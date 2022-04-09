Asırlık pastane yeni adresinde!

Haberin Devamı

Filip Lenas’ın 1923’te Beyoğlu’nda açtığı daha sonra oğlu Harry Lenas’ın 2016’da vefat edene kadar işlettiği Baylan İstanbul, ayakta kalan en eski pastanelerimizden... Hemen hepimizin büyüklerden eski günlerini dinlemişliğimiz veya o meşhur ‘kup griye’sini merak edip tatmak için gitmişliğimiz vardır.

Geçmişi Cumhuriyetimizle yaşıt işletme, yıllar içinde kanıksadığımız pek çok alışkanlığın da öncülerinden. Yeni yıl için kurulan renkli vitrinler, hazır hediye kutuları, espresso ikramı, Sevgililer Günü kutlaması bunlardan bazıları...

Karaköy’deki ikonik şubeleri, içinde bulunduğu tarihi binanın restorasyonu sebebiyle 1992’de kapanmıştı. Şimdi, tam 29 yıl sonra semte geri döndüler. Galataport şubesi, deniz havası almaya gelip soluklanabileceğiniz, manzaralı bir mekân. Klasikleşmiş tatlılarından kup griye, trüf pasta, adisababa, rokoko, piramit pasta, dondurmalı profiterol, marki ve ‘mon cheri çikolata’ (Fiyatları 60-65 lira aralığında) müdavimleri için yerli yerinde.

Haberin Devamı

Pasta, çikolata, makaron (adedi 13 lira) ve dondurma seçkisiyle pastane kimliğini sürdürürken Bebek şubesinden aşina olduğumuz restoran konseptini de buraya taşımışlar. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine zengin bir menü sunuluyor. Sadece Galataport için tasarlanmış, tuzlu karamelli sos eşliğinde gelen dışı çıtır, içi yumuşacık waffle kahvaltı için cazip bir seçim. Kahverengi ekmek üstüne beşamel sos, erimiş peynir, tütsülenmiş et ve yumurtayla ‘croque madame’ (90 lira), ekşi maya ekmek üzeri misket limonuyla tatlandırılmış avokado ezme (65 lira) gibi tatlar da var. Tütsülenmiş dana eti parçaları ve parmesanlı ekmekle servis edilen Fransız soğan çorbası, karidesli linguine (165 lira), mac&cheese (180 lira), ‘cannelloni’ye (bir çeşit makarna) sarılmış kuzu incik (160 lira) ve fıstıklı kuzu lokum (225 lira) yine bu şubeye özel hazırlanan reçeteler.

Hafta sonu canlı müzik de oluyor. Üst kattaki manzaralı salonu önceden rezervasyonla özel gün ve kutlamalar için kapatmak mümkün.

Meclis-i Mebusan Cad. J3 Blok

Galataport/İstanbul; (0212) 703 68 00