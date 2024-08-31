Antalya’da yıldızlı gastronomi şovu

Haberin Devamı

Yaz başından bu yana dünyaca ünlü, Michelin yıldızlı şefler Antalyalılara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. 7 farklı şefin sırasıyla misafir olduğu menü sunum etkinliğinin ev sahibiyse Ela Excellence Resort Belek’ti. Otelin executive şefi Şevket Gökçen’in düzenlediği buluşmaların ilk adımı, temmuz ayında şef Julien Hennote’la başladı. Monako’nun ünlü şefi Jean Philippe Borro ve Fransız mutfağının Uzakdoğu’daki en iyi temsilcileri arasında gösterilen şef Franckelie Laloum’un ziyafetiyle devam etti.





L’âtre restoranının 2 Michelin yıldızlı şefi Julien Lefebvre (üstte), “Franız ve Türk mutfağı arasında gastronomik bir bağ oluşturduk” dedi.

Haberin Devamı

Ardından şef Julien Lefebvre ve şef Fabrice Giraud misafirlere şarap eşleşmeleriyle hazırladıkları menülerini ikram ettiler.

Normandiya sahillerinde, Honfleur şehrindeki L’âtre restoranının 2 Michelin yıldızlı şefi Julien Lefebvre ise Antalya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Fransız ve Türk mutfağı arasında gastronomik bir bağ oluşturduk. Yemekleriniz çok lezzetli. İki ülke mutfağı arasında benzerlikler var. Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de birçok evde tencere yemeği pişiyor. İnsanlar sevgiyle yemek yapıyor” dedi.

Şef Franckelie Laloum (üstte) Fransız mutfağının Uzakdoğu’daki en iyi temsilcilerinden.

Lefebvre roka, sebze yağı, burrata, vanilya pesto ile hazırladığı ve ‘Domates’ adını verdiği başlangıçla sunum yaptı. Sonra anason flambe, zerdeçallı karnabahar mousse, turşu ve havyarla hazırladığı jumbo karides ve füme patlıcan havyarı, limonlu ricotta ve çıtır adaçayıyla servis ettiği dil balığını sundu.

Haberin Devamı

Ana yemekse biberiye özütlü mini şalgam ve havuçla hazırlanan Navarin ıstakozuydu. Tatlı olarak da haşhaşlı beze, fıstık kreması ve çilek sosuyla yapılan ‘Çilek Pavlova’ vardı.

7-9 EYLÜL’DE DE BULUŞMALAR VAR

Bugün ve yarın iki yıldızlı Şef Michel Portos’la program devam edecek. Etkinliğin son şefiyse ‘Evdeki Şef’ temasıyla özel menülerini misafirlerinin mutfağına girerek sunan Michelin yıldızlı şef Gregory Mirer olacak. Mirer 7-9 Eylül tarihlerinde Ela Excellence Resort Belek Otel’de gastronomi meraklılarıyla buluşacak.