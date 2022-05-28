Açık hava sofrasını kurmanın tam zamanı!

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Piknik yapmayı sevenlerin özlemle beklediği günler geldi. Güneş artık içimizi ısıtıyor; soluğu şehre yakın kamp ve mesirelerde almanın, yemeklerimizi mutlulukla paylaştığımız neşeli sofralar kurmanın tam zamanı... Peki, leziz bir piknik için ne lazım? Nasıl bir planlama yapmalı, yanımıza neler almalı, neler yemeliyiz?

Yazarımız, diyetisyen Berrin Yiğit, oksijen yoğunluğu ve ortamın cazibesiyle biraz fazla abur cubur tüketmeye ve daha büyük porsiyonlarda yemek yemeye yatkın olduğumuzu hatırlatıyor ilk iş. Oysa doğada geçireceğimiz vakti verimli kılmak için hafif besinlere yönelmek lazım: “Kendimize sandviçler, sebzeli-yoğurtlu mezeler ve salatalar hazırlayabiliriz. Eğer mangalda et, tavuk, sucuk gibi ürünler pişireceksek yediğimiz börek ve beyaz ekmek miktarını azaltıp yerine bol sebze koymak en ideali.”

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Yiğit, gazlı meşrubat yerine ayran içmemizi, böylelikle gereksiz şeker alımını azaltabileceğimizi söylüyor. Serinletici seçeneklerden biri de soğuk çay. Siyah çayı önceden demleyip sonra içine bal, tarçın çubuğu, karanfil ve taze meyveler katıp buzdolabında soğumaya bırakabilir, termosta yanınıza alabiliriz.

Kahvaltı yapılacaksa evde tam tahıllı unla hazırlanmış bir poğaça, simit, köy ekmeği, peynir, zeytin ve çay tercih edebiliriz. Berrin Yiğit, cips ve çekirdek yerine de kuruyemiş ve meyveleri öneriyor. Böylece kendimizi daha aktif hissedip ormanda yürüyüşlerimizi yapabilir, top oynayabilir, nefes egzersizleri çalışabilir, yoga pratiği yapabilir, ip atlayabilir, kısacası enerjimizi temizleyerek bizi çok daha iyi hissettirecek aktivitelere odaklanabiliriz.

Piknikte ne yiyeceğimizi önceden planlamak da ayrıca önemli... Menü tasarlayarak alışverişe çıkmak, gıda israfının da önüne geçmemize yardımcı olacaktır. Berrin Yiğit piknik menüsü için şu önerileri veriyor: “Ton balığıyla soğuk salatalar, sandviçler, kanepeler hazırlayabilirsiniz. Maydanoz ve kuru domatesi küçük küçük doğrayıp ton balığıyla karıştırarak bir kapta taşıyabilir, piknik sırasında ince dilimlediğiniz ekmeklerin üzerine sürebilirsiniz. Bu karışıma bol yeşillik ekleyerek ekmek arası sandviç olarak da afiyetle yiyebiliriz.”

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Soğuk sandviçler taşıma kolaylığıyla pikniklerin vazgeçilmez lezzetlerinden.

Yiğit’e göre kuskus veya makarna gibi kolay taşınabilir ürünleri, yine önceden fırında pişirdiğimiz kuşkonmazlarla bir kapta karıştırarak paketleyebiliriz. Karabuğday, mercimek, nohut gibi tahıl ve baklagilleri de yine evde önden haşlayıp yanımıza alabiliriz. Bu bize hem zaman kazandırır hem de kısır benzeri güzel salataları hızlıca hazırlamamıza yardımcı olur.

Yanımıza yıkanmış yeşillikler alıp bir kavanozda hazırladığımız soslarla buluşturarak evdekileri aratmayacak lezzette salatalar yapmamız da mümkün. Üstelik bu kavanozlar kalan yemekleri daha sonra evimize götürmemizi de kolaylaştırır. Kavanozda götürebileceğimiz bir diğer çeşitse mezeler... Galeta, köy ekmeği ve lavaşı bu mezelere banarak yemek hem keyifli hem pratik...

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Peki ya et ürünleri? Malum, piknik denince aklımıza ilk gelen yiyeceklerden biri de sucuk... Berrin Yiğit yanında çok fazla ekmek yememeye dikkat etmemiz konusunda uyarıyor: “Ekmeğin içini alıp sandviç olarak veya tam tahıllı lavaşlarla tüketebiliriz. Hafif bir şakşukayı bu tip bir proteine eşlikçi olarak düşünebiliriz. Kabak, patlıcan ve biberi fırında pişirdikten sonra sarımsaklı, fesleğenli bir domates sosla birleştirmek oldukça basit.”

