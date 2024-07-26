Adalar mutfağınıza gelsin

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Yaptığınız işe göre değişse de ülkemizde yaz tatili izinleri genellikle kısadır. Tek seferde bütün izninizi kullanmanız da hoş karşılanmaz çoğu işyerinde. Bu nedenle 1 haftalık, 10 günlük yaz tatillerinin hep tadı damağımızda kalır. Hele bu yaz, fiyatlar nedeniyle tatil yapabilmek güçleşirken kapı vizesi kolaylığı sayesinde bir Yunan adaları çılgınlığı yaşanıyor ki sormayın gitsin. En çok da yemekleri nedeniyle konuşuluyor komşu.

Halbuki yabancımız değil hiçbiri. Hatta çoğu yemeğimizin isimleri bile aynı. Anakaraya ilk kez 2000’lerin başında gitmiş ve yemeklere çabucak adapte olmuş ama sürekli kıyaslamıştım. Hele arkasından Midilli ziyaretimde daha da paralel ama keskin nüansları olan bir mutfakla karşılaşmıştım. Her Yunan adası ziyaretimde “Farkı ne; bunun içinde ekstra ne var” diye diye yiyip eve dönünce uyguladığım birçok tarifim var.

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İki mutfağı kıyaslarken tabii restoran bazında bir kıyaslamadan bahsediyorum; en temel fark malzemeye duydukları özen. Taze ve iyi malzeme kullanma konusunda bizden daha iyiler. Karanfil, tarçın ve yenibahar gibi baharat çeşitlerini bizden daha fazla kullanıyorlar. Kuzu eti konusunda daha iştahlılar ama ben de kuzu severim. Bu nedenle bana ağır gelmiyor Yunan köftesi de musakkası da.

Tüm tariflerden uzun uzun bahsedemem ama siz de bu tarz tatillere giden arkadaşlarınıza özeniyorsanız, Yunan mutfağını size getirecek kadar önerim hazır. Son yıllarda moda olan ‘çıtır kabak kızartma’ peşindeyseniz önceki hafta yayımlanan yaz kızartmaları yazısında bu tarifi de detaylı olarak anlatmıştım.

YUNAN REVANİSİ (6-8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Şerbet için

◊ 650 gr toz şeker

◊ 600 ml su

◊ 1 çubuk tarçın

◊ 2 portakal kabuğu

Kek için



◊ 200 gr toz şeker

◊ 3 yumurta

◊ 170 gr un

◊ Portakal kabuğu rendesi

◊ 1 paket vanilya tozu

◊ 2 paket kabartma tozu

◊ 40 gr irmik

◊ 1 tutam tuz

◊ 200 gr süzme yoğurt

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NASIL YAPARIM?

◊ Tencereye suyu, şekeri ve portakal kabuklarını koyun, yüksek ateşte kaynatın. Altını kapatın, bırakın soğusun. ◊ Fırını 170 derece fanlı ısıtın.

◊ Şeker ve yumurtaları yüksek hızda 5-6 dakika, kabarana kadar çırpın.

◊ Bir kâsede un, kabartma tozu, vanilya, irmik ve tuzu harmanlayıp mikser kabına dökün. Portakal kabuğu rendesiyle yoğurdu ekleyin. Çok kısa çırpın.

◊ Tepsiyi yağlayıp irmik serpin, karışımı yayın. 30 dakika pişirin.



◊ Fırından çıkarıp ilk sıcağı geçer geçmez soğuk şurubu kepçe kepçe üzerine dökün. 1 saat bekletin.

YUNAN MUSAKKA (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 3 patates

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◊ 2 orta boy kabak

◊ 2 patlıcan

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Kızartmalık ayçiçeğiyağı

Kıymalı iç için

◊ 1 soğan

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı kekik

◊ 3 tutam toz şeker

◊ 1/2 çay kaşığı öğütülmüş karanfil

◊ 1 silme çay kaşığı tarçın

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 500 gr kıyma

◊ 400 gr rendelenmiş domates

◊ Yeterince tuz ve karabiber

◊ 1/2 demet maydanoz, fesleğen

Beşamel sos için

◊ 100 gr tereyağı

◊ 100 gr çok amaçlı un

◊ 750 ml tam yağlı süt

◊ Tuz-karabiber

◊ 1 tutam muskat

◊ 100 gr rendelenmiş

parmesan peyniri

◊ 3 yumurta sarısı

NASIL YAPARIM?

