeye başladı. Çağdaş Ertuna “Memedof’un yeri değişse bile tadı değişmiyor, Muğla’nın klasiklerinden” diyor. Ferit Özkaşıkçı ve Sanem Bal Ay’ın da seçtikleri arasında.

Yaz-kış açık

Fahri’nin Yeri-Çeşme, İzmir

Melis Yılmaz bu sezon yenilenen restoranın yaz-kış açık olmasının büyük avantaj olduğunu söylüyor: “Restoranın

menüsündeki her şey çok lezzetli ama karidesli pilavını özellikle öneriyorum.” Ferit Özkaşıkçı’nın da favorilerinden.

Bahçeden sofraya

Körfez Restaurant-Ayvalık, Balıkesir

Oğuz Yenihayat “Meze dolabının yüzde 80’ini bahçesinde yetiştirdikleriyle dolduran restoran, taze deniz ürünleriyle de dikkat çekiyor. Yöresel otlu mezelerini, kalamarı ve zeytinyağında pişen barbunu deneyin” diyor. Ebru Erke de öneriyor.

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Doğayla iç içe

Sardunya Restaurant-Marmaris, Muğla

Selimiye’de hem otel hem de restoran olarak hizmet veriyor. Gaye Şahin şöyle anlatıyor; “Sakin ve doğayla uyumlu bir yer. Günlük çıkan mezeleri ve taze balıklarının yanında yoğurtlu patatesini mutlaka öneriyorum.” Koray Günyaşar’ın da listesinde.