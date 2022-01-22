Acılar dünyasına hoşgeldiniz!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: 'Aşkım, ne olur ses ver'#Kuzey Çevre Otoyolu
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Dört başı mamur bir seviyesizlik Dört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Acılar dünyasına hoşgeldiniz!

#Acı#Padronero Hot Sauces#Sos
Acılar dünyasına hoşgeldiniz

Her biri birbirinden acı ama bir o kadar da lezzetli... Kendi tabirleriyle ‘acısı arı gibi sokan’ tatlara meraklıysanız yerli sos markası Padronero Hot Sauces’ı keşfedin.

Haberin Devamı

Tattığımız anda ağzımızı ateşe veren acı sosları, onları farklı lezzetlerle eşleştirmeyi neden seviyoruz dersiniz? Uzmanların cevabı basit: Hissettiğimiz ateş, kısa sürede endorfine dönüşüyor ve mutlu hissettiriyor. Birbirinden acı soslarıyla piyasaya yeni giren Padronero Hot Sauces markası bu alanda iddialı. Markanın kuruluş sürecini ortaklarından Can Koyuncu şöyle anlatıyor: “Her şey,  İspanya’daki tapas barlarda, zeytinyağında kızartılmış ‘padron’ biberlerini yememizle başladı. ‘Padron’, ‘habanero’, ‘chocolate ghost’ ve ‘trinidad 7 pot’, ‘trinidad moruga scorpion’ gibi tohumlardan alıp yetiştirerek bir hobiye çevirmeye karar verdik. 8 kökle başladık ama 2020’de bu sayı 500 köke kadar yükseldi. Instagram’da, Mutfak Dostları Derneği kurucularından Alparslan Baloğlu ve Cihangir’deki La Cave’ın sahibi Esat Ayhan’ın kurduğu Scoville Türkiye adlı bir sayfa var. Bu sayfada acı biberler üzerine paylaşımlar yapılıyor. Seramızdaki bitkilerin sayısı 500’e çıkınca bize bu işi ticarete dökmeyi tavsiye ettiler. Bu yılın başında aramıza Mikla Restaurant’ın eski Ar-Ge koordinatörü Tangör Tan katıldı.”

Haberin Devamı

Markanın adı ‘padron’ ve ‘habanero’ biberlerinin birleşiminden geliyor. Urla’da ekimini yaptıkları yabancı acı biber çeşitlerinden soslar hazırlıyorlar.

Farklı acılık seviyelerinde 12 ayrı ürünleri var. ‘Peach Bum’ın acı seviyesi düşük. İçinde şeftali, turuncu habanero, ‘Urla blend acı biber’, sirke, sarımsak ve limon kabuğu var. ‘Moruga Verde’ veya nüktedan adıyla ‘Ayranım Nerede?’nin acı seviyesiyse orta-üst. Yeşil padron, yeşil moruga scorpion, sarımsak, mandalina suyu, lavanta ve zencefil içeriyor. Can Koyuncu “Red habanero en çok pide ve tavuğa yakışıyor, chocolate ghost et ve suşiyle uyumlu... Padron dürümlere çok yakışırken 7 pot kendine has tropikal meyve aromasıyla Uzakdoğu yemeklerinden tatlılara kadar her şeye gidebilen bir tada sahip” diyor. Koyuncu ayrıca “Melonkoli beyazpeynirin üzerine döküldüğünde kavun-peynir ikilisinin hazzını üst noktaya çıkarıyor” diye ekliyor. Köfteor’sa içerdiği çemen otu, yenibahar gibi baharat çeşitleriyle adeta sıvı sucuk!

Haberin Devamı

Sos çeşitlerini Instagram adresleri (@padronerohot) üzerinden inceleyebilir, internetten sipariş verebilirsiniz.

Acılar dünyasına hoşgeldiniz
En çok satan sosları, en acı olanı yani Chocolate Ghost. Biraz isli, çikolatamsı ve topraksı hatta kum midyesine benzer aromalar taşıyor. 100 ml’lik şişede satılıyor, 70 lira.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acı#Padronero Hot Sauces#Sos

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe