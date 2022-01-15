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‘Altın Kaşık’lar sahiplerini buldu

#Mutfak Dostları Derneği#Gastronomi#Zeynep Kakınç
‘Altın Kaşık’lar sahiplerini buldu

Mutfak Dostları Derneği’nin Türk gastronomisine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara verdiği Altın Kaşık Ödülleri 3’üncü kez sahiplerini buldu.

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Bu yıl kategoriler ‘Pandemi Özel’ başlığında seçildi. Dernek başkanı Zeynep Kakınç bu durumu “Pandemi birçok açıdan yıkıcı olsa da yeni iş modelleri, inovatif projeler geliştirildi. Biz de ödülleri, çalışmalarıyla bize ilham verenlerle buluşturduk” sözleriyle açıkladı. En iyi sürdürülebilirlik projesi ‘Tabağında Ne Var’ ile Metro Türkiye’ye verildi. En iyi inovasyon projesi virüse karşı koruyucu V Block bardakla Şişecam’a, en iyi iş modeli ödülü de Paket Mutfak’a gitti. İlham verenler özel ödülüyse pazar atıklarını komposta dönüştüren şef Ebru Baybara Demir’in oldu. 

TASARIM ÖNEMLİ

Markaların tasarımcı işbirlikleri bu sıralar gastronomi dünyasında da popüler. Hüseyin Çağlayan’ın Karaca için tasarladığı sofra takımı geçen hafta dünyanın en önemli tasarım dergilerinden Wallpaper’ın açıkladığı Tasarım Ödülleri 2022 listesinde kendi kategorisinin birincisi oldu. Dünyaca ünlü marka ve tasarımcıların arasında birinci olmak önemli bir başarı, tebrikler...

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#Mutfak Dostları Derneği#Gastronomi#Zeynep Kakınç

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