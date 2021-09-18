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Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi? Muhlamaya süt katılır mı?

#Yemek#Test#Bilgi
Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı

Yemek kültüründen mekânlara, gündem konularından yerel lezzetlere gastronomi bilgimizi, yormayan sorularla tazeliyoruz. Bu haftanın sorularında, farklı beslenme biçimleri ve tarif teknikleri de var, geleneksel lezzetler de...

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1- Yemek yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerini tam ölçüleriyle birlikte hazırlayıp dizmeye ne denir?

a- Mizanple

b- Ön sıralama

c- Mizanplas

d- Ölçüleme

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


2- Süt ve meyvenin birlikte dinlendirilmesiyle yapılan geleneksel tatlımızın adı nedir?

a- Süt hurması

b- İncir uyutması

c- Bestel

d- Kayısı karası

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


3- Hangisi Karadeniz’de muhlama (kuymak) için bölgeden bölgeye değişerek kullanılan malzemelerden biri değildir? 

a- Buğday unu

b- Süt

c- Tereyağı

d- Zeytinyağı

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


4- Kafkaslar’dan gelerek İstanbul saray mutfağına giren, bol cevizli yemeğimiz hangisidir?

a- Suböreği

b- Midye dolma

c- Topik

d- Çerkestavuğu

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


5- Hangisi kırmızı ve beyaz eti yasaklayan ama deniz ürünlerine izin veren beslenme biçimidir? 

a- Vegan

b- Pesketaryen

c- Ketojenik

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d- Holistik

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


6- Uzakdoğu’da yakaladığı başarıyla adını duyuran ve İstanbul’da açtığı restoranı Turk’le konuşulan şefimiz kimdir?  

a- Mehmet Gürs

b- Umut Karakuş

c- Fatih Tutak

d- İbrahim Türk

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


7- Aşağıdakilerden hangisi küp küp doğrama boyutlarından biri değildir?

a- Brunoise

b- Medium dice

c- Fine brunoise

d- Batonette

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı


8- Aşağıdakilerden hangisi Adapazarı’nın coğrafi işaret tescili alan köftesidir?

a- Şiş köfte

b- Köfte kebabı

c- Tepsi köftesi

d- Islama köfte

Adapazarı’nın meşhur köftesi Neydi Muhlamaya süt katılır mı

CEVAPLAR: 1c, 2b, 3d, 4d, 5b, 6c, 7d, 8d

 

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#Yemek#Test#Bilgi