Elbette piknik menüsünü tatlısız düşünmek mümkün değil. Yine taşımaya uygun tam tahıllı un ve kuru meyvelerle hazırlanmış kurabiye, tart ve kekler piknik için doğru seçenekler. Berrin Yiğit çilek, erik gibi yaz meyvelerinin hem düşük kalorili hem de su içeriği yüksek olduğunu söyleyip ekliyor: “Piknikte meyve yıkamakla uğraşmamak için evde meyve salatası da hazırlayabilirsiniz.”

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Sepet hazırlarken bunlara dikkat!

Piknik sepeti veya kumanya hazırlarken, tabak, çatal bıçak servisine en az ihtiyaç duyacağımız, yolculuk ve servis sırasında dağılmayacak seçeneklere yönelmek akıllıca. Kırılmayacak materyalden yapılmış tabak, kâse ve bardaklar listemizin başında olmalı. Metro Türkiye’nin doğa dostu, bambu kamışından yapılmış ve

doğada 180 gün içinde kendiliğinden çözülme özelliğine sahip tabakları piknik sepeti için ideal. 26 santim çapındaki 50’li Bio Üç Bölmeli Tabak, aynı anda üç farklı yemeği birbirine karışmadan tabağımıza almamızı sağlıyor. Bio Kare Tabak’ın da küçük porsiyonlu sunumlar için 20x20 ve 15x15 santimlik seçenekleri mevcut.

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Pipette de yine bambu veya metal seçeneklere yönelebiliriz. Hijyen açısından pipetleri ve çatal-bıçak setlerini bir peçeteye sarmamız veya varsa kutusuyla taşımamız önemli. Bu bize, soframızı toplarken de kolaylık sağlayacaktır.

İçecek konusunu da unutmayalım... Açacak, tirbüşon, sürahi, termos, matara, buz, buz kovası, maşa, kokteyl shaker’ı ve ölçek gibi ekipmandan ihtiyacımız olanları belirleyip sepete atmayı unutmayalım. Tüm yemek malzemelerini üzerine yerleştirebileceğimiz ve bizim de üzerine oturabileceğimiz ölçüde bir veya birkaç örtü de mutlaka yanımızda olmalı.

METRO CHEF’TEN BESİN DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Piknikte ihtiyaç duyacağımız ekipman ve yiyecek-içecekleri seçerken Metro Türkiye’nin yayımladığı ‘Doğaya Dönüş’ ve ‘Açık Hava Çözümleri’ kataloglarını incelemekte fayda var. Sundukları ürün seçkisinin en güzel yanı çevreye zarar vermeyen bir pikniğin veya kamp tatilinin tüm ihtiyaçlarını karşılaması. Açık havada pikniğe uygun ekipman ve atıştırmalıklar, pratik ve besin değeri yüksek bir hazır yemek seçkisi de var. Ayrıca doğa sporlarını sevenler için çadır, giysi, yürüyüş ayakkabısı gibi malzemeleri de Metro mağazalarında bulabilirsiniz.

Kangal sucuk, evlik sucuk veya çubuk sucuk

Mangal ateşinde pişirmeye elverişli ve lezzetli.

Yaprak sarması veya Amerikan salatası

Hijyenik şartlarda geleneksel yöntemlerle üretilmiş meze çeşitleri sofralarımızı renklendirmek için birebir.

Ton balığı

Meksika fasulyeli ve mısırlı, sebzeli, limonlu ve karabiberli gibi çeşitlerinden damak zevkinize hitap edeni seçebilirsiniz. Bu ürünler tüm dünyada kabul gören MSC sertifikalarına da sahip. Bu sertifika ton balıklarının sürdürülebilir yöntemlerle avlandığını belgeliyor.

Somon fümeli firik bulgur

Yüzde 13.8 oranında somon füme içeren bu ürün protein açısından da çok zengin. Salatalara ekleyerek hızlı ve doyurucu bir tabak hazırlayabilirsiniz.

Ton balıklı bulgur pilavı

Yüzde 13 oranında ton balığı içeriyor ve sürdürülebilirliği gözeten sertifikalı ürünlerle hazırlanıyor. Hem protein hem karbonhidrat kaynağı.

