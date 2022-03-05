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Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın!

#Kızartma#Patates#Köfte
Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

Tavada pişen parmak kesim anne patatesi, bol yağda kızaran çıtır çıtır sokak versiyonu, tam sosa bandırmalık kabuklu iri elma dilimleri ya da incecik cipsi... Çocukluğumuzun vazgeçilmezi ‘köfte patates’ten hamburgere çoğu yemeğin en güzel eşlikçisi patates kızartmasının en iyilerini jürimiz seçti...

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Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

1) DANA DÖŞ VE YOĞURTLA...
The Populist, İstanbul
Bomontiada’daki mekânın imza tabağı için Ebru Erke “Burgu patates üzerine dana döş, yoğurt koyuyorlar, efsane!” diyor (110 lira). Parmesanlı, biberiyeli farklı çeşitleri de var. (0212) 296 20 34

Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

2) PATATAS BRAVAS ÇOK LEZİZ
Fireroom, İstanbul
Şef Hazer Amani’nin Maslak, Bebek ve Ataşehir’de şubeleri olan mekânını Somer Sivrioğlu öneriyor. İspanyol mezesi ‘patatas baravas’ın lezzetli bir yorumunu yapıyorlar. Küp kızartılan patatesler, acı sosla harmanlanıp gravyer peynirli sosisle servis ediliyor (62 lira). (0216) 575 99 69

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3) İKİ AŞAMALI KIZARTMA
Markus Prime Ribs Society, İstanbul
Maslak’taki mekân için Murat Bozok “Farklı peynirlerle sosladıkları patatesleri çok iyi” diyor. Niğde’den gelen patatesler önce tuzlu suda bekletiliyor. Ön kızartma işleminden sonra donduruluyor ve servis esnasında yeniden kızartılıp çıtır çıtır sunuluyor (54 lira). Kanada usulü, gravy soslu kızartmalarını (64 lira) da tadın. (0212) 286 44 04

Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

4) YAĞ ÇEKTİRMEDEN, İNCECİK
Ada’m, Çanakkale
Bozcaada’daki lokantanın patatesleri için Oğuz Yenihayat “Yağ çektirmeden usulünce kızartırlar. Cips gibi ince, çıtırlığı ve sos olarak harmanladıkları sarımsağın oranı çok iyidir” diyor. İşletmenin mezeleri kadar ünlü patates cipsleri 46 lira. (0286) 697 84 04

Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

5) MOR PATATES SEVENLERE
Sauce&Fries, İstanbul
Salih Seçkin Sevinç “Amsterdam’dakiler kadar lezzetli bir patates ve sınırsız sos imkânı var. Pancar ve çedar soslu olan mükemmel” diyor. Çengelköy’deki işletmede mor patates kızartması (40 lira) da var. Sadesinin fiyatı 45, sos çeşitleriyse 7 lira. (0542) 338 37 33

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6) BİFTEĞİN YANINDA...
Butcha Steakhouse, Ankara
Erdal İpekeşen “Tepe Prime’daki restoran, biftekleriyle meşhur ama yanında sunduğu patatesleri de çok başarılı. Parmak kesim ya da elma dilim tercih etmek mümkün. Hem yağ çekmemiş ve çıtır, hem de kullanılan soslar lezzetli” diyor. Patatesin porsiyonu 27 lira. (0312) 285 11 12

7) SİRKE SOSLUSU DA YAPILIYOR
TRC American Diner, İstanbul
Beşiktaş’ta sokak lezzetleri üzerine yoğunlaşmış Amerika esintili bir mekân. Ebru Erke, şef Ali Dövenci’nin sokak yemekleri bilgisinin çok iyi olduğunu söylüyor ve patates kızartmalarını öneriyor. Sadesi 32, ‘salt&vinegar’ adını verdikleri sirke soslusuysa 33 lira. (0212) 227 80 88

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Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

8) ‘PATATES TANTANA’SI!
Şişko Perihan, İstanbul
Arnavutköy’deki mekânın ‘patates tantana’ tabağını (45 lira) Somer Sivrioğlu öneriyor. Yağ çekmeden cips gibi kızaran patates, maydanoz, kırmızı toz biber ve yoğurtla servis ediliyor. (0530) 590 91 91

Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

9) BADEMLİ VE ÇOK KITIR
Rita Moda, İstanbul
Kadıköy’de eski bir köşkte hizmet veren işletmede Murat Bozok garnitür olarak sunulan ev yapımı kıtır patatesleri öneriyor. İncecik dilimlenip kızaran ‘bademli patates’i de (56 lira) beğendiğini ekliyor. (0216) 338 72 72

Altın gibi kızarsın, ısırınca çıtırdasın

10) ACILI ATOMLA...
Millocal Restaurant, Nevşehir
Salih Seçkin Sevinç “Uçhisar’ın meşhur kıraç patatesinin en güzel hali. Yaprak dilimlendikten sonra cips formunda kızartıp süzme yoğurt ve acılı atom sosla servis ediyorlar. Nefis” diyor. Fiyatı 65 lira. (0535) 100 19 25

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#Kızartma#Patates#Köfte

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