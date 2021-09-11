Adım adım lezzet... Çengelköy

Çengelköy, adını Osmanlı döneminde gemi çıpalarının burada yapılmasından almış. Özellikle güneşli haftasonu günlerinde, sahillerde balık tutan insanlara rastlayabilirsiniz.

Aslı Çakır “Semt aslında balık restoranlarıyla ünlüydü. Sonra bir ara kokoreççiler cenneti oldu. Daha sonra lokma furyasından etkilendi. Şimdiyse içkili balık restoranları azaldı, lokmacılar gitti, kokoreçi ise halen ünlü. Bu aralar art arda daha gençlere hitap eden çoğu alkolsüz kafe-restoran tipi mekânların açıldığını görüyorum” diyor.

Çengelköy’de, her iki tarafını çınarların kapladığı Çengelköy Caddesi’nin sağ ve sol tarafında, alışveriş yapabileceğiniz çeşitli dükkânlar var. Ama siz, ara sokaklarını da mutlaka gezin. Kahvaltılık alabileceğiniz dükkânları, dumanı üzerinde sıcacık ekmekler bulabileceğiniz fırınları pas geçmeyin.

Çengelköy deyince akla ‘badem’ denen hıyarı yani Çengelköy salatalığı geliyor, minik ve kütür kütür... Ama Artun Ünsal “Çengelköy’ün inciri de çok ünlüdür” diyor: “Kilosu 40-50 lira, pahalı tabii ama denemeden dönmemek gerek. Bir de Sumahan On The Water adlı otelin yanındaki manavdan beyaz şeftali alın, kilosu 20 lira.”

ASLI ÇAKIR’IN ÖNERİLERİ

PAZARA UĞRAYIN, MANAVLA SOHBET EDİN







PEYNİRCİ MEHMET

Tam köşede, yıllardır Çengelköy’de kahvaltılık alışverişinin olmazsa olmazı... 22 yıllık bir marka. Hatta ünlü isimler özel şoförlerini gönderip bu dükkândan alışveriş yaptırıyormuş. Ali Koç, Ali Sabancı bunlardan bazıları... ‘Dolap altı’ diye şifreli isteyebileceğiniz koyun-inek karışımı beyazpeynirini mutlaka tadın. Çakır “Kendi yaptıkları acukayı, kuru sele ve de sapsarı çizik zeytinini, dilpeynirini ve zamanıysa Ankara çubuk turşusunu alışveriş listenize mutlaka ekleyin” diyor.

AŞHANA İSPİR KURUFASULYECİSİ

Bu mekân, Çengelköy’ün eskilerinden... Küçük bir esnaf lokantası gibi. Çakır “Fasulyeyi İspir’den getiriyorlar, yanında da güzel bir turşu veriyorlar. Seveni için kelle paça çorbasını da çok güzel yapıyorlar” diyor. Kuru fasulyesi için kilometrelerce uzaktan gelenler var. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıyla yapılan enginar gibi yemekleri de oluyor arada.

ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ

Çengelköy’ün en lezzetli böreğini bu dükkânda yiyebilirsiniz. Böreği buradan alıp hemen arkasındaki Tarihi Çınaraltı çay bahçesine giderek, Boğaz manzarasına karşı kahvaltı etmek bir klasik... “Çengelköy Börekçisi’ne herkes kıymalısı için gider ama ıspanaklısı da mutlaka denenmeli. Ayrıca kuru poğaçasını öneririm. Günde iki kez çıkıyor. Hıyır hıyır, üzerinize dökülen cinsten. Benim hamileliğim o poğaçalarla geçti ” diyor Çakır.

YAKAMOZ MANAV

Peynirci Mehmet’in karşısında görebileceğiniz bu manavda yok yok! Aslı Çakır “Ürünleri çok kaliteli ama pahalı da... Çalışanları ilgili, kendi ürünlerine bayılıyorlar. En son sattıkları domatesi salonun baş köşesine koymam gerektiği konusunda ısrar ettiler” diyor.

BU BU DONDURMA

Çengelköy Caddesi’nde, 30 yıllık bir işletme... Meşhur peynircinin yanında. Özellikle vegansanız ve canınız dondurma çekiyorsa listenize eklemeniz şart. Çakır: “Vegan bitter çikolatalı ve karadutlu çeşitleri var.”

PAZARTESİ PAZARI

Haftanın ilk günü Çengelköy’ün meşhur pazarı kuruluyor. Sebze-meyve ve ot dolu burası. Her şey mevsiminde geliyor. “Fiyatlar diğer semt pazarlarına göre daha yüksek, manavı bile geçiyor ama değiyor” diyor Aslı Çakır.

ŞEN BALIK

Burası önceden sadece balık satan bir dükkândı... Ardından restoran da açtı aynı isimle. Çakır “Fiyatları ortalama, dükkanda sattıkları balıkları pişirip satıyorlar, gayet lezzetli. Ailece iyi bir salatayla hızlıca balık yemek için çok güzel” diyor. Aklınızda olsun, alkol servisi yok.

ARTUN ÜNSAL’IN ÖNERİLERİ

“ARTUN ÜNSAL USULÜ” DEYİN





MEŞHUR ÇENGELKÖY KOKOREÇÇİSİ

Çengelköy’ün merkezinde, hemen dikkatinizi çekecek bir mekân. Önce nefis kokusunu takip edin, sonra önünüze çıkacak kuyruktan doğru adreste olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ünsal’dan okurlarımıza güzel bir tavsiye de aldık: “Gittiğinizde ‘Artun Ünsal usulü kokoreç istiyorum’ deyin, az yağlı, özel hazırlanan kokoreç şahanedir.”

CİĞERCİ ÇENGELKÖY

Meşhur Edirne ciğerini yemek için Edirne’ye kadar gitmenize gerek yok! Çengelköy’deki bu mekân yıllardır semtin uğrak noktalarından... Ünsal “Edirne usulü ciğerini ve ayrıca Arnavut ciğerini mutlaka deneyin” diyor. Burada kelle-paça çorbası, ev mantısı, peynirli Kemalpaşa tatlısı gibi lezzetler de bulabilirsiniz.

SEVAL PASTANESİ

Yine Çengelköy’ün eskilerinden bir mekân... 1957’den beri hizmet veriyor. Acıbademli keşkülüyle biliniyor. Ünsal: “Dondurması, bezesi, pastaları ve sütlü tatlılarıyla ünlü.”

HAS EKMEK FIRINI

150 yıllık geçmişiyle semtin en eskilerinden... Minik meşhur simidini ve pidesini almadan dönmeyin.

ÇARŞAMBA PAZARI

Nato Yolu’nda kurulan pazarda meyve-sebzeyi Çengelköy merkezdekine kıyasla daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz. Artun Ünsal “Ürünler taze. Örneğin muzun kilosu 10, elmanınki 6.5 lira” diyor.

BUNLAR DA VAR...

- Çengelköy’ün eski mekânlarından biri Deniz Yıldızı Restoran... Manzarası ve mezeleriyle iddialı.

- Merkezdeki Del Mare, romantik bir akşam yemeği için iyi bir seçenek.

- Chacha Balık, semtin yenilerinden. Son yıllarda popüler olan mekânlardan biri. Alkol servisi var.

NASIL GİDERİM?

Üsküdar’dan Beykoz yönüne giden otobüslere binerek ya da denizyoluyla gidebilirsiniz. Denizyoluyla doğrudan Çengelköy’e ulaşmak için Şehir Hatları vapur seferlerini takip edebilirsiniz.

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