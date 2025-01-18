Altın kaşıklar sahiplerini buldu

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Dernek başkanı Esin Sungur törende “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, gastronomi dünyamızda sürdürülebilir ve tarafsız bir referans noktası olma amacıyla 2018 yılında çıktığı yolda ilerliyor. Yaklaşık 35 yıldır Türk gastronomisinin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir kurum olarak bu alandaki tüm bileşenleri içeren bir modelde, başarıyı takdir ve teşvik etmeyi en önemli sorumluluklardan biri olarak görüyoruz. Bu yıl eklediğimiz Yılın Servis Ödülü kategorisiyle misafir deneyimini oluşturan unsurların başında gelen servis ekiplerine de dikkat çekmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün gastronomide başarı dediğimizde kompleks ve katmanlı bir konudan bahsettiğimizi biliyoruz. Bu alanı tüm boyutlarıyla yakından izleyerek, projelerimizi ülkemizin bu alandaki potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesine ve bu konudaki bilinçli kitlenin artmasına katkı sunma vizyonuyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Jumbo’nun katkılarıyla gerçekleşen törende bu yıl 12 ana kategoride ve 2 özel ödül verildi. Jüri Özel Ödülü Le Cordon Bleu İstanbul’un yönetici eğitmen şefi Erich Ruppen’in, Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü de rakı kültürüne katkıları nedeniyle Mehmet Başkaya’nın oldu.

Ana kategorilerdeki ödül sahipleri şöyle:

Yılın Türk Şefi: Bahtiyar Büyükduman

Yılın Yabancı Şefi: Carlo Bernardini

Yılın Genç Şefi: Ecem Karakuş

Yılın Pasta Şefi: Ghislain Gaille

Yılın Geleneksel Lokantası: Ali Mürdün

Yılın Yabancı Konsept Lokantası: Sankai By Nagaya

Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası: Hüsamettin Usta Kocabaylar Kebap

Yılın Pastanesi-Tatlı Evi: Sevinç Pastanesi

Yılın Ürün Satış Noktası: Doğal Dükkân

Yılın Gastronomi Kitabı: ‘Hünkâr’ ve ‘Amida’nın Ruhu, Diyarbakır’dan İstanbul’a Likörlü Hayat’

Yılın Dijital Yayını: Mutfaktan Sesler-MSA

Yılın Servis Ödülü: Sunset Grill&Bar