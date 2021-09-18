Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi? Muhlamaya süt katılır mı?

1- Yemek yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerini tam ölçüleriyle birlikte hazırlayıp dizmeye ne denir?
a- Mizanple
b- Ön sıralama
c- Mizanplas
d- Ölçüleme2- Süt ve meyvenin birlikte dinlendirilmesiyle yapılan geleneksel tatlımızın adı nedir?
a- Süt hurması
b- İncir uyutması
c- Bestel
d- Kayısı karası
3- Hangisi Karadeniz’de muhlama (kuymak) için bölgeden bölgeye değişerek kullanılan malzemelerden biri değildir?
a- Buğday unu
b- Süt
c- Tereyağı
d- Zeytinyağı
4- Kafkaslar’dan gelerek İstanbul saray mutfağına giren, bol cevizli yemeğimiz hangisidir?
a- Suböreği
b- Midye dolma
c- Topik
d- Çerkestavuğu
5- Hangisi kırmızı ve beyaz eti yasaklayan ama deniz ürünlerine izin veren beslenme biçimidir?
a- Vegan
b- Pesketaryen
c- Ketojenik
d- Holistik
6- Uzakdoğu’da yakaladığı başarıyla adını duyuran ve İstanbul’da açtığı restoranı Turk’le konuşulan şefimiz kimdir?
a- Mehmet Gürs
b- Umut Karakuş
c- Fatih Tutak
d- İbrahim Türk
7- Aşağıdakilerden hangisi küp küp doğrama boyutlarından biri değildir?
a- Brunoise
b- Medium dice
c- Fine brunoise
d- Batonette
8- Aşağıdakilerden hangisi Adapazarı’nın coğrafi işaret tescili alan köftesidir?
a- Şiş köfte
b- Köfte kebabı
c- Tepsi köftesi
d- Islama köfteCEVAPLAR: 1c, 2b, 3d, 4d, 5b, 6c, 7d, 8d