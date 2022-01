Acılar dünyasına hoşgeldiniz!

Haberin Devamı

Tattığımız anda ağzımızı ateşe veren acı sosları, onları farklı lezzetlerle eşleştirmeyi neden seviyoruz dersiniz? Uzmanların cevabı basit: Hissettiğimiz ateş, kısa sürede endorfine dönüşüyor ve mutlu hissettiriyor. Birbirinden acı soslarıyla piyasaya yeni giren Padronero Hot Sauces markası bu alanda iddialı. Markanın kuruluş sürecini ortaklarından Can Koyuncu şöyle anlatıyor: “Her şey, İspanya’daki tapas barlarda, zeytinyağında kızartılmış ‘padron’ biberlerini yememizle başladı. ‘Padron’, ‘habanero’, ‘chocolate ghost’ ve ‘trinidad 7 pot’, ‘trinidad moruga scorpion’ gibi tohumlardan alıp yetiştirerek bir hobiye çevirmeye karar verdik. 8 kökle başladık ama 2020’de bu sayı 500 köke kadar yükseldi. Instagram’da, Mutfak Dostları Derneği kurucularından Alparslan Baloğlu ve Cihangir’deki La Cave’ın sahibi Esat Ayhan’ın kurduğu Scoville Türkiye adlı bir sayfa var. Bu sayfada acı biberler üzerine paylaşımlar yapılıyor. Seramızdaki bitkilerin sayısı 500’e çıkınca bize bu işi ticarete dökmeyi tavsiye ettiler. Bu yılın başında aramıza Mikla Restaurant’ın eski Ar-Ge koordinatörü Tangör Tan katıldı.”

Markanın adı ‘padron’ ve ‘habanero’ biberlerinin birleşiminden geliyor. Urla’da ekimini yaptıkları yabancı acı biber çeşitlerinden soslar hazırlıyorlar.

Farklı acılık seviyelerinde 12 ayrı ürünleri var. ‘Peach Bum’ın acı seviyesi düşük. İçinde şeftali, turuncu habanero, ‘Urla blend acı biber’, sirke, sarımsak ve limon kabuğu var. ‘Moruga Verde’ veya nüktedan adıyla ‘Ayranım Nerede?’nin acı seviyesiyse orta-üst. Yeşil padron, yeşil moruga scorpion, sarımsak, mandalina suyu, lavanta ve zencefil içeriyor. Can Koyuncu “Red habanero en çok pide ve tavuğa yakışıyor, chocolate ghost et ve suşiyle uyumlu... Padron dürümlere çok yakışırken 7 pot kendine has tropikal meyve aromasıyla Uzakdoğu yemeklerinden tatlılara kadar her şeye gidebilen bir tada sahip” diyor. Koyuncu ayrıca “Melonkoli beyazpeynirin üzerine döküldüğünde kavun-peynir ikilisinin hazzını üst noktaya çıkarıyor” diye ekliyor. Köfteor’sa içerdiği çemen otu, yenibahar gibi baharat çeşitleriyle adeta sıvı sucuk!

Sos çeşitlerini Instagram adresleri (@padronerohot) üzerinden inceleyebilir, internetten sipariş verebilirsiniz.

En çok satan sosları, en acı olanı yani Chocolate Ghost. Biraz isli, çikolatamsı ve topraksı hatta kum midyesine benzer aromalar taşıyor. 100 ml’lik şişede satılıyor, 70 lira.