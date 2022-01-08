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Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun!

#Bahçe#Restoran#Kafe
Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Tüm yaz tadını çıkardığımız teraslardan, açık havaya kurulu masalardan vazgeçmek zor. Yine de kimi manzaralı kimi havadar kış bahçeleriyle teselli bulmak mümkün. Jürimize hem bu konforu sağlayan hem de lezzetleriyle öne çıkan adresleri sorduk...

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1) TULUM HAVASI
Ginza, İstanbul

Burası, iddialı Uzakdoğu menüsünün yanı sıra akşamları renkli bir gece kulübü ortamına da sahip. Girişteki devasa tanrıça heykeli ve tropik yeşilliklerle bezenmiş kış bahçesindeki mimari detaylar mekâna Tulum havası veriyor. Ebru Erke ve Savaş Özbey’in önerisi suşi çeşitleri (55-135 lira), Siçuan usulü dana eti (198 lira) ve Pekin ördeği… (0530) 396 39 79 

2) EN ESKİ İTALYAN
Da Mario Etiler, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Pizzaları, salataları ve el açması makarna öne çıkıyor. Kahve-tatlı kaçamağı da yapabileceğiniz mekânda Ebru Erberdi ve Çağdaş Ertuna parmesanlı ızgara kuşkonmaz (175 lira) ve pizza çeşitlerini (120-215 lira) öneriyor. (0212) 263 74 84 

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3) ATEŞ BAŞINDA
Perdix, İzmir

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Restoranları ve bağ rotasıyla parlayan Urla’daki işletme, geniş bir bahçe içinde. Kışın ateşin etrafında oturarak tadım yapılabiliyor. Ebru Erke, peynir tabağı (126 lira), keçi peyniri salatası (88 lira) ve makarna çeşitlerini (90-130 lira) öneriyor. Rezervasyon gerekiyor. (0506) 099 14 33 

4) GÜNÜN HER SAATİ CANLI
Momo Bebeköy, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Şehre yakın bir seçenek arayanların tercihi. Orman yolunun içinden geçtikten sonra ulaşılan Momo’nun bahçesi deniz manzaralı. Onur Baştürk’ün önerisi mekân, modern bir kahvaltı ve brunch menüsüne sahip. Akşam saatlerindeyse imza kokteyllerine DJ performansları eşlik ediyor. Füme somonlu çırpılmış yumurta 90 lira, orman meyveli granola 65 lira. (0212) 263 76 63 

5) PARK MANZARALI
Kirpi Koşuyolu, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Zincirin bu en eski şubesi, sadece geniş bir kış bahçesinde servis veriyor. Koşuyolu Parkı’nın yanındaki konumuyla, Ferit Özkaşıkçı ve Savaş Özbey’in önerisi. Fajita (86 lira) ve kızartma börek tepsisi (50 lira) öne çıkanlardan. Suadiye şubeleri de bahçeli. (0216) 339 09 05 

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6) KAHVELERİYLE ÜNLÜ
Cup of Joy Nişantaşı, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Tarihi bir konağın bahçesinde camekânla çevrelenmiş bir oturma alanı var. Üçüncü nesil kahveleri ve sağlıklı tatlıları pek seviliyor. Çağdaş Ertuna’nın önerisi Glütensiz ‘bounty bar’ (31 lira) . (0212) 231 48 31 

7) YAŞAM MERKEZİ
Zai, Bodrum

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Geniş bahçesinde gastronomi, müzik, tiyatro, edebiyat gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaşam merkezi niteliğinde. Savaş Özbey kahvaltısını ve Oreo’lu cheesecake, mozaik pasta (40-45 lira) gibi tatlı çeşitlerini öneriyor. (0533) 505 75 50 

8) KALİTESİ HEP AYNI
Papermoon, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

İlk kez 1996’da Akmerkez’in içinde açılan restoran, İtalyan yemekleriyle bir İstanbul klasiği. Yemyeşil ağaçlar ve tropik bitkilerle çevrelenmiş sakin bir kış bahçesi var. Ebru Erberdi tüm makarna çeşitlerini (180-350 lira) öneriyor. (0212) 282 16 16 

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9) SARAYIN SERASINDA
Limonluk Cafe, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Dolmabahçe Sarayı’nın eski serası kış bahçesine dönüştürülmüş. Boydan boya camekân kafe, yeşilliklere ve saraya bakıyor. Savaş Özbey’e göre şehirde sakinlik arayanlar atıştırmalıklarla çay (8 lira) molası verebilir. (0212) 236 90 00 

10) DENİZE SIFIR
Romantika, İstanbul

Bahçesi geniş, sohbeti bol olsun

Fenerbahçe’deki mekân için Ferit Özkaşıkçı, “Denize sıfır, görülmeye değer bir bahçe. Sufle, cheesecake (30-37 lira) gibi tatlılarını deneyin” diyor. Ebru Erberdi kahvaltısını da öneriyor. (0216) 336 38 28

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#Bahçe#Restoran#Kafe

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