◊ Patates, patlıcan ve kabakları temizleyip ince halkalar halinde doğrayın. Yeterince ayçiçeğiyağında kızartın. Kâğıt havlu serili bir kaba çıkarın.



◊ Kıymalı harç için tavaya zeytinyağını ekleyin ve iri iri doğranmış soğanı soteleyin.



◊ Sarımsakları doğrayıp kekik, karanfil, tarçın ve şekerle tavaya ekleyin. 3 dakika soteleyin.



◊ Kıymayı ekleyip tahta kaşıkla parçalayın. Sararana kadar kavurup salça ekleyin, karıştırın.

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◊ Domatesi de ekleyin, 10 dakika daha pişirin.

◊ Ateşten indirince kıyılmış maydanozu ve fesleğeni ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.



◊ Beşamel sos için tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip iyice karıştırın. Un yağı çekince sütü azar azar ekleyin. Karıştırarak koyulaştırın ve kabarcıklar oluşunca ocaktan alın.

◊ Muskat, tuz, karabiber, 100 gr parmesan peyniri ve 3 yumurta sarısını ekleyip iyice çırpın.

◊ Fırını 180 dereceye ısıtın. Kenarları yüksek bir tepsiye (30x30) bir kat patates, bir kat patlıcan ve bir kat kabak serin. Sebzelerin tamamını serip bitirin.



◊ Kıymalı harca 2-3 yemek kaşığı beşamel koyun, iyice karıştırın ve sebzelerin üzerine yayın. Kalan beşamel sosla en üzerini kaplayın ve fırına atın.

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◊ 35-40 dakika pişirin.



◊ Dinlendirin, ılık servis edin.

YUNAN SALATASI HORİATİKİ (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 4 orta boy olgun domates

◊ 1 iri salatalık

◊ 1 büyük kırmızı soğan

◊ 1 dolmalık yeşil biber (yoksa 2 kalın, etli köy biberi)

◊ 1 avuç çekirdeksiz yeşil zeytin (isteğe balı)

◊ 150 gram beyazpeynir (koyun-keçi karışık)

◊ 1,5 çay kaşığı kuru kekik

◊ 1 tutam tuz

◊ 1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı kaliteli bir sirke

NASIL YAPARIM?

◊ Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Çiğ tadını yumuşatmak istiyorsanız, küçük bir kâseyi buzlu suyla doldurun. Suya 1 tatlı kaşığı sirke ve soğanları atın, beklesin.



◊ Domatesleri iri küpler, salatalığı yarım ay, biberi de etli halka şeklinde dilimleyin.



◊ Tüm sebzeleri büyük bir servis tabağına, zeytinle birlikte koyun.



◊ Soğanları buzlu sudan çıkarın, süzüp onları da servis tabağına alın. Üzerine bir tutamını ayırdığınız kekik ve tuzu serpin.



◊ Sızma zeytinyağı ve sirkeyi ekleyin. Her şeyi nazikçe karıştırın.



◊ Peyniri iri küpler halinde kesin, salatanın üstüne serpiştirin. Ayırdığınız kekiği serperek bitirin. Servis ederken ekstra zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

YUNAN CACIĞI (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 uzun salatalık, ince rendelenmiş

◊ 500 gram süzme yoğurt

◊ 2 diş sarımsak, ince kıyılmış

◊ 2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

◊ 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı dereotu, ince kıyılmış

◊ 1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Salatalığı rendeleyip kalın kâğıt havlu ya da bir mutfak bezinin içinde sıkın ve fazla suyu atın.

◊ Rendelenmiş salatalığı süzme yoğurt, sarımsak, sirke, zeytinyağı, dereotu ve tuzla birlikte derin bir kapta karıştırın.

◊ Ağzını kapatıp buzdolabına kaldırın, 2 saat beklediğinde tadı oturup daha lezzetli oluyor. Farklılık isterseniz bir avokadoyu iyice ezip onu da ekleyebilirsiniz.