Karidesli kuskus

Doğa koşullarında ihtiyaç duyulan enerji ve proteini sağlayan bir başka Metro Chef ürünü... Yüzde 10 oranında karides içeriyor. Salata ve makarnalar için lezzetli bir tamamlayıcı.

Sade lavaş

Et, köfte, sucuk, peynir gibi birçok yiyecekle tüketmek mümkün. İhtiyaç duyulan karbonhidratı sağlarken dürüm hazırlamaya da elverişli ve pratik bir alternatif.

PLASTİK KULLANIMINI AZALTALIM

Doğada geçirdiğimiz günü ona hiçbir zarar vermeden tamamlamak önceliğimiz. Doğa ve çevre yazarımız Yücel Sönmez, bu konu hakkında en önemli konunun arkamızda atık bırakmamak olduğunu söylüyor: “Misafiri olduğumuz doğayı nasıl bulduysak öyle bırakmalıyız. Hatta küçük yürüyüş rotaları çizerek etraftaki çöpleri de toplayabiliriz. Böylece bedeni aktif tutarak spor yaparken çevreye fayda sağlarız.”

Sönmez, plastik kullanımının önüne geçmemiz gerektiğini de hatırlatıyor: “Plastik yerine uzun ömürlü ve tekrar kullanılabilir olanları tercih edin. Eğer bir şeyler yıkayacaksanız doğal içerikli, doğada çözünebilir temizlik malzemeleri kullanın. Ateş yakmanız gerekiyorsa bunu izin verilen güvenli bölgelerde yapın. Orman yangınlarının büyük bir çoğunluğu bu tip ihmaller nedeniyle gerçekleşir.”

Tek kullanımlık plastikler yerine uzun ömürlü, çevre dostu ürünler tercih edelim.

Tabak ve bardak seçimi için melamin ve emaye ürünler de tekrar kullanıma elverişli. Güveç kaplarsa yemekleri sıcak tutmak için ideal. Bir diğer önemli konu da yanımızda çöplerimizi toplayabileceğimiz torbalar, temizlik bezleri taşımak...

Yazarımız Berrin Yiğit’ten tarifler...

BALIK KOKOREÇ

(2-3 kişilik)

NE LAZIM?

* 320 gr (2 kutu) ton balığı

* 5-6 sivri biber (ince kıyılmış)

* 1 soğan (ince kıyılmış)

* 1 avuç mantar (doğranmış)

* 6 diş sarımsak (ince kıyılmış)

* 1 yemek kaşığı biber salçası

* 1 çay kaşığı soya sosu

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* Göbek marul

* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik

NASIL YAPARIM?

* Zeytinyağını bir tavaya alıp ısıtın.

* Soğan, sarımsak ve tüm sebzeleri soteleyin. Biber salçası, ton balığı ve baharat çeşitlerini de ilave edip karıştırın.

* Üzerine soya sosu gezdirip karıştırın ve ateşten alın. Marul yapraklarının içinde çiğköfte gibi servis edin.

Not: Piknik esnasında hazırlayabileceğiniz bu leziz tarif için mevsime uygun, dilediğiniz tüm sebzeleri kullanabilirsiniz.

TON BALIĞI TABANLI PİZZA

(2 kişilik)

NE LAZIM?

Tabanı için;

* 160 gr ton balığı

* 1 yumurta

* 1 tutam tuz

Sosu için;

* 2 yemek kaşığı domates püresi

* 1 yemek kaşığı salça

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı kekik

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 diş sarımsak

* 1 tutam tuz

Üzeri için;

* 1 kapya biber (ince doğranmış)

* 1 sivri biber (ince doğranmış)

* 3-4 mantar (ince doğranmış)

* 3-4 zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

* 1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL YAPARIM?

* Tabanı için gerekli tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yağlı kâğıt serilmiş bir fırın tepsisine kaşık yardımıyla yayın. 180 derece fırında 5-10 dakika pişirin.

* Sos malzemelerini bir kapta çırptıktan sonra tabanın üzerine yayın.

* Kapya biber, sivri biber, mantar, zeytin ve peyniri sosun üzerine serpiştirip 10 dakika daha fırınlayın. Pizzanın kurumaması için ara ara kontrol etmeyi unutmayın.

Not: Bu pizzayı önceden hazırlayıp dilimledikten sonra ağzı kapalı bir kutuya yerleştirip piknikte yanınızda götürebilirsiniz.