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Akçaabat mı Tekirdağ mı?

#Akçaabat Köfte#Tekirdağ Köfte#Yemek
Akçaabat mı Tekirdağ mı

Neredeyse her ilimizin ve hatta onlara bağlı ilçelerin ayrı ayrı, kendine has köfte çeşitleri var. En öne çıkanlardan ikisi de Tekirdağ ve Akçaabat… Kullanılan etin cinsi, baharatı veya piyaz, acı sos, yoğurt gibi eşlikçileri onu farklılaştıran unsurlardan.

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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat): “Tekirdağ’ın köftesini mi daha çok seviyorsunuz, Akçaabat’ınkini mi” diye sorduk. Okurlarımızın yüzde 62’si Tekirdağ köftesini tercih etti. Biz de bu kez “Nerede, ne sıklıkla köfte yiyorsunuz? Piyazla mı, patates kızartmasıyla mı, ekmek arası mı tercih ediyorsunuz” diye sorduk. İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@celasunart: “Üniversite yıllarımdan tadı damağımda bir lezzet Tekirdağ köftesi. Soğanlı piyazı ve de acı sosuyla favorim. Hem lezzeti hem de anılarıyla...”

@senayseymen: “Tabii ki Tekirdağ köftesi. Piyaz ve acı sosuyla çok lezzetli.”

@selahattinkirik1907: “İyi yapan ustanın elinden çıkarsa Tekirdağ köftesi ve yanında piyaz vazgeçilmezimdir. Tabii ki acı sosuyla birlikte. Akçaabat köfte daha yağlı geliyor.”

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@nurayv: “Daha sık yeme fırsatı bulduğum köfte, Tekirdağ köftesi ama Akçaabat köfteyi seçerim. İçindeki et çeşitliliği lezzeti yukarı çeken en önemli unsur.”

@isinirakk: “Trakya bir köfte cenneti! Her köyün kendine özgü nefis köfteleri var.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

Coğrafi işaret tescili alan bu iki lezzetli köfteyi birbirinden ayıran, bölgelerine has özellikler var.

AKÇAABAT KÖFTESİ

Harcı Akçaabat’ın yaylalarında yetiştirilmiş dana etiyle hazırlanıyor. Et 24 saat dinlendirildikten sonra kemiklerinden sıyrılıp sinirleri temizleniyor, ardından köftede kullanılacak kısımlar ayrılıyor.

Et parçalanıp bayat ekmek, sarımsak, içyağı, tuz katılarak makineden geçiriliyor. Yoğrulup dinlendiriliyor ve her bir köfte 30-40 gram gelecek kadar parçalara ayrılıp şekil veriliyor.

Odun kömürü yakılan ocaklarda pişiriliyor. Közlenmiş sivri biber ve domatesle servis ediliyor. Tercihe bağlı soğan, kızarmış patates, piyaz ve bulgurla da sunuluyor.

TEKİRDAĞ KÖFTESİ

Parça dana eti, odun ateşinde pişirilmiş bayat buğday ekmek, kırmızı soğan, sarımsak ve içyağının makineden geçirilmesiyle hazırlanıyor. Harcının elastik kıvamda ve homojen yapıda olması gerekiyor.

Kimyon, karabiber ve tuz ilave edilip yine makinede yoğruluyor. Tepsilere basılarak 18-24 saat dinlendiriliyor.

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Bir köfte 15 gramlık parçalara bölünüyor, silindir şekli veriliyor.

Oluklu sac ızgarada, mangal kömürü ve ayçiçeğiyağıyla pişiriliyor. Acı sos, közlenmiş biber ve domates, soğan, maydanozla yeniyor.

Akçaabat mı Tekirdağ mı

PİYAZ

(4 kişilik)

NE LAZIM?

* 1 su bardağı kuru fasulye
* 1 soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)
* 1 domates (kabuksuz, küp doğranmış)
* 2 tatlı sivri biber (ince doğranmış)
* 1 yumurta (haşlanmış, dilimlenmiş)
* 1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)
* 1 tatlı kaşığı sumak

Sosu için;

* 4 yemek kaşığı üzüm sirkesi
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1/2 limonun suyu * Tuz, karabiber

Üzeri için;

* 4 siyah zeytin * 1 çay kaşığı pul biber

NASIL YAPARIM?

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* Fasulyeleri bir gece önceden, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırdığınız suda bekletin.Sabah süzüp iyice pişene kadar haşlayın.

Pişen fasulyeleri pişme suyunda soğumaya bırakın. Ardından süzüp bir karıştırma kabına koyun. Sirkeyi ekleyip en az 1 saat dinlendirin.

* Başka bir kapta soğan, domates, sivri biber, maydanoz ve sumağı  karıştırın. Fasulyeleri de ilave edip harmanlayın.

* Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp sosu hazır edin.

* Piyazı yumurta dilimleri ve siyah zeytinle süsleyip üzerine pulbiberi serpiştirin. En son sosunu üzerine gezdirin ve servis yapın.

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#Akçaabat Köfte#Tekirdağ Köfte#Yemek

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