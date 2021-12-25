9 yıllık aranın ardından lezzete ve eğlenceye devam!

Haberin Devamı

Amerikan ve Meksika mutfağının başarılı örneklerinden TGI Fridays, İstanbul’un en sevilen eğlence ve yeme-içme mekânlarından biriydi. 2012’de Türkiye’den çekilen marka, 9 yıl sonra biri Suadiye’de, biri Ataşehir’de olmak üzere iki şubeyle yeniden misafirlerini ağırlıyor. İşletmenin yeni yatırımcısı Ogün Okat “Çok özlenmişiz, harika bir ilgiyle karşılaştık” diyor.

Suadiye şubelerini ağustosta ziyaret ettiğimde menüleri kısıtlıydı, menünün kısa sürede tamamlanacağını söylemişlerdi. Geçen günlerde yeniden gittiğimde gördüm ki dediklerini yapmışlar.

TGI Fridays klasiklerinden susamlı çıtır tavuk (57 lira), mac&cheese (49 lira) ve soğan halkası (47 lira) yine menüde...

Kızarmış mozzarella peyniri, buffalo soslu tavuk kanatları ve içi dolgulu patates kabuklarıyla sunulan ‘Fridays three for all’ (92 lira) paylaşmalık tabakların yine gözdesi... Patates ve tartar sosla servis edilen çıtır karidesler (76 lira) başarılı, dana kaburgaysa (210 lira) kömür ızgarada pişiriliyor.

Ünlerine ün katan glaze soslarını da unutmayalım. Bu sosla lezzetlendirilmiş ‘New York Strip Steak’, patates püresi ve sebzeyle sunuluyor, porsiyonu 115 lira. Soğuk kış günleri için peynirli brokoli (32 lira) ve soğan çorbası (42 lira) tercih edilebilir.

Haberin Devamı

TGI Fridays mutfağında Amerika’dan gelen reçeteler uygulanıyor.

Geniş bar menüsüyle de bilinen TGI, ‘Fridays margarita’ (92 lira) ve ‘Fridays mojito’ (79 lira) gibi klasik kokteyllerini sunmaya devam ediyor.

Hafta sonları akşam yemeği servisinden sonra keyifli bir atmosferde eğlenmek ve kokteylini yudumlamak isteyenler için DJ ve perküsyon etkinlikleri var. Güleryüzlü ve ilgili personeli de yine mekânın değişmeyen özelliklerinden...