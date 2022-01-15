Antep’ten mi olsun, Urfa’dan mı?

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Instagram hesabımızdan (@hurriyetlezzetlihayat) bir anket yaptık: “Sarımsaklı Antep lahmacunu mu seversiniz, soğanlı Urfa mı?” Takipçilerimiz oyladı ve anketin galibi yüzde 56’yla Antep usulü oldu. Gelen mesaj ve yorumlar merakımızı arttırdı. Bu kez “Çıtır çıtır mı yoksa yumuşak hamurlu mu? Acılı mı acısız mı? Sarımsaklı mı sarımsaksız mı? Bir oturuşta kaç tane yenir, içine ne katılır? Maydanoz yeter mi? Limonsuz olmaz mı?” diye sorduk, takipçilerimizden favori lahmacunlarını anlatmalarını istedik. İşte, okurlarımızın yanıtlarından

bazıları...

@ahmetkutlar48: “Gaziantep kebaplarıyla olduğu kadar lahmacun çeşidi cennetidir. Sarımsaklı klasik Antep lahmacunu... Soğanlı, nar pekmezli lahmacun... Soğanlı, cevizli, nar ekşili lahmacun... Ayvalı lahmacun... Antep usulü yeşil zeytinli lahmacun... Ancak klasik sarımsaklı dışındaki lahmacun çeşitleri kebapçılarda bulunmaz, ev yapımıdır. Lahmacun harcı evde hazırlanır ve ekmek fırınına gönderilip pişirtilir. Genel alışkanlık çıtır lahmacundur. Klasik Antep lahmacunu, içine patlıcan söğürme dürüm edilerek yenir.”

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@hulyasoy5: “Urfa lahmacununun üstüne tanımam ama yöresinde.”

@mete_officiall: “1 kg kıyma,

800 gr domates, 300 gr kırmızı biber, 300 gr soğan, biraz maydanoz ve baharatla hazırlanan iç harç önerimdir.”

@gundogan3292: “Lahmacunun ana maddesi iyi bir kıymadır. Ondan sonra içine katılan tüm malzemeler isteğe göre eklenir. Tamamen kişilerin kendi zevklerine kalmış bir şey.”

@akdenizli82: “Soğanlı lahmacun daha güzel.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kayıt altına alınan ve coğrafi işaret tescili olan bu iki lahmacunu birbirinden ayıran, bölgelerine has özellikler var.

Antep lahmacunu

Zırhla çekilen kuzu kıyma, sarımsak, maydanoz, biber ve baharat kullanılıyor.

Diğer lahmacunlardan farklı olarak soğan konulmuyor.

Taş fırında pişirilip ve genelde de közlenmiş patlıcanla servis ediliyor.

Hamuru, kısa kenarı 20-22, uzun kenarı 30-35 santim ölçülerinde elips şeklinde açılıyor.

Kalınlığıysa maksimum 3 milim tutuluyor.

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Urfa lahmacunu

Kıyma harcının içinde Şanlıurfa meralarında doğal ortamda yetiştirilen İvesi ırkı koyun kuzusunun kullanılması gerekiyor.

Yine harcında coğrafi işaret tescilli Şanlıurfa biberi (isot), domates salçası ve soğan olması tescilli Urfa lahmacunu için şart.



Hamuru yuvarlak ve incecik açılıyor.



Yanında turp, maydanoz, taze nane ve limon sunuluyor.