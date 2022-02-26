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Bagel’ınız neli olsun?

#Bagel#Bagel House#Mekan
Bagel’ınız neli olsun

Suda haşlandıktan sonra fırına verilen, pişince arasına krem peynir ve şarküteri ürünleri yerleştirilen leziz bir ekmek o... Bagel seviyorsanız Kadıköy’deki Bagel House’a buyurun.

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Karşımıza daha sık çıkmaya başlasa da ülkemizde bagel’ı layıkıyla yapan işletme sayısı hâlâ az. Kadıköy’deki Bagel House tam da bu yüzden mühim bir işletme. Sahibi Stella Yoder, New Jersey’de büyümüş, küçüklüğünde herhangi bir kafe veya restorana gittiğinde tek tercihi bagel olurmuş. Hatta New York gezilerinde ünlü bagel dükkânları önündeki kuyruklarda uzun uzun beklemeyi göze alacak kadar severmiş bu tadı.

Bagel, mayalı hamura halka şekli verildikten sonra, önce suda haşlanıp ardından fırınlanarak hazırlanan bir çeşit ekmek. Arasına krem peynir ve şarküteri ürünleri konup sandviç olarak yeniyor. Yoder “New York usulü bagel sadece krem peynirle yenebilecek kadar iyidir, farklı malzemelerle harmanlanan sandviçleriyse bir o kadar müthiş. Bizim burada yaptıklarımız otantik New York deneyimine oldukça yakın” diyor. Hamur her sabah taze taze hazırlanıyor, yine taptaze eşlikçi malzemeleriyle vitrine çıkıyor.

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İç malzemeleri kendiniz seçebilir veya menüden tercih yapabilirsiniz. İki göz yumurta, çedar peyniri, hindi füme ve özel sosuyla ‘Jersey’... Füme somon, krem peynir, kırmızı soğan turşusu ve kaparili ‘New York’... Antrikot, havuç, turp, karamelize soğan ve el yapımı Vietnam soslu ‘Banh Mi’...Vegan sriracha sosuyla nohut salatalı gibi pek çok seçenek var. Hazır çeşitlerin fiyatları da 22-54 lira arasında değişiyor. Hafta sonları glütensiz bagel da yapılıyorlar.

İşletmede tarçınlı çörek, cupcake, vegan havuçlu kek ve cheesecake gibi tatlılar da var.

Osmanağa Mah. Hasırcı Başı Cad. No: 42/B, Kadıköy/İstanbul; (0535) 056 18 73

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#Bagel#Bagel House#Mekan

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