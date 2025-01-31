Acısıyla, tatlısıyla Kore mutfağı

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K-Pop’u, dizileri ve kozmetikleri derken Kore’nin mutfağı da radarımıza girdi. İrili ufaklı Kore restoranları açılmaya başladı her yerde. Fermente ürünlerin ve baharatın ustaca kullanıldığı bu mutfak hem lezzetli hem de ilginç yemekleriyle dikkat çekiyor. İstanbul, Kore lezzetlerini deneyimlemek isteyenler için birçok mekâna ev sahipliği yapıyor artık. Konunun uzmanlarına sorduk, şehrin en iyi Kore restoranlarını listeledik.

İSTANBUL’UN EN ESKİLERİNDEN

Seorabeol Korean Restaurant-Şişli Koreli bir aile tarafından işletilen restoran İstanbul’un en eskilerinden. Mekânda klasik Kore yemekleri öne çıkıyor. Sadece İstanbulluların değil, Korelilerin de bu restoranı tercih etmesi önemli bir gösterge. Özellikle Kore barbeküsü meşhur.

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BİRÇOK İLÇEDE ŞUBESİ VAR

Sopung Kore-Fatih, Kadıköy, Bakırköy, Başakşehir

10 yıl önce açılan restoranın şimdi farklı semtlerde şubeleri var. Özellikle gençler tercih ediyor bu mekânı ve en çok noodle yiyorlar. Acı sevenler için gochujang ile hazırlanan tteokbokki ve jukgejang öne çıkıyor. Tavuk tercih edenlerse sun yang’ı deneyebilir.

KİMBAP’INI DENEYİN

Koreköy-Kadıköy

Anadolu Yakası’nın gözde Kore restoranlarından. Bazı yemekleri neredeyse orijinaline yakın olarak hazırlanıyor. Mesela kızarmış Kore usulü tavuk spicy yang nyeom ve kimbap’ları çok lezzetli. Sunumları da güzel. Deneyenler dana etiyle yapılan bulgogi’yi özellikle öneriyor.

KENDİN PİŞİR KENDİN YE

Çamsut Mangal-Beşiktaş

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Kore usulü kendin pişir kendin ye restoranı. Samimi bir ortamı var. Saatlerce keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekân. Geleneksel Kore yemeklerini ve masada mangalı deneyebilirsiniz. Ortaya gelen kimchi banchan gibi lezzetli başlangıçları bol tutuyor ve ücret almıyorlar.

GENÇLERİN TERCİHİ

Kore’de-Kadıköy

Pendik, Ümraniye, Beşiktaş ve Kadıköy’de şubeleri var. Kadıköy’deki yeni ama özellikle gençlerin çok tercih ettiği bir Kore restoranı. Yang-nyeom soslu tavuk, tteokbokki ve kimbap, jjajangmyeon, portakallı tavukları müşteriler tarafından beğeniliyor.

DEKORASYONU BEĞENİLİYOR

Jançicip-Kadıköy

Restoran geleneksel Kore lezzetlerini modern bir dokunuşla sunuyor. Lokasyonu ve dekorasyonu beğeniliyor. Müdavimler huzurlu olduğunu söylüyor. Soya soslu tavukları dakgangjeong ve ton balıklı kimchi jjige favori yemekleri.

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ESNAF LOKANTASI

Tebek Korean-Beyoğlu

Taksim’deki salaş ve otantik bir Kore restoranı. Mekân dışarıya kiloyla kimchi ve samgyeopsal da servis ediyor. Gidenler burayı Beyoğlu’nda bir Kore esnaf lokantasına benzetiyor. Mekânın meşhur yemeği tteokbokk.

HANGİSİ DAMAĞINIZA GÖRE?

Kimchi (kimçi): Fermente edilmiş sebze (genellikle lahana ve turp), baharat ve deniz ürünleriyle hazırlanan, turşu benzeri bir yiyecek.

Gochujang: Acı biber, yapışkan pirinç, meju (mayalanmış soya fasulyesi) tozu, yeotgireum (arpa malt tozu) ve tuzdan yapılan, tuzlu, tatlı ve baharatlı fermente bir çeşni. Kore salçası olarak biliniyor.

Yukgejang: Acılı, etli bir Kore çorbası. Genellikle dana eti, soya filizi ve baharatlı biber sosu içerir.

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Spicy yang nyeom: Baharatlı Kore usulü sos. Genellikle kızarmış tavukla birlikte kullanılır.

Bulgogi: Marine edilmiş ince dana eti dilimlerinin ızgarada pişirilmesiyle yapılan tatlı ve tuzlu bir Kore yemeği.

Jjajangmyeon: Çin-Kore mutfağına ait, siyah fasulye sosuyla yapılan erişte yemeği.

Dakgangjeong: Tatlı ve baharatlı sosla kaplanmış, çıtır kızarmış tavuk parçaları.

Kimchi jjigae: Fermente lahana (kimchi) ile yapılan, et veya tofu içeren baharatlı Kore güveci.

Tteokbokki: Acı ve tatlı gochujang sosuyla pişirilen, yapışkan pirinç keklerinden yapılan Kore sokak yemeği.